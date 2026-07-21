Trực tiếp chuyển nhượng 21/7: Sao "hot" World Cup sẵn sàng gia nhập MU
Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè 2026.
Manu Kone tập luyện với ĐT Pháp ở World Cup 2026
Theo tờ L'Equipe (Pháp), MU đang nắm lợi thế so với Arsenal trong cuộc đua giành chữ ký của Manu Kone, tiền vệ ĐT Pháp và hiện khoác áo AS Roma.
Bất chấp Arsenal tích cực theo Kone suốt nhiều tháng qua, "Quỷ đỏ" mới là đội tiến gần hơn trong giai đoạn đàm phán với cầu thủ 25 tuổi. Thậm chí, anh sẵn sàng đầu quân cho đội chủ sân Old Trafford. Hiện AS Roma định giá Manu Kone vào khoảng 51 triệu bảng (60 triệu euro).
Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ, Arsenal đang thăm dò khả năng chiêu mộ ngôi sao chạy cánh Yan Diomande (RB Leipzig). Động thái này xuất hiện sau khi "Pháo thủ" thất bại trong thương vụ Morgan Rogers (Aston Villa), do Chelsea chấp nhận chi 117 triệu bảng để cuỗm tuyển thủ quốc gia Anh.
Hiện tại, Diomande cũng nằm trong tầm ngắm của Liverpool. Leipzig được cho là yêu cầu mức phí chuyển nhượng khoảng 120 triệu euro (102 triệu bảng) cho cầu thủ con cưng.
Theo tờ L'Equipe, PSG đã quyết định rút lui khỏi cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ trung tâm Ayyoub Bouaddi (Lille) trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Cầu thủ 18 tuổi gây ấn tượng mạng cùng ĐT Morocco ở World Cup, dù vậy nhà đương kim vô địch Champions League không ưu tiên bổ sung tiền vệ trung tâm mới, trong bối cảnh đã gia hạn hợp đồng với Senny Mayulu, Fabián Ruiz và Lucas Beraldo.
Dù PSG rút lui, Bouaddi vẫn nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn, bao gồm cả Real Madrid lẫn Barcelona.
Theo tuttomercatoweb, Tottenham và Napoli đang cân nhắc thực hiện cuộc trao đổi thủ môn đầy bất ngờ. Cụ thể, Guglielmo Vicario sẽ gia nhập đội bóng Serie A, trong khi Vanja Milinkovic-Savic cập bến đại diện Ngoại hạng Anh theo chiều ngược lại.
Nguồn tin này cũng cho biết, cả Vicario lẫn Milinkovic-Savic đều mất suất bắt chính trong bối cảnh 2 đội bóng chủ quản có HLV mới (Tottenham bổ nhiệm Roberto De Zerbi từ cuối mùa trước, Napoli được dẫn dắt bởi HLV Max Allegri).
Nhiều khoảnh khắc thú vị xuất hiện trong lễ rước cúp vô địch World Cup của ĐT Tây Ban Nha.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-21/07/2026 05:01 AM (GMT+7)