Man City mua sắm hoảng loạn, mua Donnarumma và sao 100 triệu euro để làm gì?

⚠️ Man City trông chờ gì từ thủ môn Donnarumma?

Theo nhiều nguồn tin tại Pháp và Anh, Man City đang cân nhắc chiêu mộ Gianluigi Donnarumma để thay thế Ederson, trong trường hợp thủ môn người Brazil ra đi. Tuy nhiên, việc đặt mục tiêu vào Donnarumma khiến không ít người bất ngờ.

Nên nhớ, Man City vừa chi 31 triệu bảng để mua lại James Trafford từ Burnley, chưa kể họ vẫn còn đó Stefan Ortega – người từng được cân nhắc trở thành sự lựa chọn số 1 trong khung thành.

Donnarumma không phải mẫu thủ môn "hợp khẩu vị" với Pep Guardiola

Trên hết, Donnarumma không phải mẫu thủ môn phù hợp với triết lý mà HLV Pep Guardiola theo đuổi. Nhà vô địch Champions League sở hữu phản xạ tuyệt vời, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và bản lĩnh trong các trận lớn. Tuy nhiên, kỹ năng xử lí bóng bằng chân – vốn là yêu cầu bắt buộc với thủ môn trong hệ thống mà Guardiola xây dựng – lại là điểm yếu lớn của anh.

Guardiola nhiều lần khẳng định, ông muốn thủ môn “đóng vai trò như tiền vệ lùi sâu”. Chính vì vậy, việc nhắm đến Donnarumma không chỉ là lựa chọn mạo hiểm về mặt chuyên môn, mà còn cho thấy Man City đang bị động về công tác chuyển nhượng khi chưa có phương án kế thừa phù hợp nếu Ederson ra đi.

💸 Rodrygo – 100 triệu euro cho một "canh bạc"?

Trong khi Donnarumma là thương vụ mang tính phòng ngừa, thì cái tên Rodrygo lại gây sốc ở chiều ngược lại – với mức giá dự kiến không dưới 100 triệu euro (86 triệu bảng). Tờ The Guardian, FourFourTwo đều xác nhận Man City đang xem xét nghiêm túc khả năng chiêu mộ tiền đạo người Brazil từ Real Madrid để bổ sung chất lượng cho hàng công, sau khi đẩy Jack Grealish sang Everton theo dạng cho mượn.

Vấn đề ở chỗ, Rodrygo chưa bao giờ thực sự là trụ cột không thể thay thế ở Real Madrid. Anh thường xuyên bị xoay tua vị trí, từ cánh phải, cánh trái cho tới vai trò trung phong bất đắc dĩ. Mùa trước, Rodrygo chỉ ghi 9 bàn sau 44 trận – con số không quá ấn tượng cho một cầu thủ tấn công của đội bóng hàng đầu châu Âu.

Hơn nữa, việc thích nghi với hệ thống phức tạp của Guardiola chưa bao giờ dễ dàng. Rodrygo vốn quen với lối chơi tự do, di chuyển rộng, ít ràng buộc chiến thuật. Trong khi đó, các cầu thủ tấn công dưới thời Guardiola phải học cách di chuyển không bóng, kiểm soát không gian và đặc biệt là đọc được nhịp độ trận đấu.

Jack Grealish từng vật lộn cạnh tranh vị trí trong đội hình Man City dù mang mác "bom tấn" 100 triệu bảng. Không có gì đảm bảo Rodrygo sẽ không đi vào “vết xe đổ” đó.

Vừa đẩy Grealish đi, Man City đã tiếp tục đánh cược với Rodrygo

🧊 Ký ức về kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025 ác mộng

Man City từng trải qua kỳ chuyển nhượng đáng quên vào tháng 1/2025. Sau giai đoạn khủng hoảng thành tích vì dàn trụ cột chấn thương và xuống phong độ, ban lãnh đạo phá lệ chi hơn 178 triệu bảng cho 4 tân binh gồm Omar Marmoush, Vitor Reis, Nico Gonzalez, Abdukodir Khusanov.

Tuy nhiên, phần lớn các bản hợp đồng này không đáp ứng được kỳ vọng. Ngoại trừ Marmoush chơi tốt, Nico Gonzalez gây thất vọng lớn khi được trao cơ hội, còn Vitor Reis và Khusanov hoàn toàn "mất hút". Đây chính là lý do khiến chuỗi trận đầu năm 2025 của họ trở nên thất vọng, và là minh chứng cho việc đầu tư gấp gáp thiếu định hướng.

🔄 Dấu hỏi về chiến lược của Guardiola

Điều khiến người hâm mộ lo lắng hơn cả là phong cách mua sắm mùa hè 2025 cho thấy Man City dần đi vào "vết xe đổ" - ném tiền vào những thương vụ thiếu định hướng. Thay vì mua cầu thủ có chọn lọc, Guardiola và ban lãnh đạo dường như ứng phó theo kiểu “có gì mua nấy” để lấp đầy khoảng trống nhân sự.

Jamie Carragher – cựu trung vệ Liverpool – từng nói trên Sky Sports rằng: “Man City đang hành xử như đội bóng bị áp lực danh hiệu chứ không phải nhà vô địch”.

Kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025 "thảm họa" vẫn ám ảnh Man City

🧭 Man City - Guardiola đang hoảng loạn?

Chiêu mộ Donnarumma, Rodrygo chưa phải sai lầm nếu biết cách sử dụng họ và có định hướng chiến thuật phù hợp. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, giới chuyên môn tự hỏi: Man City có đang mất sự tỉnh táo thường thấy để rơi vào trạng thái “mua sắm hoảng loạn”?

Từ những bản hợp đồng gây thất vọng mùa đông tới những mục tiêu tiềm ẩn rủi ro mùa hè, Man City bước vào mùa giải mới với trạng thái bất an. Liệu kỳ chuyển nhượng này có trở thành bước ngoặt, phá vỡ hệ thống ổn định của đội bóng cũng như ảnh hưởng đến cả tương lai của Guardiola tại sân Etihad?