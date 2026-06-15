HLV Nhật Bản sử dụng mật mã bí ẩn chỉ đạo cầu thủ

Sau trận hòa 2-2 với Hà Lan tại World Cup 2026 ngày 15/6, huấn luyện viên Hajime Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội nhờ một phương pháp chỉ đạo đặc biệt bên đường biên. Người hâm mộ liên tục bắt gặp vị chiến lược gia 57 tuổi cùng các trợ lý giơ những tấm bảng trắng có viết các con số lớn như 3, 4 hay 5 thay vì hò hét chỉ đạo như thường thấy.

Kênh truyền hình Argentina TyC Sports đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc này. Chỉ sau vài giờ, video đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem trên mạng xã hội X. TyC Sports gọi đây là “Phương pháp Moriyasu”.

HLV Hajime Moriyasu liên tục giơ tấm bảng trắng ghi các con số lớn. (Ảnh chụp màn hình)

Sự xuất hiện của những con số bí ẩn lập tức làm dấy lên nhiều đồn đoán. Không ít cổ động viên cho rằng đây là hệ thống tín hiệu chiến thuật được ban huấn luyện Nhật Bản chuẩn bị từ trước nhằm truyền đạt thông điệp nhanh chóng tới các cầu thủ trên sân.

Trong bối cảnh các sân vận động tại World Cup 2026 thường xuyên chật kín khán giả với tiếng cổ vũ rất lớn, việc truyền đạt chỉ đạo bằng lời nói từ khu vực kỹ thuật tới cầu thủ trở nên khó khăn hơn. Những tấm bảng cỡ lớn vì thế được cho là giải pháp giúp các cầu thủ Nhật Bản nhận biết ngay lập tức những điều chỉnh chiến thuật mà ban huấn luyện muốn thực hiện.

Đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản cũng như HLV Hajime Moriyasu chưa đưa ra giải thích chính thức về ý nghĩa của các con số xuất hiện trên bảng.

Dù vậy, điều đó không ngăn được sự tò mò của người hâm mộ. Nhiều tài khoản trên mạng xã hội đã cố gắng giải mã hệ thống ký hiệu này, từ việc thay đổi cường độ pressing, điều chỉnh vị trí đội hình cho tới những phương án triển khai bóng đã được thống nhất từ trước trong các buổi tập.

Bên cạnh câu chuyện bên ngoài đường biên, Nhật Bản cũng để lại dấu ấn trên sân cỏ khi cầm hòa Hà Lan 2-2. Theo thống kê của tờ Hochi, đội tuyển của đất nước mặt trời mọc vừa thiết lập chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp trước các đội bóng châu Âu.

Tờ báo của Nhật Bản cho biết: “Trận đấu với đội tuyển Hà Lan là lần thứ 10 đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu đối đầu với một đại diện đến từ châu Âu. Kết quả này giúp họ duy trì thành tích bất bại ấn tượng với 8 chiến thắng và 2 trận hòa”.