Trực tiếp chuyển nhượng 15/7: MU chính thức công bố 2 tân binh Darlow, Tielemans

MU chính thức đón 2 tân binh Darlow, Tielemans

Karl Darlow ra mắt MU

Trên trang chủ, MU thông báo đã chiêu mộ thành công thủ môn Karl Darlow dưới dạng chuyển nhượng tự do. "Người gác đền" 35 tuổi ký hợp đồng có thời hạn tới năm 2028, kèm điều khoản gia hạn 1 năm. Mùa trước, anh là thủ môn số 1 của Leeds United.

Vài tiếng sau, "Quỷ đỏ" tiếp tục công bố tân binh tiếp theo là Youri Tielemans từ Aston Villa. Tiền vệ 29 tuổi cập bến sân Old Trafford theo bản hợp đồng có thời hạn tới tháng 6/2031. Theo truyền thông Anh, mức phí của thương vụ này là 35 triệu bảng.

Như vậy ở kỳ chuyển nhượng hè 2026, MU đã đón 3 tân binh, bên cạnh Andrey Santos (50 triệu bảng từ Chelsea).