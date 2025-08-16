Trực tiếp bóng đá Wolverhampton - Man City: Tiếp nối truyền thống ngày ra quân (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thép Xanh Nam Định vs Hải Phòng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Le Havre
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Mallorca vs Barcelona
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVC PVF-CAND
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Nantes vs PSG
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Espanyol vs Atlético de Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Trực tiếp bóng đá Wolverhampton - Man City: Tiếp nối truyền thống ngày ra quân (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Manchester City Wolverhampton

(23h30, 16/8, vòng 1 Ngoại hạng Anh) Man City thường xuyên mở màn mùa giải trên sân khách mỗi năm và họ thắng gần như mọi trận đấu.

   

Danh sách các trận đấu HOT

Vuốt ngang để xem tiếp bảng
Thép Xanh Nam Định vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định
-
Hải Phòng
-
FPT Play
Aston Villa vs Newcastle United
Aston Villa
-
Newcastle United
-
Đang cập nhật
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội
Công An TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội
-
FPT Play, HTV Thể thao
Tottenham Hotspur vs Burnley
Tottenham Hotspur
-
Burnley
-
Đang cập nhật
Sunderland vs West Ham United
Sunderland
-
West Ham United
-
Đang cập nhật
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Brighton & Hove Albion
-
Fulham
-
Đang cập nhật
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Wolverhampton Wanderers
-
Manchester City
-
Đang cập nhật
Monaco vs Le Havre
Monaco
-
Le Havre
-
Đang cập nhật
Mallorca vs Barcelona
Mallorca
-
Barcelona
-
Đang cập nhật
Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Hoàng Anh Gia Lai
-
Becamex TP Hồ Chí Minh
-
FPT Play, HTV Thể thao

Premier League | 23h30, 16/8 | Molineux

Wolverhampton
Trực tiếp bóng đá Wolverhampton - Man City: Tiếp nối truyền thống ngày ra quân (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Wolverhampton - Man City: Tiếp nối truyền thống ngày ra quân (Ngoại hạng Anh) - 1
Man City
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Wolverhampton - Man City: Tiếp nối truyền thống ngày ra quân (Ngoại hạng Anh) - 1
Jose Sa, Doherty, Agbadou, Toti Gomes, Wolfe, Andre, Joao Gomes, Hoever, Lopez, Arias, Strand Larsen
Trực tiếp bóng đá Wolverhampton - Man City: Tiếp nối truyền thống ngày ra quân (Ngoại hạng Anh) - 1
Ederson, Ait-Nouri, Gvardiol, Dias, Nunes, Nico Gonzalez, Reijnders, Marmoush, Cherki, Foden, Haaland

🔁 Sự thay đổi của Man City

Sau mùa giải 2024/25 phần lớn dành để vật lộn tranh top 5, Man City đã thay đổi lực lượng đáng kể trong năm nay ở cả 2 kỳ chuyển nhượng mùa Đông và mùa Hè. Họ bổ sung thêm Khusanov, Nico Gonzalez, Rayan Cherki, Ait-Nouri và Reijnders với tổng mức phí hơn 200 triệu bảng. Kevin De Bruyne, Kyle Walker và Jack Grealish đều đã ra đi, đánh dấu sự thay đổi lực lượng của CLB một cách khá toàn diện.

Trận đấu này hứa hẹn sẽ chứng kiến Man City thay đổi cách chơi so với phong cách quen thuộc của HLV Pep Guardiola. Không còn là sự kiểm soát bóng chậm và kéo dài, thay vào đó là tấn công nhanh, chuyền trực diện và dựa vào tốc độ trong các pha đánh biên. Mọi khoảng trống sẽ được khai thác để đưa Erling Haaland và các đồng đội vào vị trí ghi bàn tốt nhất.

🍀 Điềm lành ngày ra quân

Trong 9 năm trở lại đây, Man City hay đá vòng mở màn trên sân khách và họ thắng tới 8 trận. Họ là một trong những đội xuất quân và thắng trận mở màn đều đặn nhất của giải đấu, chỉ sau Liverpool.

🏠 Ngày trở lại của Ait-Nouri

Rayan Aït-Nouri đã gia nhập Man City với giá 32 triệu bảng sau khi có 4 mùa giải khoác áo Wolverhampton. Anh là một trong những cầu thủ có phong độ ổn định nhất trong những năm qua của Wolves và thậm chí từng đoạt giải Cầu thủ hay nhất tháng của CLB. Ait-Nouri đã ghi 12 bàn & 19 kiến tạo trong 157 trận cho Wolves, và tối nay anh sẽ quay về Molineux, vừa để lần đầu chạm trán CLB cũ, cũng vừa để nói lời chia tay với các fan.

8

Manchester United - Arsenal 17.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester United
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 17/08
Thể lệ
Dự đoán tỷ số trận HOT: Man City mơ khởi đầu thuận lợi, Barcelona gặp "đối mềm"
Dự đoán tỷ số trận HOT: Man City mơ khởi đầu thuận lợi, Barcelona gặp "đối mềm"

(Wolves - Man City, 23h30, 16/8, vòng 1 Ngoại hạng Anh; Mallorca - Barcelona, 0h30, 17/8, vòng 1 La Liga) Man City và Barcelona dự báo sẽ giành chiến...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/08/2025 15:40 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN