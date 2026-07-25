Trực tiếp chuyển nhượng 25/7: MU - Arsenal tranh giành Watkins

MU - Arsenal tranh giành Watkins

Theo The Sun, cả MU và Arsenal đều đang theo dõi diễn biến liên quan đến tiền đạo Ollie Watkins của Aston Villa. Fenerbahce từng lên kế hoạch gửi lời đề nghị trị giá 30 triệu bảng để chiêu mộ chân sút người Anh, nhưng Aston Villa đã khẳng định rõ rằng họ sẽ không chấp nhận mức giá này.

Việc Gabriel Jesus nhận được sự quan tâm trên thị trường chuyển nhượng khiến HLV Mikel Arteta phải tìm kiếm những phương án thay thế cho hàng công, và Watkins được xem là một trong những mục tiêu nổi bật trong danh sách rút gọn của Arsenal.

Trong khi đó, MU cũng có lý do riêng để theo đuổi Watkins. Khả năng Joshua Zirkzee trở lại Serie A buộc "Quỷ đỏ" phải lên kế hoạch bổ sung một trung phong mới. Nếu Zirkzee chuyển sang Juventus hoặc AS Roma, đội chủ sân Old Trafford được cho là sẽ chính thức gửi đề nghị chiêu mộ tuyển thủ Anh.