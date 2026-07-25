Đội hình đắt giá nhất lịch sử Premier League: Chelsea chiếm nửa đội hình, Rice vẫn bị gạch tên

Chelsea áp đảo, đội hình vượt mốc 1 tỷ bảng

Premier League hoàn toàn có thể xếp một đội hình xuất phát với tổng giá trị chuyển nhượng lên tới 1,068 tỷ bảng, quy tụ những bản hợp đồng đắt giá nhất ở từng vị trí. Trong đó, Chelsea là CLB thống trị tuyệt đối với 4 cầu thủ, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác.

Đội hình vượt mốc 1 tỷ bảng

Đội hình này gồm Kepa Arrizabalaga trong khung gỗ, bộ ba trung vệ Harry Maguire, Josko Gvardiol và Virgil van Dijk. Hàng tiền vệ có Moises Caicedo, Elliot Anderson, Enzo Fernandez và Florian Wirtz, còn hàng công là Morgan Rogers, Jack Grealish cùng Alexander Isak.

Liverpool và Manchester City cùng đóng góp 3 cái tên, trong khi MU chỉ có Harry Maguire góp mặt. Điều đáng chú ý là Declan Rice, dù gia nhập Arsenal với mức phí 100 triệu bảng, vẫn không có chỗ đứng trong đội hình này khi khu trung tuyến đã chật kín những thương vụ còn đắt đỏ hơn.

Van Dijk trở thành hình mẫu, Isak lập kỷ lục mới

Trong số các hậu vệ, Virgil van Dijk được xem là bản hợp đồng thành công bậc nhất. Liverpool từng gây sốc khi chi 75 triệu bảng để đưa trung vệ người Hà Lan về từ Southampton đầu năm 2018, nhưng khoản đầu tư này nhanh chóng chứng minh giá trị khi anh giúp đội bóng lột xác hoàn toàn.

Van Dijk đã biến Liverpool từ một tập thể "chơi đẹp mắt nhưng dễ thủng lưới" thành đội bóng ổn định và giàu sức cạnh tranh. Trung vệ người Hà Lan giành mọi danh hiệu cùng đội chủ sân Anfield, không bỏ lỡ phút nào ở các trận chung kết và còn được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA 2019.

Trên hàng công, Alexander Isak trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Premier League với mức phí 125 triệu bảng khi chuyển từ Newcastle sang Liverpool. Tuy nhiên, thương vụ này cũng gây nhiều tranh cãi khi tiền đạo người Thụy Điển bị cho là đã tạo sức ép để rời Newcastle trước khi chuyển sang sân Anfield.

Những thương vụ tỷ bảng và các câu chuyện phía sau

Chelsea tiếp tục để lại dấu ấn với hàng loạt thương vụ đình đám. Moises Caicedo gia nhập từ Brighton với mức phí 100 triệu bảng, sau cuộc cạnh tranh quyết liệt với Liverpool. Enzo Fernandez cũng góp mặt nhờ mức giá 106,8 triệu bảng, trong khi Morgan Rogers trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử sau vụ chuyển nhượng 117 triệu bảng từ Aston Villa.

Những thương vụ đắt giá mà không có tên trong đội hình

Ở tuyến giữa, Elliot Anderson là cái tên mới nhất góp mặt sau khi chuyển từ Nottingham Forest sang Man City với giá 116 triệu bảng. Florian Wirtz cũng lọt đội hình nhờ mức phí 100 triệu bảng khi cập bến Liverpool, dù mùa giải đầu tiên của anh chỉ khép lại với 7 bàn thắng và 10 kiến tạo.

Dẫu vậy, với tổng giá trị 1,068 tỷ bảng, đây vẫn là đội hình đắt đỏ nhất mà Premier League từng có, đồng thời cho thấy Chelsea và Liverpool là hai CLB để lại dấu ấn mạnh mẽ nhất trên thị trường chuyển nhượng.