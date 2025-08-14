Tuyển Việt Nam quyết đấu Thái Lan & Malaysia tại giải sân 7 quốc tế ở TP.HCM

🌏 Lần đầu tổ chức ở TP.HCM, quy tụ 3 đội tuyển mạnh

Giải bóng đá sân 7 quốc tế Bia Saigon Dragon Cup 2025 được tổ chức lần thứ ba, nhưng đây là lần đầu tiên giải diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện nối tiếp thành công rực rỡ của Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia 2025 (VPL-S6) cùng trận giao hữu đặc biệt “VPL Dream Team – Vietnam All Stars”.

Ba đội tuyển tham dự giải sân 7 quốc tế tại TP.HCM.

Không chỉ đơn thuần là cuộc tranh tài vì chiếc cúp danh giá, giải đấu còn là nơi các đội tuyển khẳng định vị thế và bản lĩnh của mình trong làng bóng đá sân 7 khu vực.

🔥 VPL-S6 tạo cú hích cho bóng đá sân 7 Việt Nam

Trước khi bước vào giải quốc tế, VPL-S6 đã khép lại với nhiều dấu ấn: 60 đội bóng đến từ 8 khu vực toàn quốc tranh tài suốt hơn 3 tháng, mang đến những trận đấu đỉnh cao và đầy kịch tính.

Giải đấu thu hút hơn 200 triệu lượt xem trực tuyến, còn trên khán đài, hàng ngàn CĐV chen kín chỗ ngồi, tạo nên bầu không khí bùng nổ chưa từng thấy. Sự thành công về quy mô, hình ảnh và chất lượng chuyên môn đã trở thành bệ phóng hoàn hảo để nâng tầm giải đấu.

📢 Mục tiêu: Quảng bá bóng đá sân 7 ra thế giới

Ban tổ chức cho biết, giải năm nay hướng đến việc nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo sân chơi chuyên nghiệp và đẩy mạnh sự giao lưu bóng đá quốc tế. Không chỉ dừng ở bóng đá, đây còn là cơ hội quảng bá văn hóa, đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè khu vực và thế giới.

Tất cả các trận đấu và sự kiện bên lề sẽ được truyền hình trực tiếp trên nhiều nền tảng khác nhau, đưa bầu không khí rực lửa tới hàng triệu khán giả cả nước. Với sự góp mặt của những đối thủ giàu duyên nợ như Thái Lan và Malaysia, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ thi đấu bùng nổ, mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ và chinh phục trái tim người hâm mộ.

Lịch thi đấu giải bóng đá sân 7 quốc tế Bia Saigon Dragon Cup 2025