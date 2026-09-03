Trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam - U20 Palestine: Nhiệm vụ buộc phải thắng (Vòng loại châu Á)
(19h, 3/9) ĐT U20 Việt Nam cần phải giành chiến thắng trước U20 Palestine mới sáng cửa đi tiếp.
19h, 3/9 | Việt Trì
Điểm
Hoa Xuân Tín
Nguyễn Quốc Khánh
Đinh Quang Kiệt
Lê Huy Việt Anh
Lê Tấn Dũng
Trần Gia Hưng
Nguyễn Văn Khánh
Hoàng Trọng Duy Khang
Trần Gia Bảo
Nguyễn Văn Bách
Hoàng Công Hậu
Điểm
Diogosamara Lourenco
Aiham Dahche
Omar Badawi
Leonlaith Nashashibi
Laietha Tayem
Suheibelias Ali
Odayadam Nashashibi
Musab Mubarak
Ahmad Badran
Bakir Mahmoud
Bilal Obeid
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Nhiệm vụ buộc phải thắng
U20 Việt Nam có ngày ra quân không thành công khi để thua 0-3 trước U20 CHDCND Triều Tiên. Bởi vậy, "Những chiến binh Sao Vàng" sẽ buộc phải giành chiến thắng trước U20 Palestine mới có thể nuôi hy vọng đi tiếp. Đối thủ cũng rơi vào tình trạng tương tự bởi thua 1-2 trước U20 Iran ở lượt đầu. Đôi bên đều khát khao chiến thắng nên trận đấu này dự kiến sẽ rất căng thẳng.
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Nhận định bóng đá U20 Việt Nam vs U20 Palestine, vòng loại U20 châu Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Màn đọ sức ở...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/09/2026 12:20 PM (GMT+7)