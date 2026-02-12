Tiền vệ Nguyễn Quang Hải nói gì khi phải thi đấu ăn tết xa nhà?

Phát biểu sau trận đấu giữa CLB CAHN và Tampines Rovers thuộc tứ kết lượt đi AFC Champions League Two 2025/2026, Quang Hải nhấn mạnh đây là chiến thắng của sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật và tinh thần thi đấu tập thể.

“Em nghĩ đây là một trận đấu mà toàn đội đã cùng nhau nỗ lực, thể hiện đúng những gì đã chuẩn bị về mặt chiến thuật cũng như đấu pháp hợp lý để có được kết quả tốt ở trận lượt đi này”, Quang Hải chia sẻ.

Tiền vệ sinh năm 1997 cho rằng kết quả tích cực là bước đệm quan trọng, nhưng toàn đội cần nhanh chóng gác lại niềm vui để hướng tới trận lượt về. “Mọi thứ đã kết thúc ở trận lượt đi. Toàn đội cần phải nghỉ ngơi tốt và hồi phục tốt để hướng tới trận đấu tiếp theo. Đó cũng là một trận đấu rất quan trọng”, anh nói.

Điều khiến Quang Hải hài lòng nhất không chỉ là tỷ số, mà còn là tinh thần thi đấu và sự gắn kết của tập thể. “Cá nhân em cảm thấy rất vui vì toàn đội đã cùng nhau đoàn kết, bọc lót và hỗ trợ nhau tốt nhất trong trận đấu này. Hôm nay toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt nhất để hướng tới trận lượt về”, tiền vệ mang áo số 19 nhấn mạnh.

Bên cạnh câu chuyện chuyên môn, Quang Hải cũng chia sẻ cảm xúc khi một lần nữa phải thi đấu xa nhà vào dịp Tết Nguyên đán. “Thực ra đây không phải là lần thứ hai mà là lần thứ ba em thi đấu xa nhà vào dịp Tết. Có nhiều cảm xúc rất khó diễn tả”, anh bộc bạch.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Dù vậy, với Quang Hải và các đồng đội, đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp. “Đối với anh em cầu thủ, đón Tết ở xa nhà là một kỷ niệm rất đặc biệt. Bọn em mong rằng khi thi đấu trong dịp này, toàn đội sẽ cùng nhau hướng tới kết quả tốt nhất, coi như một lời chúc mừng năm mới gửi đến tất cả mọi người”, anh chia sẻ.

Tiền vệ quê Đông Anh hy vọng một chiến thắng trọn vẹn sẽ là khởi đầu hanh thông cho năm mới, mở ra hành trình với nhiều thành công hơn cho ĐT Việt Nam. Anh cũng không quên gửi lời tới giới truyền thông: “Nếu anh em báo chí có thể đồng hành cùng đội thì đó cũng là một điều rất vui”.

Trong bối cảnh trận lượt về đang chờ đợi phía trước, những chia sẻ của Quang Hải cho thấy quyết tâm của toàn đội: giữ vững sự tập trung, tiếp tục đoàn kết và chiến đấu vì màu cờ sắc áo, để biến những ngày Tết xa nhà thành dấu mốc đáng nhớ bằng một kết quả xứng đáng.