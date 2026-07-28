Trực tiếp chuyển nhượng 28/7: Chelsea bất ngờ mời Jordan Henderson, Salah không sang Thổ Nhĩ Kỳ

Brighton hỏi mua Roony Bardghji

Goal.com cho biết Brighton đã liên hệ với Barcelona để hỏi mua tiền đạo cánh Roony Bardghji. Cầu thủ người Đan Mạch này mùa tới sẽ không có cửa đá chính do vị trí đã có Lamine Yamal, nhưng đến dự bị cũng khó khi Karim Adeyemi đã gia nhập từ Dortmund. Được biết Brighton đã từng quan tâm đến Bardghji từ trước khi anh về Barca.