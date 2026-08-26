Trực tiếp CĐV phủ đỏ Mỹ Đình, “tiếp lửa” thầy trò Kim Sang Sik đấu Thái Lan

17h25: Khán giả lần lượt check-in vào sân Mỹ Đình

17h15: Dòng người hâm mộ đổ về sân Mỹ Đình càng đông

CĐV Thái Lan xuất hiện tại Mỹ Đình trước giờ bóng lăn

Ngay từ trước thời điểm trận đấu diễn ra, khu vực quanh sân Mỹ Đình đã trở nên nhộn nhịp khi người hâm mộ trong màu áo đỏ lần lượt có mặt để cổ vũ ĐT Việt Nam.

Nhiều CĐV mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn và các vật dụng cổ vũ, tạo nên sắc đỏ nổi bật bên ngoài sân. Không khí càng lúc càng nóng lên khi thời điểm trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan đến gần.

Các nhóm CĐV tranh thủ chụp ảnh, giao lưu và hô vang những khẩu hiệu cổ vũ đội tuyển. Tất cả đều kỳ vọng những tiếng hò reo từ khán đài Mỹ Đình sẽ tiếp thêm động lực cho thầy trò HLV Kim Sang Sik trong trận đấu quan trọng.

Đây cũng là màn tái đấu được người hâm mộ chờ đợi khi Việt Nam và Thái Lan bước vào trận chung kết lượt về AFF Cup 2026. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài, các tuyển thủ Việt Nam được kỳ vọng sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất để hướng tới mục tiêu giành chức vô địch.

Ngay trước giờ bóng lăn, đông đảo CĐV đã đổ về sân Mỹ Đình để cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho ĐT Việt Nam