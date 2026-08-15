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Rộ tin đồn Juan Mata sắp gia nhập CLB Công an TP.HCM

Sự kiện: V-League 2026-27 Juan Mata

Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfersmark, tiền vệ Juan Mata đang nhận được sự quan tâm từ CLB Công an TP.HCM.

   

Juan Mata có thể đầu quân cho CLB Công an TP.HCM

Mới đây, chuyên trang chuyển nhượng Transfersmark đã đăng tải thông tin về việc tiền vệ Juan Mata đang nhận được sự quan tâm từ CLB Công an TP.HCM. Tuy nhiên, đội chủ sân Thống Nhất vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.

Trên một số diễn đàn bóng đá Việt Nam, đã xuất hiện thông tin về việc Juan Mata đang đi du lịch tại TP.HCM. Hiện tại, ngôi sao 38 tuổi đang là cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng với CLB Melbourne Victory vào ngày 30/6 vừa qua.

Mata đi du lịch ở Suối Tiên, TP.HCM làm rộ lên tin đồn tiền vệ này gia nhập CLB Công an TP.HCM. Ảnh: Thanh lịch và tâm trạng.

Mata đi du lịch ở Suối Tiên, TP.HCM làm rộ lên tin đồn tiền vệ này gia nhập CLB Công an TP.HCM. Ảnh: Thanh lịch và tâm trạng.

Juan Mata trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid Castilla. Năm 2007, anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo Valencia. Sau đó, anh lần lượt khoác áo 2 “ông lớn” ở Premier League là Chelsea (2011-2014) và M.U (2014-2022).

Sau khi rời xứ sở sương mù, Juan Mata lần lượt đầu quân cho Galatasaray (2022-2023), Vissel Kobe (2023-2024), Western Sydney Wanderers (2024-2025) và Melbourne Victory (2025-2026). Khi còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, Mata luôn được đánh giá là một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất thế giới.

Theo thống kê của Transfersmark, Juan Mata đã thi đấu tổng cộng 699 trận ở cấp độ CLB (ra sân tổng cộng 46.481 phút), ghi 148 bàn và thực hiện 166 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công. Từ năm 2009-2016, Mata có 41 lần khoác áo ĐT Tây Ban Nha và ghi được 10 bàn thắng.

Juan Mata sở hữu chiều cao 1m70, thuận chân trái. Ngoài vị trí sở trường là tiền vệ tấn công, cựu tuyển thủ Tây Ban Nha còn có thể thi đấu tốt trong vai trò tiền vệ cánh. Hiện anh được Transfersmark định giá 350.000 euro. Vào tháng 7/2013, anh từng được định giá 45 triệu euro.

Trong sự nghiệp, Juan Mata từng cùng Valencia 1 lần vô địch Copa del Rey. Đồng thời, anh còn cùng Chelsea giành 1 chức vô địch FA Cup, 1 Champions League và 1 Europa League. Trong màu áo M.U, ngôi sao sinh năm 1988 có 1 chức vô địch FA Cup, 1 League Cup, 1 Siêu cúp Anh và 1 Europa League.

Nếu Juan Mata gia nhập CLB Công an TP.HCM, đó sẽ là một “bom tấn” thực sự của V.League.

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Theo Minh Hoàng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/08/2026 17:10 PM (GMT+7)
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