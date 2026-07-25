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Trực tiếp chuyển nhượng 25/7: MU - Arsenal tranh giành Watkins

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè Arsenal Manchester United

Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 25/7.

Diễn biến
MU - Arsenal tranh giành Watkins

Theo The Sun, cả MU và Arsenal đều đang theo dõi diễn biến liên quan đến tiền đạo Ollie Watkins của Aston Villa. Fenerbahce từng lên kế hoạch gửi lời đề nghị trị giá 30 triệu bảng để chiêu mộ chân sút người Anh, nhưng Aston Villa đã khẳng định rõ rằng họ sẽ không chấp nhận mức giá này.

Trực tiếp chuyển nhượng 25/7: MU - Arsenal tranh giành Watkins - 1

Việc Gabriel Jesus nhận được sự quan tâm trên thị trường chuyển nhượng khiến HLV Mikel Arteta phải tìm kiếm những phương án thay thế cho hàng công, và Watkins được xem là một trong những mục tiêu nổi bật trong danh sách rút gọn của Arsenal.

Trong khi đó, MU cũng có lý do riêng để theo đuổi Watkins. Khả năng Joshua Zirkzee trở lại Serie A buộc "Quỷ đỏ" phải lên kế hoạch bổ sung một trung phong mới. Nếu Zirkzee chuyển sang Juventus hoặc AS Roma, đội chủ sân Old Trafford được cho là sẽ chính thức gửi đề nghị chiêu mộ tuyển thủ Anh.

Chelsea chốt tương lai Neto

Chelsea hiện không chủ động tìm cách bán Pedro Neto trong kỳ chuyển nhượng hè này. Theo Standard Sport, "The Blues" chưa có kế hoạch chia tay cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha, bất chấp những tin đồn về khả năng anh rời Stamford Bridge.

Nguồn tin cũng cho biết, từ đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè đến nay, chưa có đội bóng nào bước vào các cuộc đàm phán thực sự nghiêm túc với Chelsea về việc chiêu mộ Neto.

Gueye chia tay Everton

Tiền vệ Idrissa Gueye đã chính thức rời Everton theo dạng chuyển nhượng tự do. Theo Sky Sports, tuyển thủ Senegal chia tay đội chủ sân Goodison Park sau khi các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng đổ vỡ, trong bối cảnh giao kèo giữa hai bên đã hết hạn từ tháng trước.

HLV David Moyes cũng gửi lời tri ân đầy xúc động tới Gueye sau khi tiền vệ này nói lời chia tay Everton. Tuyển thủ Senegal đã gắn bó với Everton trong 4 năm kể từ khi trở lại đội bóng Anh sau quãng thời gian khoác áo PSG.

Chính thức: Morita gia nhập Hull City

Hull City xác nhận đã chiêu mộ thành công tiền vệ phòng ngự Morita theo dạng chuyển nhượng tự do. Cầu thủ 31 tuổi ký hợp đồng có thời hạn hai năm với đội bóng tân binh Ngoại hạng Anh, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm. Morita trở thành cầu thủ tự do sau khi chia tay Sporting Lisbon vào đầu mùa hè năm nay.

Nunez chuẩn bị chuyển sang MLS?

Theo TalkSport, tiền đạo Darwin Nunez của Al Hilal đang đàm phán để chuyển tới khoác áo CLB Atlanta United tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Cựu chân sút Liverpool đã trải qua quãng thời gian đầy khó khăn tại Saudi Arabia sau khi bị Al Hilal gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu ở giải VĐQG, sau sự xuất hiện của Karim Benzema.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

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