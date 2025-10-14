Trận ĐT Việt Nam đấu Nepal hoãn 30 phút vì mưa to, fan không ngại dầm mưa đợi chờ

Thời tiết không ủng hộ trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Nepal trên sân Thống Nhất khi đã có cơn mưa lớn xuất hiện trước trận.

Mặt sân Thống Nhất lõng bõng nước mưa, qua đó sẽ khiến chất lượng trận đấu bị ảnh hưởng ít nhiều.

Để đảm bảo cho trận đấu diễn ra thuận lợi, ban tổ chức quyết định hoãn trận đấu 30 phút, cụ thể dự kiến 20h thì 2 đội mới ra sân thi đấu.

Bất chấp trời mưa to, các khán giả vẫn có mặt từ sớm để cổ vũ cho ĐT Việt Nam.

Các CĐV lớn tuổi không quản ngại thời tiết để tới sân tiếp sức cho đoàn quân HLV Kim Sang Sik.

Ánh mắt, nụ cười rạng rỡ của CĐV Việt Nam trên khán đài, trông chờ vào chiến thắng tiếp theo của "Các chiến binh sao vàng".

Có cả những CĐV không cần mặc áo mưa, tranh thủ ăn trước trận để có sức cổ vũ cho ĐT Việt Nam.