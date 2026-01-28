Chờ chiến thắng đầu năm của Công an Hà Nội

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Napoli vs Chelsea
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Real Madrid
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
PSV vs Bayern Munich
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Paris Saint-Germain vs Newcastle United
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester City vs Galatasaray
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Liverpool vs Qarabağ
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Barcelona vs Copenhagen
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Eintracht Frankfurt vs Tottenham Hotspur
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Borussia Dortmund vs Inter Milan
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayer Leverkusen vs Villarreal
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Atlético de Madrid vs Bodø / Glimt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Arsenal vs Kairat
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Monaco vs Juventus
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Ajax vs Olympiakos Piraeus
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Lazio vs Genoa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Hải Phòng vs Thể Công - Viettel
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Leeds United vs Arsenal
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brighton & Hove Albion vs Everton
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Napoli vs Fiorentina
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Hamburger SV vs Bayern Munich
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Chelsea vs West Ham United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Levante vs Atlético de Madrid
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Elche vs Barcelona
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thép Xanh Nam Định
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
PVF-CAND vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Công An Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Nottingham Forest vs Crystal Palace
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Aston Villa vs Brentford
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Borussia Dortmund vs Heidenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Cremonese vs Inter Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Parma vs Juventus
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Strasbourg vs Paris Saint-Germain
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Sunderland vs Burnley
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Chờ chiến thắng đầu năm của Công an Hà Nội

Sự kiện: CLB Công an Hà Nội

Tối 28/1, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ có chuyến làm khách trên sân Selangor (Malaysia) tại Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026.

Sau quãng nghỉ dài hơn 1 tháng do các giải quốc nội tạm dừng, câu lạc bộ Công an Hà Nội trở lại guồng quay với trận đấu đầu tiên ở Cúp C1 Đông Nam Á.

Trước đó, dù thi đấu một số trận giao hữu để duy trì cảm giác bóng nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking vẫn đối diện thách thức lớn khi trở lại guồng thi đấu chính thức, đặc biệt ở một mặt trận có cường độ cao như Cúp C1 Đông Nam Á.

HLV Polking và Văn Hậu họp báo trước trận. Ảnh: CAHN

HLV Polking và Văn Hậu họp báo trước trận. Ảnh: CAHN

Sau 3 lượt trận, Công an Hà Nội mới giành được 4 điểm và rất cần một kết quả khả quan để cải thiện vị trí tại bảng A. Bên kia chiến tuyến, Selangor đang sở hữu phong độ ổn định và nhịp thi đấu liên tục. Đội bóng Malaysia hiện xếp nhì bảng xếp hạng tại giải vô địch quốc gia với 31 điểm sau 15 vòng, đồng thời thắng 4/5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Tại Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026, Selangor cũng tạm đứng thứ hai bảng A với 5 điểm và vẫn còn nguyên cơ hội vươn lên ngôi đầu. Lợi thế sân nhà cùng sự hưng phấn giúp Selangor được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, quãng nghỉ dài cũng giúp Công an Hà Nội có thêm thời gian hồi phục thể lực và ổn định lực lượng.

Nếu giành chiến thắng trước Selangor, Công an Hà Nội sẽ có lợi thế rất lớn để vượt qua vòng bảng khi được thi đấu trên sân nhà ở trận đấu cuối vòng bảng.

Trả lời tại buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên trưởng Alexandre Polking cùng hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã có những chia sẻ về sự chuẩn bị của Công an Hà Nội, đồng thời bày tỏ quyết tâm cống hiến hết mình để không phụ sự tin yêu của người hâm mộ nước nhà. “Mặc dù đã có một quãng nghỉ dài, nhưng chúng tôi vẫn duy trì được sự nghiêm túc. Toàn đội đã luyện tập từ đầu năm mới, thi đấu giao hữu, và có những điều chỉnh để phù hợp với tính chất quan trọng của trận đấu này”, ông Polking cho biết.

Quyết tâm và mục tiêu của Công an Hà Nội trước Selangor một lần nữa được khẳng định bởi hậu vệ Đoàn Văn Hậu:  "Chúng tôi đến đây mang theo tinh thần không chỉ của CLB Công an Hà Nội, mà còn là của người dân Việt Nam. Toàn đội sẽ hướng đến giành được kết quả tốt nhất và cao nhất để hướng tới những trận đấu tiếp theo”.  Trước trận đấu này, Công an Hà Nội đã nhận được nhiều cú hích lớn về mặt tinh thần. Trong đội hình hiện tại của Công an Hà Nội, Đình Bắc đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý khi anh vừa có giải đấu thành công cùng U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026. Cá nhân tiền đạo này đã có danh hiệu Vua phá lưới, đóng góp vào thành tích hạng 3 của U23 Việt Nam.

