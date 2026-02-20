Trung vệ điển trai bậc nhất ĐT Việt Nam: Cao 1m86, nhận "lót tay" 16,5 tỷ đồng ở CLB CAHN

Bùi Hoàng Việt Anh sinh ngày 1/1/1999 tại Đông Hưng, Thái Bình. Ảnh: CLB CAHN.

Việt Anh trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội FC và bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào năm 2018 theo dạng cho mượn đến năm 2020. Ảnh: CLB CAHN.

Tháng 9/2023, Việt Anh rời Hà Nội FC để đầu quân cho CLB CAHN theo hợp đồng 3 năm với số tiền “lót tay” 5,5 tỷ đồng/năm, lương khoảng 100 triệu đồng/tháng. Ảnh: CLB CAHN.

Vị trí sở trường của Việt Anh là trung vệ. Cầu thủ 27 tuổi thuận chân phải. Ảnh: CLB CAHN.

Mùa giải này, Việt Anh có 7 lần ra sân trên mọi đấu trường (thi đấu tổng cộng 528 phút). Ảnh: CLB CAHN.

Việt Anh được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 300.000 euro. Ảnh: CLB CAHN.

Việt Anh từng khoác áo U18, U22, U23 Việt Nam. Ảnh: CLB CAHN.

Từ năm 2022 đến nay, Việt Anh đã có 22 lần ra sân trong màu áo ĐT Việt Nam và ghi 1 bàn thắng. Ảnh: CLB CAHN.

Việt Anh từng cùng Hà Nội FC vô địch V.League 2022, giành Cúp Quốc gia 2020, 2022, đoạt Siêu cúp Quốc gia 2020, 2021. Đồng thời, anh cùng đoạt Cúp Quốc giá 2024/25 và Siêu cúp Quốc gia 2025 cùng CLB CAHN. Ảnh: CLB CAHN.

Tại môn bóng đá nam SEA Games 2021, Việt Anh cùng U23 Việt Nam giành HCV. Ảnh: FBNV.

Ảnh: FBNV.