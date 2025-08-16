Dự đoán tