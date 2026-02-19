Đình Bắc xé lưới đội bóng Singapore bị VAR từ chối, CAHN ôm hận ở Cúp C2 châu Á

CAHN bước vào màn tái đấu Tampines với một núi khó khăn. Bị xử thua 0-3 ở trận lượt đi, đại diện V-League còn để đối thủ dẫn bàn sau hiệp 1 trong trận đấu trên đất Singapore. Khó khăn chồng chất với CAHN khi Leo Artur nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 55.

Đình Bắc không thể giúp CAHN tránh khỏi thất bại

Trận này, Nguyễn Đình Bắc vào sân ở phút 31, thay thế Vitao. Đến phút 56, ngôi sao của U23 Việt Nam dứt điểm tung lưới đội bóng Singapore. Thế nhưng, sau khi kiểm tra VAR, trọng tài từ chối bàn thắng của cầu thủ thuộc biên chế CAHN.

Tình huống gây tranh cãi này chính thức kéo sập ý chí thi đấu của các cầu thủ CAHN. Đến phút 60, Hide Higashikawa gia tăng cách biệt cho đội bóng Singapore. Và như thế, hy vọng xem như khép lại với cựu vương V-League, tỷ số cuối cùng của trận đấu là 3-1 nghiêng về đội chủ nhà. Tampines đi tiếp với tổng tỷ số 6-1 sau 2 lượt trận.

Người hâm mộ CAHN có lý do để tiếc nuối với bàn thắng hụt của Đình Bắc. Bởi nếu nó được công nhận, các học trò của HLV Polking có lẽ còn hy vọng để nỗ lực thi đấu, thay vì buông xuôi và nhận thêm bàn thua.