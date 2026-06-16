Trực tiếp chuyển nhượng 16/6: Darwin Nunez sắp trở lại Liverpool?

Darwin Nunez sắp trở lại Liverpool?

Nhà báo Martin Charquero của đội tuyển Uruguay cho biết Darwin Nunez sẽ trở lại Liverpool sau khi kết thúc World Cup với ĐT Uruguay. Thông tin này sẽ không được khẳng định cho tới lúc đó, nhưng hiện đang được truyền tai. Nunez đã không còn được Al Hilal giữ lại và đang tìm đường trở lại thi đấu ở châu Âu.