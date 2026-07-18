Trực tiếp chuyển nhượng sáng 18/7: Lộ diện mục tiêu tiếp theo của Man United

Lộ mục tiêu chuyển nhượng tiếp theo của MU

Theo Manchester Evening News, Man United đang cử người thăm dò trường hợp của tiền vệ Nicolas Raskin. Cầu thủ người Bỉ đã chơi khá hay tại World Cup 2026 và chỉ đang chơi tại Rangers của Scotland. Dự kiến, “Quỷ đỏ” sẽ bỏ ra khoảng 25 triệu euro cho trường hợp này.