Công Phượng trở lại V-League cùng Đồng Nai

Công Phượng trở lại V.League trong màu áo Trường Tươi Đồng Nai

Trước Long An đã trụ hạng, Trường Tươi Đồng Nai nhanh chóng áp đảo thế trận ngay khi nhập cuộc. Tuy nhiên sau hiệp 1 không có bàn thắng, phải chờ tới hiệp đấu thứ 2, đội chủ nhà mới có bàn mở tỷ số.

Tình huống diễn ra phút 51 khi cầu thủ Long An để bóng chạm tay trong vòng cấm, dẫn tới quả phạt 11m cho Đồng Nai. Alex Sandro không lỡ cơ hội ghi bàn, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn 1-0.

Cách biệt được nhân đôi cho Trường Tươi Đồng Nai ở phút 64 khi Công Phượng thực hiện quả đá phạt góc và Lương Xuân Trường đánh đầu hạ thủ môn Long An. Chiến thắng 3-0 cho Trường Tươi Đồng Nai được ấn định phút 66 với pha làm bàn tinh tế của Nguyễn Công Phượng.

Với kết quả này, Trường Tươi Đồng Nai đã chính thức đăng quang chức vô địch giải Hạng nhất với 50 điểm, hơn đội nhì bảng Bắc Ninh 5 điểm trong khi giải chỉ còn 1 vòng đấu. Cùng với cúp vô địch, Trường Tươi Đồng Nai sẽ giành quyền thăng hạng V.League mùa giải năm sau.

Suất play-off giành tấm vé thăng hạng thứ 2 thuộc về Bắc Ninh. Đối thủ của đội bóng này sẽ là CLB xếp thứ 13 LPBank V.League 2025/26 với 4 ứng viên được điểm danh gồm PVF-CAND, SHB Đà Nẵng, Becamex TPHCM và HAGL.

Xem V.League 2-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn