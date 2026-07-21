Trực tiếp chuyển nhượng 21/7: Sao "hot" World Cup sẵn sàng gia nhập MU

MU vượt Arsenal, giành lợi thế trong cuộc đua chiêu mộ Manu Kone

Manu Kone tập luyện với ĐT Pháp ở World Cup 2026

Theo tờ L'Equipe (Pháp), MU đang nắm lợi thế so với Arsenal trong cuộc đua giành chữ ký của Manu Kone, tiền vệ ĐT Pháp và hiện khoác áo AS Roma.

Bất chấp Arsenal tích cực theo Kone suốt nhiều tháng qua, "Quỷ đỏ" mới là đội tiến gần hơn trong giai đoạn đàm phán với cầu thủ 25 tuổi. Thậm chí, anh sẵn sàng đầu quân cho đội chủ sân Old Trafford. Hiện AS Roma định giá Manu Kone vào khoảng 51 triệu bảng (60 triệu euro).