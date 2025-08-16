Trực tiếp chuyển nhượng sáng 16/8: Arsenal và 2 "ông lớn" từ chối chiêu mộ Garnacho

Arsenal và 2 "đại gia" từ chối chiêu mộ Garnacho

Theo tờ Manchester Evening News, Arsenal và Tottenham Hotspur được cho là đã từ chối cơ hội chiêu mộ Alejandro Garnacho của MU. 2 đội bóng thành London tiến hành "thẩm định kỹ lưỡng" về cầu thủ người Argentina và nhận định, "Những gì Garnacho mang lại vượt xa tiềm năng phát triển dù tài năng còn hạn chế".

Dù vậy, họ vẫn quyết định chuyển hướng sang những mục tiêu khác. Cụ thể, Arsenal chiêu mộ Noni Madueke từ Chelsea, còn Tottenham đang nhắm tới Savinho (Man City). Đáng chú ý, ngay cả Atletico Madrid, đội bóng cũ của Garnacho cũng cân nhắc khả năng tái hợp anh nhưng cuối cùng lại quyết định ký hợp đồng với Alex Baena từ Villarreal.

Giờ đây, Chelsea trở thành ứng viên duy nhất chiêu mộ Garnacho. Thậm chí, chân sút 21 tuổi sẵn sàng ngồi ngoài 6-12 tháng nếu không gia nhập đội chủ sân Stamford Bridge.