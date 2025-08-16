Trực tiếp bóng đá Wolverhampton - Man City: Tiếp nối truyền thống ngày ra quân (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 23h30, 16/8 | Molineux Wolverhampton 0 - 0 Man City (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Wolverhampton vs Man City Man City Điểm Jose Sa Doherty Agbadou Toti Gomes Wolfe Andre Joao Gomes Hoever Lopez Arias Strand Larsen Điểm Ederson Ait-Nouri Gvardiol Dias Nunes Nico Gonzalez Reijnders Marmoush Cherki Foden Haaland Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Wolverhampton Wolverhampton Man City Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Jose Sa, Doherty, Agbadou, Toti Gomes, Wolfe, Andre, Joao Gomes, Hoever, Lopez, Arias, Strand Larsen Ederson, Ait-Nouri, Gvardiol, Dias, Nunes, Nico Gonzalez, Reijnders, Marmoush, Cherki, Foden, Haaland

🔁 Sự thay đổi của Man City

Sau mùa giải 2024/25 phần lớn dành để vật lộn tranh top 5, Man City đã thay đổi lực lượng đáng kể trong năm nay ở cả 2 kỳ chuyển nhượng mùa Đông và mùa Hè. Họ bổ sung thêm Khusanov, Nico Gonzalez, Rayan Cherki, Ait-Nouri và Reijnders với tổng mức phí hơn 200 triệu bảng. Kevin De Bruyne, Kyle Walker và Jack Grealish đều đã ra đi, đánh dấu sự thay đổi lực lượng của CLB một cách khá toàn diện.

Trận đấu này hứa hẹn sẽ chứng kiến Man City thay đổi cách chơi so với phong cách quen thuộc của HLV Pep Guardiola. Không còn là sự kiểm soát bóng chậm và kéo dài, thay vào đó là tấn công nhanh, chuyền trực diện và dựa vào tốc độ trong các pha đánh biên. Mọi khoảng trống sẽ được khai thác để đưa Erling Haaland và các đồng đội vào vị trí ghi bàn tốt nhất.

🍀 Điềm lành ngày ra quân

Trong 9 năm trở lại đây, Man City hay đá vòng mở màn trên sân khách và họ thắng tới 8 trận. Họ là một trong những đội xuất quân và thắng trận mở màn đều đặn nhất của giải đấu, chỉ sau Liverpool.

🏠 Ngày trở lại của Ait-Nouri

Rayan Aït-Nouri đã gia nhập Man City với giá 32 triệu bảng sau khi có 4 mùa giải khoác áo Wolverhampton. Anh là một trong những cầu thủ có phong độ ổn định nhất trong những năm qua của Wolves và thậm chí từng đoạt giải Cầu thủ hay nhất tháng của CLB. Ait-Nouri đã ghi 12 bàn & 19 kiến tạo trong 157 trận cho Wolves, và tối nay anh sẽ quay về Molineux, vừa để lần đầu chạm trán CLB cũ, cũng vừa để nói lời chia tay với các fan.