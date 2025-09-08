Thủ quân U23 Việt Nam quyết hạ U23 Yemen ở trận “chung kết” tranh vé dự giải châu Á

🔥 Trận cầu căng thẳng cho tấm vé đi tiếp

Chiều ngày 8/9, thầy trò HLV Kim Sang Sik tiếp tục có buổi rèn quân quan trọng ở Phú Thọ, nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu mang tính chất quyết định với U23 Yemen (19h tối 9/9). Bên lề buổi tập của U23 Việt Nam, đội trưởng Khuất Văn Khang đã có những chia sẻ đầy quyết tâm về mục tiêu đưa U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik tập luyện ở Phú Thọ chiều 8/9.

U23 Yemen đang thể hiện sức mạnh ở bảng C khi toàn thắng 2 trận, ngang bằng thành tích với U23 Việt Nam. Văn Khang thừa nhận đây là đối thủ khó chơi, giàu sự tự tin trong kiểm soát bóng, nhưng anh cũng tin rằng cả hai đội sẽ lựa chọn lối đá chặt chẽ để hướng đến mục tiêu giành quyền đi tiếp.

📝 U23 Việt Nam rút kinh nghiệm sau trận thắng Singapore

Sau chiến thắng trước U23 Singapore, toàn đội đã nhanh chóng họp rút kinh nghiệm. Theo Văn Khang, HLV Kim Sang Sik đã có nhiều chỉ đạo, điều chỉnh cả về chiến thuật lẫn tinh thần. Vấn đề dứt điểm được nhấn mạnh, khi U23 Việt Nam từng bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc với những pha sút trúng cột dọc, xà ngang hay không thắng được thủ môn đối phương.

“Chúng tôi luôn cố gắng cải thiện khả năng ghi bàn. Đôi khi chưa gặp may, nhưng toàn đội sẽ nỗ lực để tận dụng tốt hơn trong trận đấu tới”, cầu thủ thuộc biên chế CLB Thể Công Viettel khẳng định.

Khuất Văn Khang và đồng đội hướng đến chiến thắng trước U23 Yemen.

⚽ Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu quyết định

U23 Việt Nam đã nghiên cứu kỹ băng hình của U23 Yemen. Dù từ chối tiết lộ chi tiết chiến thuật, Văn Khang cho biết toàn đội được HLV Kim Sang Sik nhắc nhở rất nhiều, đồng thời tập trung vào phát huy tối đa sức mạnh bản thân.

“Chúng tôi luôn hướng đến chiến thắng trước mọi đối thủ. Được chơi trên sân nhà, toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để mang lại niềm vui cho người hâm mộ, giành điểm tuyệt đối và bảo toàn ngôi đầu bảng C”, đội trưởng U23 Việt Nam tự tin nhấn mạnh.

💪 Quyết tâm tặng quà cho người hâm mộ

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen được xem là “chung kết” của bảng C. Nếu giành chiến thắng hoặc ít nhất có kết quả hòa trước U23 Yemen, U23 Việt Nam sẽ chính thức đoạt vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Với lợi thế sân nhà cùng tinh thần quyết tâm, thầy trò HLV Kim Sang Sik hứa hẹn sẽ cống hiến một trận cầu kịch tính, xứng đáng với kỳ vọng của người hâm mộ.