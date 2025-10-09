Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Truyền thông Nepal ca ngợi đội tuyển Việt Nam, thừa nhận 'khó thắng'

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam Việt Nam - Nepal Asian Cup 2027
TPO - Trước thềm trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại Asian Cup 2027, truyền thông Nepal nhận định đây là thử thách quá khó đối với thầy trò HLV Matt Ross, bởi Những chiến binh Sao vàng là "đội bóng châu Á phát triển mạnh nhất trong thời gian gần đây".

Truyền thông Nepal ca ngợi đội tuyển Việt Nam, thừa nhận &#39;khó thắng&#39; - 1

Trang Ekantipur của Nepal nhận định, "nếu phải chỉ ra một đội bóng có bước phát triển mạnh nhất ở châu Á thời gian gần đây, thì đó chính là Việt Nam". Trang này viết: "Việt Nam từng là đội bóng mạnh trong quá khứ, nhưng trải qua thăng trầm và nỗ lực vực dậy kể từ năm 2000. Hai kỳ Asian Cup gần nhất ĐT Việt Nam đều góp mặt, đồng thời được đánh giá là đội bóng có trình độ cao nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á. Bằng chứng là Việt Nam đang là đương kim vô địch ASEAN Cup, giải đấu đã 3 lần đăng quang".

ĐT Việt Nam và Nepal mới chỉ hai lần chạm trán trong quá khứ. Đó là vào năm 2003 cũng trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup. Ở trận lượt đi tại Incheon (Hàn Quốc), Nepal thua 0-5. Sau đó họ thua tiếp 0-2 ở trận lượt về tại Muscat (Oman). "Tốt hơn hết là Nepal nên quên đi lịch sử và tập trung cho cuộc đối đầu với Việt Nam lần này", trang Ekantipur bình luận.

Ở vòng loại Asian Cup 2027, Nepal đang đứng cuối bảng F sau hai trận toàn thua trước Lào và Malaysia. Thầy trò HLV Matt Ross đã lên đường tới Việt Nam vào ngày thứ Ba (7/10) sau nhiều ngày tập luyện ở trung tâm của LĐBĐ Nepal. Họ sẽ tái ngộ ĐT Việt Nam lần đầu tiên sau 22 năm, chơi hai trận đấu vào các ngày 9/10 và 14/10 đều trên sân Gò Đậu (Bình Dương).

"Chúng tôi đã tập luyện rất tốt để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam", đội phó Rohit Chand chia sẻ, "Việt Nam là một đội bóng rất mạnh ở khu vực ASEAN và hai trận đấu sắp tới sẽ không dễ dàng. Tuy nhiên, tôi tự tin Nepal sẽ thi đấu với 100% khả năng trên sân và tuân thủ đúng kế hoạch của Ban huấn luyện".

Theo Thanh Hải ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/10/2025 18:17 PM (GMT+7)
