Real Madrid dừng mua cầu thủ, Mourinho lâm vào thế khó chuyển nhượng

Phải bán rồi mới mua

Real Madrid bổ nhiệm Jose Mourinho trong hè năm nay và họ đã bổ sung rất nhiều cầu thủ chất lượng cho tân HLV trưởng để phục vụ cho mục tiêu tranh danh hiệu ở mùa bóng mới. Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Bernardo Silva đã gia nhập CLB với tổng mức phí chỉ 75 triệu euro.

Dàn tân binh của Real Madrid hiện đang có 4 người, và Real vẫn muốn mua tiếp nhưng cần gạt bớt người thừa

Dù vậy Real lại đang dừng hoạt động mua sắm. Nhiều đầu báo tại Madrid cho biết do lực lượng Real Madrid chưa loại bỏ đủ số người cần thiết để tạo ra một không gian trống hợp lý cho việc bổ sung thêm cầu thủ, Mourinho sẽ phải chờ đến khi Real bán/hủy hợp đồng được với các cầu thủ đội 1 không có trong kế hoạch của mùa tới.

Cho đến lúc này Real mới chỉ bán Fran Garcia cho Real Betis, Mario Martin cho Getafe, cũng như hết hợp đồng với Dani Ceballos, Daniel Carvajal và David Alaba. Như vậy vẫn chưa đủ, nhưng vấn đề là có rất nhiều cầu thủ thừa thãi đang không chịu ra đi.

Không ai chịu đi

Theo tờ AS, Mourinho đã muốn chiêu mộ Alessandro Bastoni từ Inter Milan nhưng do Raul Asencio nhất quyết không đi, kế hoạch đó sẽ phải gác lại vì Asencio còn hợp đồng tới tận 2031. Asencio thậm chí đang hưởng lương khá thấp tại Bernabeu và nếu chuyển đi có thể được trả cao hơn, nhưng điều đó không khiến cựu học viên của lò đào tạo La Fabrica đổi ý.

Camavinga và Asencio đều nhất quyết không định rời Real Madrid hè này

2 cầu thủ khác cũng từ chối không đi gồm Eduardo Camavinga và Thiago Pitarch đều ở hàng tiền vệ. Camavinga đã bị rao bán nhưng quyết “bịt tai” không lắng nghe đội nào hết, anh vẫn dự định xuất hiện trong đợt tập huấn trước mùa của Real Madrid dù Mourinho muốn hay không. Pitarch thì tỏ ra rất quyết tâm chinh phục “Người đặc biệt”, mặc dù lúc này Real chỉ muốn cho mượn để anh được ra sân nhiều hơn.

Bên cạnh đó, Mourinho cũng lại đang giữ chân Gonzalo Garcia vì Garcia là một trung phong thực thụ. Garcia tưởng như sẽ bị bán sau mùa giải trước nhưng tân HLV đã khiến anh có lại cơ hội, do đó mới đây Fulham đã bỏ dở theo đuổi tiền đạo này. Endrick cũng có vẻ được Mourinho đánh giá tốt, mặc dù tuyển thủ người Brazil không ở vị trí “ngặt nghèo” giống như Garcia và các cầu thủ khác.