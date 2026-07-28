Trực tiếp chuyển nhượng 28/7: Chelsea bất ngờ mời Jordan Henderson, Salah không sang Thổ Nhĩ Kỳ
Những diễn biến mới nhất trên thị trường chuyển nhượng hè 2026 của các CLB châu Âu.
Nhà báo David Ornstein cho biết Chelsea đã tiếp cận Brentford để hỏi về tiền vệ kỳ cựu Jordan Henderson. Hiện chưa rõ lý do gì khiến Chelsea muốn bổ sung cầu thủ 36 tuổi này, nhưng vụ này có thể sẽ tiến triển nhanh do Henderson có mối quan hệ tốt với Brentford và CLB này sẵn sàng cho anh ra đi dưới dạng tự do.
Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng loạt cho biết CLB Besiktas quyết định dừng cuộc theo đuổi với tiền đạo Mohamed Salah. Tất cả các nguồn tin đều cho hay lý do của việc này là bởi người đại diện của Salah đã đưa ra những đề nghị mà phía Besiktas cảm thấy khó chấp nhận.
Nhiều nguồn tin cho biết bên cạnh việc Chelsea tiếp cận Danny Welbeck, họ đang rao bán tiền đạo Emmanuel Emegha. Cầu thủ này đến đa số fan Chelsea còn không biết đã về CLB, anh này giữa mùa trước đã tuyên bố rời Strasbourg để chuyển sang Chelsea hè này để rồi Emegha giờ đang bị rao bán dù còn chưa kịp đá trận nào cho CLB.
Goal.com cho biết Brighton đã liên hệ với Barcelona để hỏi mua tiền đạo cánh Roony Bardghji. Cầu thủ người Đan Mạch này mùa tới sẽ không có cửa đá chính do vị trí đã có Lamine Yamal, nhưng đến dự bị cũng khó khi Karim Adeyemi đã gia nhập từ Dortmund. Được biết Brighton đã từng quan tâm đến Bardghji từ trước khi anh về Barca.
Theo nhà báo Laurie Whitwell thân với MU, việc mua Alex Scott hiện chỉ có Chelsea là nghiêm túc tiến hành và cũng chỉ có Chelsea là được cầu thủ của Bournemouth này đoái hoài. Bournemouth đã nhận được sự liên hệ từ MU và một số CLB khác nhưng không bên nào thực sự quyết tâm.
Newcastle công bố họ đã gia hạn thành công với tiền đạo cánh Harvey Barnes tới năm 2030. Đây là tin tốt cho Newcastle khi họ đang gặp khó khăn tài chính và khó mua cầu thủ mới, bên cạnh đó đã chia tay Anthony Gordon sang Barcelona. Barnes là một trong số ít điểm sáng của Newcastle mùa trước khi họ gặp rất nhiều trục trặc trên hàng tấn công.
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 27/7.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/07/2026 00:49 AM (GMT+7)