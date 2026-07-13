Trực tiếp chuyển nhượng 13/7: MU hỏi mua sao Brazil thứ 2, giá 55 triệu bảng

MU chính thức gửi đề nghị cho Joao Gomes

Manchester United đã chấm dứt kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Ederson của Atalanta với mức phí khoảng 38 triệu bảng và chuyển sang theo đuổi Joao Gomes của Wolverhampton. Theo Globo, Liverpool cũng đã liên hệ để tìm hiểu khả năng ký hợp đồng với tuyển thủ Brazil sau khi thương vụ sang Atletico Madrid rơi vào bế tắc.

Wolves được cho là định giá Gomes khoảng 55 triệu bảng. Nguồn tin kể trên, MU là đội đi tiên phong trong thương vụ và đã gửi đề nghị chính thức đến Wolves.