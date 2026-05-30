Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-

Công Phượng trở lại V-League cùng Đồng Nai

Sự kiện: Công Phượng: Ngôi sao bóng đá Việt Nam V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Trường Tươi Đồng Nai trước Long An ở vòng 21 giải Hạng nhất Bia Sao Vàng 2025/26 diễn ra chiều 30/5. Kết quả đưa Trường Tươi Đồng Nai giành quyền thăng hạng V.League mùa giải năm sau.

Công Phượng trở lại V.League trong màu áo Trường Tươi Đồng Nai

Công Phượng trở lại V.League trong màu áo Trường Tươi Đồng Nai

Trước Long An đã trụ hạng, Trường Tươi Đồng Nai nhanh chóng áp đảo thế trận ngay khi nhập cuộc. Tuy nhiên sau hiệp 1 không có bàn thắng, phải chờ tới hiệp đấu thứ 2, đội chủ nhà mới có bàn mở tỷ số.

Tình huống diễn ra phút 51 khi cầu thủ Long An để bóng chạm tay trong vòng cấm, dẫn tới quả phạt 11m cho Đồng Nai. Alex Sandro không lỡ cơ hội ghi bàn, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn 1-0.

Cách biệt được nhân đôi cho Trường Tươi Đồng Nai ở phút 64 khi Công Phượng thực hiện quả đá phạt góc và Lương Xuân Trường đánh đầu hạ thủ môn Long An. Chiến thắng 3-0 cho Trường Tươi Đồng Nai được ấn định phút 66 với pha làm bàn tinh tế của Nguyễn Công Phượng.

Với kết quả này, Trường Tươi Đồng Nai đã chính thức đăng quang chức vô địch giải Hạng nhất với 50 điểm, hơn đội nhì bảng Bắc Ninh 5 điểm trong khi giải chỉ còn 1 vòng đấu. Cùng với cúp vô địch, Trường Tươi Đồng Nai sẽ giành quyền thăng hạng V.League mùa giải năm sau.

Suất play-off giành tấm vé thăng hạng thứ 2 thuộc về Bắc Ninh. Đối thủ của đội bóng này sẽ là CLB xếp thứ 13 LPBank V.League 2025/26 với 4 ứng viên được điểm danh gồm PVF-CAND, SHB Đà Nẵng, Becamex TPHCM và HAGL.

Xem V.League 2-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Video bóng đá TP.HCM FC - Đồng Nai: Vỡ òa Công Phượng, tiến gần vé vàng (Hạng nhất QG)
Video bóng đá TP.HCM FC - Đồng Nai: Vỡ òa Công Phượng, tiến gần vé vàng (Hạng nhất QG)

(Vòng 20 hạng nhất Quốc gia) Công Phượng ghi bàn duy nhất giúp Đồng Nai đánh bại TP.HCM FC.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vĩnh Xuân ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/05/2026 18:49 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Công Phượng: Ngôi sao bóng đá Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN