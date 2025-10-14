Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Trận ĐT Việt Nam đấu Nepal hoãn 30 phút vì mưa to, fan không ngại dầm mưa đợi chờ

Sự kiện: Việt Nam - Nepal Asian Cup 2027 Đội tuyển Việt Nam

Các CĐV chẳng ngại thời tiết xấu để cổ vũ cho ĐT Việt Nam đấu Nepal ở lượt đấu thứ 4 vòng loại Asian Cup 2027. Trận đấu bị hoãn mất 30 phút cũng không thành vấn đề.

Thời tiết không ủng hộ trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Nepal trên sân Thống Nhất khi đã có cơn mưa lớn xuất hiện trước trận.&nbsp;

Thời tiết không ủng hộ trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Nepal trên sân Thống Nhất khi đã có cơn mưa lớn xuất hiện trước trận. 

Mặt sân Thống Nhất lõng bõng nước mưa, qua đó sẽ khiến chất lượng&nbsp;trận đấu bị ảnh hưởng ít nhiều.

Mặt sân Thống Nhất lõng bõng nước mưa, qua đó sẽ khiến chất lượng trận đấu bị ảnh hưởng ít nhiều.

Để đảm bảo cho trận đấu diễn ra thuận lợi, ban tổ chức quyết định hoãn trận đấu 30 phút, cụ thể dự kiến&nbsp;20h thì 2 đội mới ra sân thi đấu.&nbsp;

Để đảm bảo cho trận đấu diễn ra thuận lợi, ban tổ chức quyết định hoãn trận đấu 30 phút, cụ thể dự kiến 20h thì 2 đội mới ra sân thi đấu. 

Bất chấp trời mưa to, các khán giả vẫn có mặt từ sớm để cổ vũ cho ĐT Việt Nam.

Bất chấp trời mưa to, các khán giả vẫn có mặt từ sớm để cổ vũ cho ĐT Việt Nam.

Các CĐV lớn tuổi không quản ngại thời tiết để tới sân tiếp sức cho đoàn quân HLV Kim Sang Sik.&nbsp;

Các CĐV lớn tuổi không quản ngại thời tiết để tới sân tiếp sức cho đoàn quân HLV Kim Sang Sik. 

Ánh mắt, nụ cười rạng rỡ của CĐV Việt Nam trên khán đài, trông chờ vào chiến thắng tiếp theo của "Các chiến binh sao vàng".

Ánh mắt, nụ cười rạng rỡ của CĐV Việt Nam trên khán đài, trông chờ vào chiến thắng tiếp theo của "Các chiến binh sao vàng".

Có cả những CĐV không cần mặc áo mưa, tranh thủ ăn trước trận để có sức cổ vũ cho ĐT Việt Nam.

Có cả những CĐV không cần mặc áo mưa, tranh thủ ăn trước trận để có sức cổ vũ cho ĐT Việt Nam.

8

Liverpool - Man U 19.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man U
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 19/10
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức - Ảnh: Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/10/2025 19:19 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Việt Nam - Nepal Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN