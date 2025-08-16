Trực tiếp chuyển nhượng sáng 16/8: Arsenal và 2 "ông lớn" từ chối chiêu mộ Garnacho
Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng bóng đá ngày 16/8.
Theo tờ Manchester Evening News, Arsenal và Tottenham Hotspur được cho là đã từ chối cơ hội chiêu mộ Alejandro Garnacho của MU. 2 đội bóng thành London tiến hành "thẩm định kỹ lưỡng" về cầu thủ người Argentina và nhận định, "Những gì Garnacho mang lại vượt xa tiềm năng phát triển dù tài năng còn hạn chế".
Dù vậy, họ vẫn quyết định chuyển hướng sang những mục tiêu khác. Cụ thể, Arsenal chiêu mộ Noni Madueke từ Chelsea, còn Tottenham đang nhắm tới Savinho (Man City). Đáng chú ý, ngay cả Atletico Madrid, đội bóng cũ của Garnacho cũng cân nhắc khả năng tái hợp anh nhưng cuối cùng lại quyết định ký hợp đồng với Alex Baena từ Villarreal.
Giờ đây, Chelsea trở thành ứng viên duy nhất chiêu mộ Garnacho. Thậm chí, chân sút 21 tuổi sẵn sàng ngồi ngoài 6-12 tháng nếu không gia nhập đội chủ sân Stamford Bridge.
Theo Daily Mail, Savinho đã yêu cầu người đại diện đáp chuyến bay từ Brazil tới Anh để đẩy nhanh quá trình đàm phán thương vụ chuyển nhượng từ Man City tới Tottenham. Dự kiến vào tuần tới, các bên sẽ tiếp tục ngồi lại với nhau.
Savinho gia nhập Man City vào mùa hè 2024 với giá 35 triệu bảng và còn 4 năm hợp đồng. Giờ đây, đội chủ sân Etihad muốn bán cầu thủ người Brazil với giá 42 triệu bảng. Tuy nhiên, Tottenham vẫn chưa đáp ứng được mức phí này.
Sau Chelsea, đến lượt Tottenham khiến PSG trải qua những trận đấu tranh cúp "hú vía".
