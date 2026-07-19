Chấn động Chelsea vượt Arsenal, đạt thỏa thuận mua Morgan Rogers giá 117 triệu bảng

Morgan Rogers, ngôi sao của Aston Villa vô địch Europa League và của ĐT Anh tại World Cup 2026, sẽ là tân binh của Chelsea. CLB Tây London đã thành công trong cuộc đàm phán với Aston Villa sau khi đề ra mức giá lên tới 117 triệu bảng, giúp họ thắng Arsenal trong cuộc đua cho cầu thủ này.

Morgan Rogers sau World Cup sẽ gia nhập Chelsea

Trong mùa hè này, Rogers thi đấu tại Bắc Mỹ nhưng ở hậu trường tương lai của ngôi sao từng được Man City đào tạo này đã được quan tâm rất nhiều bởi Arsenal. Đội vô địch Premier League đã định sau World Cup sẽ đặt vấn đề với Aston Villa, nhưng Chelsea nhảy vào cuộc đua giữa chừng và buộc Arsenal phải trả lời với đòi hỏi mà "The Villans" đặt ra.

Đòi hỏi của Aston Villa là mức phí lên tới 117 triệu bảng, và Arsenal quyết định bỏ cuộc. Chelsea trong khi đó gật đầu với mức giá này và họ đã được "bật đèn xanh" để đàm phán với bạn thân của Cole Palmer. Rogers đồng ý với hợp đồng 6 năm cho Chelsea, thòng thêm điều khoản Chelsea có thể gia hạn thêm 1 năm nếu hài lòng.

Như vậy Rogers đã đồng ý chuyển tới một CLB không đá ở cúp châu Âu nào mùa tới, trong khi Arsenal và Aston Villa đều sẽ dự Champions League. Mức giá 117 triệu bảng của Rogers sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng Anh Quốc khi vượt qua chính Elliot Anderson, đồng đội của Rogers ở ĐT Anh, sau khi Anderson chuyển tới Man City từ Nottingham Forest. Rogers cũng phá luôn kỷ lục mua sắm của Chelsea vốn thuộc về Moises Caicedo (115 triệu bảng năm 2023).

Năm nay 23 tuổi, Rogers đã ghi 14 bàn & 11 kiến tạo để Aston Villa về đích top 4 mùa trước tại Premier League, cũng như vô địch Europa League. Rogers đã có 21 trận đá cho ĐT Anh, trong đó tại World Cup này anh đã chơi 5 trận và kiến tạo bàn thắng của Anthony Gordon trước Argentina ở bán kết, cũng như sút xa dẫn tới bàn thắng đá bồi của Jude Bellingham ấn định 2-1 trước Na Uy tại tứ kết.