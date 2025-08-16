Trực tiếp chuyển nhượng sáng 16/8: Arsenal và 2 "ông lớn" từ chối chiêu mộ Garnacho

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Thép Xanh Nam Định vs Hải Phòng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Le Havre
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Mallorca vs Barcelona
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVC PVF-CAND
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Nantes vs PSG
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Espanyol vs Atlético de Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 16/8: Arsenal và 2 "ông lớn" từ chối chiêu mộ Garnacho

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025 Manchester United Arsenal

Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng bóng đá ngày 16/8.

Diễn biến
Arsenal và 2 "đại gia" từ chối chiêu mộ Garnacho

Theo tờ Manchester Evening News, Arsenal và Tottenham Hotspur được cho là đã từ chối cơ hội chiêu mộ Alejandro Garnacho của MU. 2 đội bóng thành London tiến hành "thẩm định kỹ lưỡng" về cầu thủ người Argentina và nhận định, "Những gì Garnacho mang lại vượt xa tiềm năng phát triển dù tài năng còn hạn chế".

Dù vậy, họ vẫn quyết định chuyển hướng sang những mục tiêu khác. Cụ thể, Arsenal chiêu mộ Noni Madueke từ Chelsea, còn Tottenham đang nhắm tới Savinho (Man City). Đáng chú ý, ngay cả Atletico Madrid, đội bóng cũ của Garnacho cũng cân nhắc khả năng tái hợp anh nhưng cuối cùng lại quyết định ký hợp đồng với Alex Baena từ Villarreal. 

Giờ đây, Chelsea trở thành ứng viên duy nhất chiêu mộ Garnacho. Thậm chí, chân sút 21 tuổi sẵn sàng ngồi ngoài 6-12 tháng nếu không gia nhập đội chủ sân Stamford Bridge.

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 16/8: Arsenal và 2 "ông lớn" từ chối chiêu mộ Garnacho - 1

Savinho quyết rời Man City tới Tottenham

Theo Daily Mail, Savinho đã yêu cầu người đại diện đáp chuyến bay từ Brazil tới Anh để đẩy nhanh quá trình đàm phán thương vụ chuyển nhượng từ Man City tới Tottenham. Dự kiến vào tuần tới, các bên sẽ tiếp tục ngồi lại với nhau. 

Savinho gia nhập Man City vào mùa hè 2024 với giá 35 triệu bảng và còn 4 năm hợp đồng. Giờ đây, đội chủ sân Etihad muốn bán cầu thủ người Brazil với giá 42 triệu bảng. Tuy nhiên, Tottenham vẫn chưa đáp ứng được mức phí này.

8

Manchester United - Arsenal 17.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester United
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 17/08
Thể lệ
PSG khổn khổ vì ông lớn Ngoại hạng Anh, Liverpool dễ thắng đậm trận khai mạc (Clip 1 phút)
PSG khổn khổ vì ông lớn Ngoại hạng Anh, Liverpool dễ thắng đậm trận khai mạc (Clip 1 phút)

Sau Chelsea, đến lượt Tottenham khiến PSG trải qua những trận đấu tranh cúp "hú vía".

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/08/2025 23:40 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Chuyển nhượng mùa hè 2025 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN