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World Cup 2026

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 18/7: Lộ diện mục tiêu tiếp theo của Man United

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè

Bản tin cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè.

Diễn biến
Lộ mục tiêu chuyển nhượng tiếp theo của MU

Theo Manchester Evening News, Man United đang cử người thăm dò trường hợp của tiền vệ Nicolas Raskin. Cầu thủ người Bỉ đã chơi khá hay tại World Cup 2026 và chỉ đang chơi tại Rangers của Scotland. Dự kiến, “Quỷ đỏ” sẽ bỏ ra khoảng 25 triệu euro cho trường hợp này.

Real Madrid thận trọng vụ chiêu mộ Olise

Theo COPE, Real Madrid đang rất thận trọng trong việc chiêu mộ Michael Olise bởi không muốn làm hỏng mối quan hệ với Bayern Munich. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha chỉ thực sự kích hoạt thương vụ này nếu Olise công khai đòi ra đi và Bayern Munich thực sự muốn bán.

Barcelona từ bỏ Alvarez, chuyển hướng sang sao trẻ

Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, Barcelona đã từ bỏ thương vụ chiêu mộ Julian Alvarez do không thể thuyết phục Atletico Madrid giảm giá. Hiện tại, giám đốc bóng đá Deco cùng HLV Hansi Flick đã chuyển hướng sang Eli Junior Kroupi của Bournemouth. Tuy nhiên, đội bóng của Anh cũng hét giá lên tới 100 triệu euro cho tài năng trẻ người Pháp.

Trực tiếp chuyển nhượng 17/7: Rodri có giá 70 triệu euro?
Trực tiếp chuyển nhượng 17/7: Rodri có giá 70 triệu euro?

Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 17/7.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/07/2026 00:17 AM (GMT+7)
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