Ngày 27/1, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và ban tổ chức V.League đã công bố kết quả bình chọn tập thể và cá nhân tháng 11/2025. Giải thưởng bao gồm các vòng đấu 6, 7, 8, 9, 10, 11 và trận đấu bù vòng 4.

Theo đó, giải thưởng “Câu lạc bộ xuất sắc nhất” thuộc về Công an Hà Nội. Trong tháng 11, đội chủ sân Hàng Đẫy lần lượt thắng Đà Nẵng (2-0), Công an TPHCM (1-0), PVF-CAND (2-0), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (3-0), Hoàng Anh Gia Lai (3-1) và hòa Sông Lam Nghệ An (1-1).

Công an Hà Nội xếp nhì bảng, chỉ còn kém đội đầu bảng Ninh Bình 1 điểm trong bối cảnh thi đấu ít hơn 1 trận. Họ hoàn toàn có thể vươn lên dẫn đầu nếu hoàn tất đầy đủ trận đấu. Với thành tích của đội nhà, huấn luyện viên Polking cũng được bình chọn là “Huấn luyện viên xuất sắc nhất” tháng 11.

Trong khi đó, giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất” thuộc về tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức của câu lạc bộ Ninh Bình. Trong tháng 11, Hoàng Đức ghi nhiều bàn thắng cho đội bóng cố đô và đóng góp vào lối chơi chung của đội. Giải thưởng “Bàn thắng đẹp nhất” dành cho tiền đạo Nguyễn Quốc Việt của câu lạc bộ Ninh Bình. Pha lập công được ghi ở phút 80 trong trận đấu với Hà Nội FC tại vòng 7.

Công an Hà Nội có lợi thế tâm lý, thế nên dù phải làm khách trước đại diện Malaysia cũng không phải vấn đề quá lớn với thầy trò huấn luyện viên Polking. Tất cả đang chờ một chiến thắng đầu năm từ Công an Hà Nội. Điều này sẽ tạo đà tâm lý hưng phấn khi đội bóng sẽ trở lại sân chơi V.League với cuộc đua vô địch gay cấn.

Kiểm tra thể lực Trọng tài Chuyên nghiệp lượt về mùa giải 2025/26

Chiều 27/1, trong khuôn khổ chương trình tập huấn đợt 1 dành cho Giám sát và Trọng tài giữa mùa giải các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2025/26, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức kiểm tra thể lực đối với lực lượng Trọng tài Chuyên nghiệp phục vụ giai đoạn lượt về mùa giải 2025/26.

Đây là hoạt động chuyên môn quan trọng, mang tính bắt buộc nhằm đánh giá toàn diện tình trạng thể chất, khả năng đáp ứng cường độ thi đấu cũng như yêu cầu điều hành các trận đấu trong giai đoạn còn lại của mùa giải. Việc kiểm tra thể lực được tổ chức theo đúng quy trình, tiêu chuẩn chuyên môn hiện hành, đảm bảo tính khách quan và nghiêm túc.

Theo kết quả tổng hợp, tổng cộng có 51 trọng tài và trợ lý trọng tài tham gia kiểm tra, trong đó 50 trường hợp đạt yêu cầu theo các nội dung kiểm tra thể lực được đề ra. 1 trợ lý trọng tài không đạt ở nội dung kiểm tra thể lực.

Thông qua kết quả kiểm tra, VFF ghi nhận tinh thần tập luyện nghiêm túc, ý thức chuẩn bị tốt của đa số trọng tài, trợ lý trọng tài trong giai đoạn giữa mùa giải. Đây là cơ sở quan trọng để đảm bảo lực lượng trọng tài có đủ nền tảng thể lực, duy trì sự ổn định và chính xác trong công tác điều hành các trận đấu tại các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2025/26.

Chương trình tập huấn đợt 1 dành cho Giám sát và Trọng tài giữa mùa giải các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2025/26 được tổ chức từ ngày 26/1 đến 29/1 tại trụ sở VFF.
Video bóng đá HAGL - Công an Hà Nội: Ngoại binh rực sáng, bám đuổi ngôi đầu (V-League)
Video bóng đá HAGL - Công an Hà Nội: Ngoại binh rực sáng, bám đuổi ngôi đầu (V-League)

(Đá bù vòng 4 V-League) Công an Hà Nội chơi áp đảo HAGL để có được chiến thắng đầy ấn tượng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hưng Hà ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/01/2026 06:04 AM (GMT+7)
Tin liên quan
CLB Công an Hà Nội Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN