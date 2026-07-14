Trực tiếp chuyển nhượng 14/7: Digne tới PSG, HLV Alonso xác nhận bán Garnacho
Những thông tin mới nhất về thị trường chuyển nhượng hè của bóng đá châu Âu.
Paris Saint-Germain đã đạt được thỏa thuận cho vụ mua hậu vệ trái Lucas Digne từ Aston Villa. Mức giá sẽ là dưới 10 triệu bảng vì đây là điều khoản thanh lý, và Aston Villa sẽ không thể yêu cầu PSG trả cao hơn. Digne đã chọn rời PSG và chấp nhận dự bị cho Nuno Mendes (tức sẽ đá khá nhiều ở Ligue 1) do Ian Maatsen được xem là hậu vệ trái lâu dài ở Villa, chưa kể Aston Villa đang săn đón Pervis Estupinan của AC Milan.
Trong buổi họp báo ra mắt Chelsea, HLV Xabi Alonso đã chính thức xác nhận Alejandro Garnacho sẽ bị bán khỏi CLB. Garnacho chỉ đá 1 mùa nhưng đã có phong độ khá tệ và Chelsea không muốn phí thời giờ vào cầu thủ người Argentina. Roma và Napoli đều đang quan tâm đến Garnacho.
Besiktas đã đạt được thỏa thuận mua tiền đạo người Bỉ Leandro Trossard từ Arsenal với mức giá 18 triệu euro, Arsenal sẽ được trả thêm 2 triệu euro phụ phí tùy vào thành tích. Trossard đã xong nhiệm vụ ở ĐT Bỉ tại World Cup và anh trong ngày hôm nay sẽ có mặt ở Istanbul để kiểm tra y tế và ký hợp đồng. Trossard đã 31 tuổi, chỉ còn 1 năm hợp đồng nên Arsenal quyết định bán để đầu tư lâu dài vào cầu thủ khác.
Do Marc Casado sẽ không được HLV Hansi Flick trọng dụng nên anh đang tìm đường rời Barcelona, và cầu thủ 22 tuổi này đã bắt liên lạc với một số CLB Saudi Arabia. Tờ Mundo Deportivo cho biết Barca đang yêu cầu mức giá từ 30 đến 40 triệu euro cho Casado.
Mặc dù sẽ rời Bayern Munich và cũng không được Tottenham giữ chân, tiền vệ trụ Joao Palhinha đang được nhiều CLB hỏi thăm. Juventus, AC Milan, Benfica và Sporting đều muốn có Palhinha và Bayern sẽ bán nếu họ được trả mức giá 15 triệu euro.
Cập nhật các thông tin chuyển nhượng đáng chú ý trong ngày 12/7.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/07/2026 03:36 AM (GMT+7)