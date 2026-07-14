Trực tiếp chuyển nhượng 14/7: Digne tới PSG, HLV Alonso xác nhận bán Garnacho

Lucas Digne tới PSG

Paris Saint-Germain đã đạt được thỏa thuận cho vụ mua hậu vệ trái Lucas Digne từ Aston Villa. Mức giá sẽ là dưới 10 triệu bảng vì đây là điều khoản thanh lý, và Aston Villa sẽ không thể yêu cầu PSG trả cao hơn. Digne đã chọn rời PSG và chấp nhận dự bị cho Nuno Mendes (tức sẽ đá khá nhiều ở Ligue 1) do Ian Maatsen được xem là hậu vệ trái lâu dài ở Villa, chưa kể Aston Villa đang săn đón Pervis Estupinan của AC Milan.