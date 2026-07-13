Trực tiếp chuyển nhượng 13/7: MU hỏi mua sao Brazil thứ 2, giá 55 triệu bảng
Cập nhật các thông tin chuyển nhượng đáng chú ý trong ngày 12/7.
Manchester United đã chấm dứt kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Ederson của Atalanta với mức phí khoảng 38 triệu bảng và chuyển sang theo đuổi Joao Gomes của Wolverhampton. Theo Globo, Liverpool cũng đã liên hệ để tìm hiểu khả năng ký hợp đồng với tuyển thủ Brazil sau khi thương vụ sang Atletico Madrid rơi vào bế tắc.
Wolves được cho là định giá Gomes khoảng 55 triệu bảng. Nguồn tin kể trên, MU là đội đi tiên phong trong thương vụ và đã gửi đề nghị chính thức đến Wolves.
Chelsea tiếp tục tăng cường lực lượng cho hàng công khi nối lại đàm phán với người đại diện của Jonathan Rowe, cầu thủ chạy cánh thuộc Bologna. Theo Il Resto del Carlino, đội chủ sân Stamford Bridge chưa gửi lời đề nghị chính thức, trong khi Bologna vẫn muốn giữ chân tài năng người Anh.
Tuyển thủ U21 Anh nằm trong danh sách mục tiêu của Chelsea bên cạnh Crysencio Summerville (West Ham) và Francisco Trincao (Sporting), khi HLV Xabi Alonso muốn bổ sung thêm tốc độ và sự đột biến ở hai cánh.
Paris Saint-Germain đã đưa Ferran Torres vào danh sách ưu tiên nếu Bradley Barcola rời đội trong mùa hè này. Theo L'Equipe, PSG từng cân nhắc chi 130 triệu euro để mua Yan Diomande của RB Leipzig, nhưng Torres được đánh giá là phương án tiết kiệm hơn.
Tiền đạo 26 tuổi cũng sẵn sàng chia tay Barcelona sau khi đội bóng xứ Catalonia chiêu mộ Anthony Gordon. Trong khi đó, Barcola đang nhận được sự quan tâm từ Arsenal và Liverpool do muốn được thi đấu thường xuyên hơn.
Chelsea yêu cầu 50 triệu euro cho Alejandro Garnacho sau khi cầu thủ chạy cánh này không hội quân cùng đội trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Theo ESPN, cả Garnacho lẫn Chelsea đều ưu tiên một vụ chuyển nhượng vĩnh viễn thay vì để cầu thủ tập luyện dưới quyền HLV mới Xabi Alonso.
Hai bên đang tích cực tìm kiếm bến đỗ phù hợp nhằm sớm khép lại tương lai của tuyển thủ Argentina. Tuy vậy, chuyên gia chuyển nhượng Romano cho rằng Chelsea khó thu về con số 50 triệu euro, mà một thương vụ cho mượn sẽ khả thi hơn.
Everton đang xem xét chiêu mộ Jacob Murphy từ Newcastle United nhằm tăng cường sức mạnh hàng công. Theo TalkSPORT, cầu thủ 31 tuổi chỉ còn một năm hợp đồng với "Chích chòe" và có thể được phép ra đi khi đội bóng tiến hành tái thiết lực lượng. HLV David Moyes đánh giá Murphy là một trong những phương án giàu kinh nghiệm cho hành lang cánh, dù Everton hiện vẫn chưa gửi đề nghị chính thức tới Newcastle.
Borussia Dortmund một lần nữa theo đuổi Konstantinos Karetsas, tiền vệ trẻ đang khoác áo Genk. Sky Germany cho biết đội bóng Bỉ yêu cầu khoảng 35 triệu euro cho tài năng 18 tuổi, mức giá vẫn là trở ngại với Dortmund. Tuy nhiên, tân Giám đốc thể thao Ole Book quyết tâm hoàn tất thương vụ. Mùa trước, tuyển thủ Hy Lạp ghi dấu ấn với 11 pha kiến tạo sau 34 trận tại giải VĐQG, trở thành một trong những tài năng trẻ được săn đón nhất châu Âu.
Lionel Messi bày tỏ niềm hạnh phúc sau khi cùng Argentina giành vé vào bán kết World Cup.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-13/07/2026 00:28 AM (GMT+7)