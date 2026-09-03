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Trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam - U20 Palestine: Nhiệm vụ buộc phải thắng (Vòng loại châu Á)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay U20 Việt Nam

(19h, 3/9) ĐT U20 Việt Nam cần phải giành chiến thắng trước U20 Palestine mới sáng cửa đi tiếp.

19h, 3/9 | Việt Trì

U20 Việt Nam
Trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam - U20 Palestine: Nhiệm vụ buộc phải thắng (Vòng loại châu Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam - U20 Palestine: Nhiệm vụ buộc phải thắng (Vòng loại châu Á) - 1
U20 Palestine
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam - U20 Palestine: Nhiệm vụ buộc phải thắng (Vòng loại châu Á) - 1
Hoa Xuân Tín, Nguyễn Quốc Khánh, Đinh Quang Kiệt, Lê Huy Việt Anh, Lê Tấn Dũng, Trần Gia Hưng, Nguyễn Văn Khánh, Hoàng Trọng Duy Khang, Trần Gia Bảo, Nguyễn Văn Bách, Hoàng Công Hậu
Trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam - U20 Palestine: Nhiệm vụ buộc phải thắng (Vòng loại châu Á) - 1
Diogosamara Lourenco, Aiham Dahche, Omar Badawi, Leonlaith Nashashibi, Laietha Tayem, Suheibelias Ali, Odayadam Nashashibi, Musab Mubarak, Ahmad Badran, Bakir Mahmoud, Bilal Obeid

Nhiệm vụ buộc phải thắng

U20 Việt Nam có ngày ra quân không thành công khi để thua 0-3 trước U20 CHDCND Triều Tiên. Bởi vậy, "Những chiến binh Sao Vàng" sẽ buộc phải giành chiến thắng trước U20 Palestine mới có thể nuôi hy vọng đi tiếp. Đối thủ cũng rơi vào tình trạng tương tự bởi thua 1-2 trước U20 Iran ở lượt đầu. Đôi bên đều khát khao chiến thắng nên trận đấu này dự kiến sẽ rất căng thẳng.

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Nhận định bóng đá U20 Việt Nam vs U20 Palestine, vòng loại U20 châu Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Màn đọ sức ở...

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/09/2026 12:20 PM (GMT+7)
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