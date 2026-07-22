Trực tiếp chuyển nhượng 22/7: Aston Villa đàm phán mua Garnacho, MU bị Al Hilal "cướp" Summerville

Aston Villa gửi lời đề nghị chuyển nhượng chính thức dành cho Garnacho

Garnacho tập luyện ở Chelsea

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Aston Villa đã gửi lời đề nghị chuyển nhượng chính thức tới Chelsea dành cho Alejandro Garnacho. Đội chủ sân Villa Park muốn mượn tiền đạo người Argentina kèm điều khoản mua đứt.

Trước Aston Villa, Chelsea cũng nhận được lời đề nghị từ AS Roma nhưng đôi bên chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Hiện "The Blues" muốn 43 triệu bảng phí chuyển nhượng, cao hơn 3 triệu bảng so với số tiền mà họ bỏ ra để chiêu mộ Garnacho từ MU mùa hè năm ngoái. Mặt khác, khả năng thành công của Aston Villa còn tùy thuộc vào ý định của Garnacho.