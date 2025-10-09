Trực tiếp họp báo ĐT Việt Nam - Nepal: Thầy Kim khen Nepal, nói về việc chỉ ghi được 3 bàn

Diễn biến Diễn biến chính Cơ hội vào VCK Asian Cup của ĐT Việt Nam hiện tại thế nào? HLV Kim Sang Sik: "Malaysia cũng chiến thắng hôm nay nên chúng tôi đang đứng thứ 2. Chúng tôi sẽ cố gắng trong 3 trận tới. Việc cần tập trung vào lúc này là thắng các trận còn lại, chứ không nghĩ quá nhiều đến đối thủ". Ông thấy thế nào về các sự kết hợp trên hàng công? HLV Kim Sang Sik: "Chúng tôi thi đấu an toàn trong hiệp 1, phải sang hiệp 2 chúng tôi mới tận dụng các cầu thủ có xu hướng tấn công, cũng như khai thác thể lực đi xuống của đối phương. Về mặt chiến thuật, toàn đội hôm nay đã thực hiện tốt và đạt được kết quả". (Câu hỏi cho Xuân Mạnh) Cảm giác của Xuân Mạnh thế nào khi ghi được bàn thắng? Xuân Mạnh: "Tôi rất vui khi ghi đc bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển. Đây là trận đấu khó khăn, khi đội bạn bị thẻ đỏ rồi thì chúng tôi mới dễ đá hơn". Ông có nhận xét gì về màn trình diễn của thủ môn Đặng Văn Lâm? HLV Kim Sang Sik: "Trước đợt tập trung, Văn Lâm có màn thể hiện rất tốt ở CLB. Còn hôm nay khó đánh giá được vì Nepal không thực hiện nhiều cú sút nguy hiểm". Ông nhận xét ra sao về màn trình diễn của ĐT Nepal? HLV Kim Sang Sik: "Tôi nghĩ Nepal đã thi đấu khá tốt. Đặc biệt là thể lực, do đó họ gây được khó khăn cho ĐT Việt Nam". Ông cho rằng lý do nào dẫn tới bàn gỡ hòa của Nepal? HLV Kim Sang Sik: "Bàn thua đó diễn ra trong tình huống cố định. Các cầu thủ cần tập trung hơn trong khâu phònn ngự. Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung hơn". Ông đánh giá thế nào khi ĐT Việt Nam chỉ ghi được 3 bàn? HLV Kim Sang Sik: "Mặc dù số cú dứt điểm rất nhiều và đáng lý phải ghi được nhiều bàn, nhưng 3 bàn thắng cũng là thành công. Khâu kết thúc cần chắt chiu hơn thì sẽ ghi được nhiều bàn hơn".

Phát biểu của HLV Kim Sang Sik trước trận

Xin ông cho biết ý kiến về câu chuyện Malaysia nhận án phạt từ FIFA?

Tôi nghĩ vấn đề này nên để FIFA làm việc. Dù kết quả cuối cùng là như thế nào, tôi cũng tôn trọng quyết định của FIFA. Thực ra, đây không phải là vấn đề chính. Chúng tôi cần tập trung vào việc giành chiến thắng trước Nepal hơn là quan tâm đến vấn đề đó.

Xin ông cho biết tình hình chấn thương của Đức Chiến và Tiến Dũng?

Cả hai đều bị căng cơ và đang trong quá trình tập hồi phục. Tôi cũng đang suy nghĩ xem nên sử dụng nhân sự như thế nào cho hợp lý.

Xin ông cho biết sự vắng mặt của Quang Hải có ảnh hưởng như thế nào?

Tôi rất tiếc khi Quang Hải phải vắng mặt vì chấn thương. Cậu ấy có kỹ năng chơi bóng tốt đặc biệt chân trái rất khéo léo. Ngoài ra Quang Hải còn có thể đá phạt và chuyền bóng gây đột biến. Thiếu đi nhân sự như vậy khiến chúng tôi cảm thấy rất tiếc nuối. Nhưng tôi tin Hoàng Đức, Thành Long sẽ thi đấu tốt. Tôi mong Quang Hải sớm bình phụ.

Liệu ông có sử dụng cầu thủ U23 trong 2 trận đấu sắp tới?

Tôi xin phép giữ bí mật về câu chuyện này. Tôi và ban huấn luyện đang cố gắng giúp hai lứa cầu thủ chơi gắn kết với nhau để có màn trình diễn tốt nhất. Các cầu thủ trẻ của Việt Nam rất tài năng và là bệ phóng để phát triển trong tương lai.

Xin ông cho biết đánh giá về ĐT Nepal?

Trước tiên, mục tiêu của 2 trận đấu tới là giành trọn vẹn 6 điểm. Đó là mục tiêu duy nhất. Qua quá trình phân tích bằng băng hình, chúng tôi nhận thấy ĐT Nepal có hai cầu thủ nguy hiểm và cần phải phong tỏa là số 7 và số 14. Thực ra, điều chúng tôi cần làm là chuẩn bị chiến thuật, tập trung vào đấu pháp của mình chứ không phải quan tâm nhiều vào đối thủ.