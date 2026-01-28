Chờ chiến thắng đầu năm của Công an Hà Nội

Sau quãng nghỉ dài hơn 1 tháng do các giải quốc nội tạm dừng, câu lạc bộ Công an Hà Nội trở lại guồng quay với trận đấu đầu tiên ở Cúp C1 Đông Nam Á.

Trước đó, dù thi đấu một số trận giao hữu để duy trì cảm giác bóng nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking vẫn đối diện thách thức lớn khi trở lại guồng thi đấu chính thức, đặc biệt ở một mặt trận có cường độ cao như Cúp C1 Đông Nam Á.

HLV Polking và Văn Hậu họp báo trước trận. Ảnh: CAHN

Sau 3 lượt trận, Công an Hà Nội mới giành được 4 điểm và rất cần một kết quả khả quan để cải thiện vị trí tại bảng A. Bên kia chiến tuyến, Selangor đang sở hữu phong độ ổn định và nhịp thi đấu liên tục. Đội bóng Malaysia hiện xếp nhì bảng xếp hạng tại giải vô địch quốc gia với 31 điểm sau 15 vòng, đồng thời thắng 4/5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Tại Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026, Selangor cũng tạm đứng thứ hai bảng A với 5 điểm và vẫn còn nguyên cơ hội vươn lên ngôi đầu. Lợi thế sân nhà cùng sự hưng phấn giúp Selangor được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, quãng nghỉ dài cũng giúp Công an Hà Nội có thêm thời gian hồi phục thể lực và ổn định lực lượng.

Nếu giành chiến thắng trước Selangor, Công an Hà Nội sẽ có lợi thế rất lớn để vượt qua vòng bảng khi được thi đấu trên sân nhà ở trận đấu cuối vòng bảng.

Trả lời tại buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên trưởng Alexandre Polking cùng hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã có những chia sẻ về sự chuẩn bị của Công an Hà Nội, đồng thời bày tỏ quyết tâm cống hiến hết mình để không phụ sự tin yêu của người hâm mộ nước nhà. “Mặc dù đã có một quãng nghỉ dài, nhưng chúng tôi vẫn duy trì được sự nghiêm túc. Toàn đội đã luyện tập từ đầu năm mới, thi đấu giao hữu, và có những điều chỉnh để phù hợp với tính chất quan trọng của trận đấu này”, ông Polking cho biết.

Quyết tâm và mục tiêu của Công an Hà Nội trước Selangor một lần nữa được khẳng định bởi hậu vệ Đoàn Văn Hậu: "Chúng tôi đến đây mang theo tinh thần không chỉ của CLB Công an Hà Nội, mà còn là của người dân Việt Nam. Toàn đội sẽ hướng đến giành được kết quả tốt nhất và cao nhất để hướng tới những trận đấu tiếp theo”. Trước trận đấu này, Công an Hà Nội đã nhận được nhiều cú hích lớn về mặt tinh thần. Trong đội hình hiện tại của Công an Hà Nội, Đình Bắc đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý khi anh vừa có giải đấu thành công cùng U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026. Cá nhân tiền đạo này đã có danh hiệu Vua phá lưới, đóng góp vào thành tích hạng 3 của U23 Việt Nam.

Ngày 27/1, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và ban tổ chức V.League đã công bố kết quả bình chọn tập thể và cá nhân tháng 11/2025. Giải thưởng bao gồm các vòng đấu 6, 7, 8, 9, 10, 11 và trận đấu bù vòng 4.

Theo đó, giải thưởng “Câu lạc bộ xuất sắc nhất” thuộc về Công an Hà Nội. Trong tháng 11, đội chủ sân Hàng Đẫy lần lượt thắng Đà Nẵng (2-0), Công an TPHCM (1-0), PVF-CAND (2-0), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (3-0), Hoàng Anh Gia Lai (3-1) và hòa Sông Lam Nghệ An (1-1).

Công an Hà Nội xếp nhì bảng, chỉ còn kém đội đầu bảng Ninh Bình 1 điểm trong bối cảnh thi đấu ít hơn 1 trận. Họ hoàn toàn có thể vươn lên dẫn đầu nếu hoàn tất đầy đủ trận đấu. Với thành tích của đội nhà, huấn luyện viên Polking cũng được bình chọn là “Huấn luyện viên xuất sắc nhất” tháng 11.

Trong khi đó, giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất” thuộc về tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức của câu lạc bộ Ninh Bình. Trong tháng 11, Hoàng Đức ghi nhiều bàn thắng cho đội bóng cố đô và đóng góp vào lối chơi chung của đội. Giải thưởng “Bàn thắng đẹp nhất” dành cho tiền đạo Nguyễn Quốc Việt của câu lạc bộ Ninh Bình. Pha lập công được ghi ở phút 80 trong trận đấu với Hà Nội FC tại vòng 7.

Công an Hà Nội có lợi thế tâm lý, thế nên dù phải làm khách trước đại diện Malaysia cũng không phải vấn đề quá lớn với thầy trò huấn luyện viên Polking. Tất cả đang chờ một chiến thắng đầu năm từ Công an Hà Nội. Điều này sẽ tạo đà tâm lý hưng phấn khi đội bóng sẽ trở lại sân chơi V.League với cuộc đua vô địch gay cấn.