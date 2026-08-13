Chelsea hết kiên nhẫn với Man City, ra hạn chót bán Enzo Fernandez

Chelsea ra hạn chót bán Enzo Fernandez

Chelsea đã mất kiên nhẫn với Man City về việc họ quan tâm đến Enzo Fernandez. Tờ Telegraph tiết lộ đội chủ sân Stamford Bridge sẽ không xem xét bất kỳ lời đề nghị nào sau 17h (giờ địa phương), ngày 14/8.

Hiện Chelsea và Man City có thể đạt được thỏa thuận về việc chiêu mộ tuyển thủ Argentina ngay trước thời hạn chót của kỳ chuyển nhượng hè 2026. Về phần "The Blues", họ muốn thu về 120 triệu bảng trong thương vụ này. Trước đây, đội bóng thành London đã bỏ ra 106 triệu bảng để chiêu mộ từ Benfica 3 năm trước.

Enzo Fernandez thấp thỏm chờ xem liệu Man City có xuống tiền chiêu mộ bản thân hay không

Enzo Fernandez không hài lòng với tình hình của mình tại Chelsea kể từ khi Enzo Maresca rời khỏi băng ghế huấn luyện. Anh đã bị loại khỏi đội hình trong hai trận đấu hồi tháng 4 sau những phát ngôn về việc muốn rời Chelsea. Khi đó, dường như Fernandez đã nghĩ đến việc chuyển đến Real Madrid vào mùa hè này, mặc dù điều đó dường như chưa bao giờ thành hiện thực.

Chelsea cho rằng sự quan tâm của Man City với Enzo Fernandez đã có từ lâu và nửa xanh thành Manchester không nên kéo dài cuộc đàm phán đến tận ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Người thích, kẻ chê Enzo Fernandez

HLV Maresca rất thích Enzo Fernandez từ khi còn làm việc cho Chelsea. Ngôi sao 25 tuổi này là tiền vệ tấn công có khả năng bao quát nhiều khu vực trên sân, phù hợp nhất với việc chơi ở vị trí số 8. Anh cũng có thể đá thấp, chơi trong vai trò tiền vệ kiến thiết lùi sâu.

Enzo Fernandez đã không chiếm được cảm tình của người hâm mộ Anh tại World Cup 2026 với màn ăn mừng bàn thắng trong trận bán kết giúp Argentina giành chiến thắng. Ngoài ra, việc chiêu mộ Enzo Fernandez có thể mang tới rủi ro cho Man City khi cầu thủ này vốn không phải mẫu người dễ quản lý.

Trong khi đó, Man City đang đàm phán chuyển nhượng với Rodri và Barcelona. Thương vụ này không dễ thực hiện bởi Barcelona không chịu đáp ứng mức phí chuyển nhượng mà Man City đưa ra.