Trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam - U20 Palestine: Nhiệm vụ buộc phải thắng (Vòng loại châu Á)

19h, 3/9 | Việt Trì U20 Việt Nam 0 - 0 U20 Palestine (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U20 Việt Nam vs U20 Palestine U20 Palestine Điểm Hoa Xuân Tín Nguyễn Quốc Khánh Đinh Quang Kiệt Lê Huy Việt Anh Lê Tấn Dũng Trần Gia Hưng Nguyễn Văn Khánh Hoàng Trọng Duy Khang Trần Gia Bảo Nguyễn Văn Bách Hoàng Công Hậu Điểm Diogosamara Lourenco Aiham Dahche Omar Badawi Leonlaith Nashashibi Laietha Tayem Suheibelias Ali Odayadam Nashashibi Musab Mubarak Ahmad Badran Bakir Mahmoud Bilal Obeid Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U20 Việt Nam U20 Việt Nam U20 Palestine Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Hoa Xuân Tín, Nguyễn Quốc Khánh, Đinh Quang Kiệt, Lê Huy Việt Anh, Lê Tấn Dũng, Trần Gia Hưng, Nguyễn Văn Khánh, Hoàng Trọng Duy Khang, Trần Gia Bảo, Nguyễn Văn Bách, Hoàng Công Hậu Diogosamara Lourenco, Aiham Dahche, Omar Badawi, Leonlaith Nashashibi, Laietha Tayem, Suheibelias Ali, Odayadam Nashashibi, Musab Mubarak, Ahmad Badran, Bakir Mahmoud, Bilal Obeid

Nhiệm vụ buộc phải thắng

U20 Việt Nam có ngày ra quân không thành công khi để thua 0-3 trước U20 CHDCND Triều Tiên. Bởi vậy, "Những chiến binh Sao Vàng" sẽ buộc phải giành chiến thắng trước U20 Palestine mới có thể nuôi hy vọng đi tiếp. Đối thủ cũng rơi vào tình trạng tương tự bởi thua 1-2 trước U20 Iran ở lượt đầu. Đôi bên đều khát khao chiến thắng nên trận đấu này dự kiến sẽ rất căng thẳng.

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