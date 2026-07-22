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Trực tiếp chuyển nhượng 22/7: Aston Villa đàm phán mua Garnacho, MU bị Al Hilal "cướp" Summerville

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè Manchester United Real Madrid

Cập nhật thông tin mới nhất về thị trường chuyển nhượng hè 2026.

Diễn biến
Aston Villa gửi lời đề nghị chuyển nhượng chính thức dành cho Garnacho

Garnacho tập luyện ở Chelsea

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Aston Villa đã gửi lời đề nghị chuyển nhượng chính thức tới Chelsea dành cho Alejandro Garnacho. Đội chủ sân Villa Park muốn mượn tiền đạo người Argentina kèm điều khoản mua đứt.

Trước Aston Villa, Chelsea cũng nhận được lời đề nghị từ AS Roma nhưng đôi bên chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Hiện "The Blues" muốn 43 triệu bảng phí chuyển nhượng, cao hơn 3 triệu bảng so với số tiền mà họ bỏ ra để chiêu mộ Garnacho từ MU mùa hè năm ngoái. Mặt khác, khả năng thành công của Aston Villa còn tùy thuộc vào ý định của Garnacho.

Trực tiếp chuyển nhượng 22/7: Aston Villa đàm phán mua Garnacho, MU bị Al Hilal "cướp" Summerville - 1

Al Hilal gây sốc, vượt MU "cuỗm" Summerville

Theo nhà báo David Ornstein, Al Hilal đã đạt thỏa thuận chiêu mộ ngôi sao chạy cánh Crysencio Summerville từ West Ham với giá 68 triệu bảng (80 triệu euro). Tuyển thủ quốc gia Hà Lan sẽ được đề nghị bản hợp đồng dài hạn sau khi vượt qua các cuộc kiểm tra y tế. Hiện đôi bên đang đàm phán các chi tiết cuối cùng trước khi hoàn tất thương vụ.

Động thái từ Al Hilal khiến tất cả ngỡ ngàng bởi trước đó, MU và AS Roma mới là những đội theo đuổi Summerville tích cực nhất. Thậm chí, AS Roma đã gửi lời đề nghị 39 triệu bảng chưa kèm phụ phí cho West Ham, thấp hơn rất nhiều lời đề nghị từ đội bóng Saudi Arabia.

Trực tiếp chuyển nhượng 22/7: Aston Villa đàm phán mua Garnacho, MU bị Al Hilal "cướp" Summerville - 2

Nhà vô địch World Cup đồng ý gia nhập Barcelona

Theo kênh truyền hình Esport3, trung vệ Aymeric Laporte đã đồng ý gia nhập Barcelona và thông báo cho chủ tịch Barcelona về mong muốn này. Thậm chí, Barcelona thậm chí không cần phải đàm phán với Bilbao, CLB chủ quản của nhà vô địch World Cup 2026 do hợp đồng giữa đôi bên có điều khoản giải phóng trị giá 15 triệu euro.

Các cuộc đàm phán sơ bộ giữa Laporte và Barcelona thực tế diễn ra trong thời gian giám đốc thể thao Deco ở Mỹ, sau đó đôi bên nhất trí nối lại thảo luận khi World Cup kết thúc. Nếu cập bến Barca, ngôi sao 32 tuổi sẽ có cơ hội đá cặp cùng Pau Cubarsi, đối tác ăn ý ở tuyển Tây Ban Nha.

Arsenal đàm phán trực tiếp với Newcastle để chiêu mộ sao Brazil

Theo Sun Sports, Arsenal đã mở cuộc đàm phán trực tiếp với Newcastle về khả năng chiêu mộ tiền vệ Bruno Guimaraes. Tuyển thủ Brazil cũng thông báo với ban lãnh đạo Newcastle về mong muốn gia nhập nhà vô địch Ngoại hạng Anh.

Trước đó, các cuộc đàm phán được tiến hành thông qua trung gian. Giờ đây, Arsenal sẵn sàng đề nghị mức phí 60 triệu bảng, dù vậy câu lạc bộ vùng Tyneside muốn số tiền cao hơn cho ngôi sao 28 tuổi.

Trực tiếp chuyển nhượng 21/7: Al Hilal muốn đưa Alessandro Bastoni về Saudi Arabia
Trực tiếp chuyển nhượng 21/7: Al Hilal muốn đưa Alessandro Bastoni về Saudi Arabia

Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè 2026.

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Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/07/2026 02:55 AM (GMT+7)
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