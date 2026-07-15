Trực tiếp chuyển nhượng 15/7: MU chính thức công bố 2 tân binh Darlow, Tielemans
Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè 2026.
Karl Darlow ra mắt MU
Trên trang chủ, MU thông báo đã chiêu mộ thành công thủ môn Karl Darlow dưới dạng chuyển nhượng tự do. "Người gác đền" 35 tuổi ký hợp đồng có thời hạn tới năm 2028, kèm điều khoản gia hạn 1 năm. Mùa trước, anh là thủ môn số 1 của Leeds United.
Vài tiếng sau, "Quỷ đỏ" tiếp tục công bố tân binh tiếp theo là Youri Tielemans từ Aston Villa. Tiền vệ 29 tuổi cập bến sân Old Trafford theo bản hợp đồng có thời hạn tới tháng 6/2031. Theo truyền thông Anh, mức phí của thương vụ này là 35 triệu bảng.
Như vậy ở kỳ chuyển nhượng hè 2026, MU đã đón 3 tân binh, bên cạnh Andrey Santos (50 triệu bảng từ Chelsea).
Theo Mundo Deportivo, Atlético Madrid không có ý định bán Julian Alvarez cho Barcelona, đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong nước. Tuy nhiên, đội bóng thành Madrid sẽ cởi mở hơn nhiều trong việc đàm phán với Arsenal nếu "Pháo thủ" thực sự có động thái tiếp cận nghiêm túc tiền đạo người Argentina.
Alvarez thực hiện cũng là mục tiêu hàng đầu của Arsenal trong nỗ lực tăng cường sức mạnh hàng tiền đạo và hiện được Transfermarkt định giá khoảng 100 triệu euro.
Tờ Sport (Tây Ban Nha), Chelsea đã thăm dò khả năng chiêu mộ hậu vệ trái Alvaro Carreras của Real Madrid với lời đề nghị trị giá 25 triệu euro (21,3 triệu bảng). Tuy nhiên, nguồn tin này cho biết thêm, Real chỉ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với giá 50 triệu euro (42,6 triệu bảng).
Phía Chelsea sẽ cân nhắc trả mức giá đó nếu tân HLV trưởng Xabi Alonso có thể thuyết phục Carreras trở lại Anh chơi bóng (Carreras từng khoác áo đội trẻ MU trong quá khứ).
Michael Olise đang ngả nghiêng với Real Madrid khi anh muốn làm rõ tương lai của mình với Bayern Munich.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/07/2026 23:21 PM (GMT+7)