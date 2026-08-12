HLV Phan Thanh Hùng qua đời: Vĩnh biệt một người tử tế của bóng đá Việt Nam

HLV Phan Thanh Hùng qua đời

Tối 11/8, bóng đá Việt Nam đón nhận tin buồn khi HLV Phan Thanh Hùng qua đời tại Đà Nẵng, hưởng thọ 66 tuổi. Trước đó, một số bạn bè thân thiết xác nhận, ông bị ung thư thanh quản giai đoạn cuối.

HLV Phan Thanh Hùng ra đi sau một hành trình dài gắn bó với bóng đá Việt Nam, từ những ngày còn là cầu thủ của bóng đá Quảng Nam - Đà Nẵng, công tác đào tạo trẻ cho tới những năm tháng đứng trên băng ghế huấn luyện ở V.League và ĐT Việt Nam.

Vĩnh biệt HLV Phan Thanh Hùng

Nếu phải chọn một giai đoạn tiêu biểu nhất trong sự nghiệp cầm quân của HLV Phan Thanh Hùng, đó có lẽ là 6 năm dẫn dắt Hà Nội T&T, nay là Hà Nội FC. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng Thủ đô giành chức vô địch V.League các năm 2010 và 2013, đồng thời có tới 4 lần về nhì vào các năm 2011, 2012, 2014 và 2015.

Sáu mùa giải liên tiếp đứng trong hai vị trí dẫn đầu V.League là minh chứng cho sự ổn định đáng nể của Hà Nội T&T dưới thời HLV Phan Thanh Hùng. Quan trọng hơn những chiếc cúp, ông góp phần xây dựng lối chơi kỹ thuật, kiểm soát bóng và đặt những viên gạch quan trọng cho bản sắc của một trong những CLB thành công nhất bóng đá Việt Nam sau này.

Rời Hà Nội, ông tiếp tục để lại dấu ấn tại Than Quảng Ninh. Năm 2016, ngay trong mùa giải đầu tiên, Phan Thanh Hùng cùng đội bóng đất Mỏ giành Cúp Quốc gia, rồi tiếp tục đoạt Siêu cúp Quốc gia. Đặc biệt, đối thủ của Than Quảng Ninh trong cả hai trận tranh danh hiệu ấy lại chính là đội bóng cũ Hà Nội.

Trong những năm tiếp theo, dù không sở hữu lực lượng mạnh nhất V.League, Than Quảng Ninh của HLV Phan Thanh Hùng vẫn thường xuyên là một tập thể khó chịu, có bản sắc và đủ khả năng cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu.

Ông còn dẫn dắt B.Bình Dương trong một khoảng thời gian ngắn trước khi trở về quê hương, đảm nhiệm cương vị HLV trưởng SHB Đà Nẵng năm 2021. Những năm cuối sự nghiệp, ông tiếp tục gắn bó với bóng đá Đà Nẵng trong công tác đào tạo và vai trò giám đốc kỹ thuật.

Sự nghiệp của HLV Phan Thanh Hùng cũng gắn chặt với các đội tuyển Việt Nam.

Ông từng là một trong những trợ lý của HLV Henrique Calisto trong chiến tích lịch sử vô địch AFF Cup 2008, danh hiệu Đông Nam Á đầu tiên của bóng đá Việt Nam. Ông cũng nằm trong ban huấn luyện U23 Việt Nam giành HCB SEA Games 2009.

Đến năm 2012, HLV họ Phan được VFF trao quyền dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam. Ông trở thành một trong những HLV nội hiếm hoi trong thời kỳ bóng đá Việt Nam ưu tiên sử dụng HLV ngoại được giao trọng trách ở ĐTQG.

Trong một môi trường bóng đá nhiều áp lực và không ít va chạm, ông thuộc số ít những nhà cầm quân có thể đi qua nhiều đội bóng mà vẫn nhận được sự tôn trọng từ cầu thủ, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Người ta nhớ một Phan Thanh Hùng điềm đạm trên đường piste, ít những phát ngôn gây tranh cãi, ít đổ lỗi cho cầu thủ sau thất bại và cũng hiếm khi biến mình thành trung tâm của những thành công.

Từ Đà Nẵng tới Hà Nội, từ Quảng Ninh tới Bình Dương rồi cuối cùng trở lại Đà Nẵng, hơn ba thập kỷ làm nghề của ông là một hành trình gần như trọn vẹn của một người dành phần lớn cuộc đời cho bóng đá.

Ngày 11/8/2026, hành trình ấy dừng lại.

Bóng đá Việt Nam mất đi một HLV tài năng.

Và có lẽ còn đáng tiếc hơn, bóng đá Việt Nam vừa mất đi một người làm nghề tử tế và được yêu mến.

Vĩnh biệt HLV Phan Thanh Hùng!