Trực tiếp chuyển nhượng 16/6: Darwin Nunez sắp trở lại Liverpool?
Tổng hợp các thông tin mới đáng chú ý nhất của thị trường chuyển nhượng hè.
Nhà báo Martin Charquero của đội tuyển Uruguay cho biết Darwin Nunez sẽ trở lại Liverpool sau khi kết thúc World Cup với ĐT Uruguay. Thông tin này sẽ không được khẳng định cho tới lúc đó, nhưng hiện đang được truyền tai. Nunez đã không còn được Al Hilal giữ lại và đang tìm đường trở lại thi đấu ở châu Âu.
Theo báo chí Madrid, tiền đạo Gonzalo Garcia đang được khá nhiều CLB hỏi thăm trong lúc tương lai của anh tại Real Madrid bấp bênh. Dortmund, Frankfurt, Newcastle, Aston Villa, Juventus đều muốn có Garcia, dù vậy chưa rõ Jose Mourinho có muốn dùng tiền đạo này trong mùa giải tới.
Với việc Marc Cucurella đã từ chối gia nhập để chuyển tới Real Madrid, Atletico đã chuyển sang Alejandro Grimaldo làm mục tiêu tiếp theo cho vị trí hậu vệ trái. Do Grimaldo chỉ còn 1 năm hợp đồng nên Leverkusen có thể sẽ bán anh lấy tiền, giờ chỉ là Atletico định ra mức giá bao nhiêu.
Theo nhà báo Nicolo Schira, tương lai của Sandro Tonali sẽ chỉ xoay quanh Arsenal, Man City hoặc ở lại Newcastle, nhưng ngày càng có khả năng là gia nhập một trong 2 CLB trên. Newcastle hiện vẫn đang giữ nguyên mức giá vào khoảng 100 triệu euro cho Tonali, người chỉ muốn tiếp tục thi đấu ở Premier League.
Thủ môn Jan Oblak đã được Juventus liên hệ để hỏi về khả năng anh chuyển sang chơi cho “Bà đầm già”. Các nguồn tin cho biết do hợp đồng của Oblak chỉ còn tới năm 2028 là hết hạn, Oblak đang cân nhắc tương lai tại Atletico Madrid khi vị trí thủ môn của anh không còn chắc chắn do sự cạnh tranh của Juan Musso.
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 15/6.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/06/2026 22:57 PM (GMT+7)