MU sáng cửa chiêu mộ Camavinga, bất ngờ có cơ hội đón cả Osimhen

Camavinga ghi bàn cho Real Madrid ở Cúp C1 2025/26

MU được trao cơ hội chiêu mộ Camavinga

Tuần trước, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ MU đã có những cuộc trao đổi với người đại diện của Camavinga. Tuy nhiên, tiền vệ người Pháp vẫn muốn tiếp tục gắn bó với Real Madrid. Romano cũng cho biết tân HLV Jose Mourinho dự định sẽ có cuộc nói chuyện trực tiếp với Camavinga trước khi mùa giải mới khởi tranh. Giờ đây, nhà báo Sergio Valentin của Tây Ban Nha tiết lộ "Kền kền trắng" sẵn sàng để cầu thủ 23 tuổi ra đi.

Camavinga đang nằm trong tầm ngắm của MU

Trên mạng xã hội X, Sergio Valentin viết: "Mourinho đã nói chuyện với Camavinga và giải thích rõ tình hình của cậu ấy. Camavinga sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh thời lượng thi đấu. Mourinho đã rất thẳng thắn. Ông ấy đã có ý định này từ trước khi đến Real Madrid. CLB đang tìm kiếm các phương án để chuyển nhượng Camavinga, dù bản thân cầu thủ này hiện tại vẫn khẳng định không muốn ra đi".

Động thái này có thể xuất phát từ việc Real Madrid đang theo đuổi tiền vệ trụ cột Rodri của Man City, người được cho là có khả năng rời sân Etihad sau khi triều đại của Pep Guardiola tại đội bóng nửa xanh thành Manchester khép lại.

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), Real Madrid đã xác định Rodri là mảnh ghép bắt buộc phải có để tạo ra sự thay đổi thực sự trong đội hình. Tuy nhiên, trước khi thực hiện thương vụ này, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cần phải chia tay một số cầu thủ.

Vào giữa tháng 5, chuyên gia chuyển nhượng Graeme Bailey của TEAMtalk tiết lộ MU muốn chiêu mộ Camavinga cho mùa giải 2026/27. Đến thời điểm hiện tại, sự quan tâm của "Quỷ đỏ" được cho là vẫn không hề suy giảm.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, MU đã mang về hai tiền vệ là Andrey Santos và Youri Tielemans. Bộ đôi này tiêu tốn tổng cộng 83 triệu bảng, lần lượt được chiêu mộ từ Chelsea và Aston Villa. Tuy nhiên, sau khi Casemiro ra đi và Manuel Ugarte phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương dây chằng đầu gối, ban lãnh đạo MU đang cân nhắc tiếp tục bổ sung nhân sự cho hàng tiền vệ.

Cơ hội chiêu mộ Osimhen bất ngờ mở ra

Trong nhiều năm qua, Victor Osimhen liên tục được đồn đoán sẽ chuyển đến Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, thương vụ này vẫn chưa thể trở thành hiện thực. MU, Chelsea và Arsenal đều từng được cho là quan tâm đến chân sút người Nigeria, nhưng không đội bóng nào đưa ra động thái đủ quyết liệt để chiêu mộ tiền đạo này khi anh còn khoác áo Napoli.

Gây bất ngờ cho nhiều người, Osimhen đã gia nhập Galatasaray theo dạng cho mượn ở mùa giải 2024/25, trước khi ký hợp đồng chính thức với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ vào năm ngoái.

Sự quan tâm của MU dành cho Osimhen đã xuất hiện từ năm 2024, thậm chí có thể còn sớm hơn. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" cũng như nhiều CLB khác được cho là chùn bước trước những yêu cầu về mức lương quá cao của chân sút người Nigeria.

Dù vậy, vào tháng 6, MU được đồn đoán là đã đưa Osimhen vào danh sách rút gọn các mục tiêu chuyển nhượng trong mùa hè năm nay. Mới đây, TEAMtalk tiết lộ tiền đạo 27 tuổi vẫn nuôi tham vọng được chuyển đến thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Nguồn tin cho biết đội ngũ đại diện của Osimhen đang tìm kiếm cơ hội đưa anh đến giải đấu cao nhất nước Anh, bất chấp việc chân sút này đang hài lòng với cuộc sống tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Một nguồn tin chia sẻ với TEAMtalk: "Đội ngũ của Osimhen sẽ luôn nỗ lực để mang đến cơ hội phù hợp nhất. Osimhen muốn thi đấu ở đẳng cấp cao nhất và cạnh tranh các danh hiệu lớn trong mỗi mùa giải".

Tuy nhiên, Galatasaray không hề có ý định bán ngôi sao số 1 trên hàng công của mình.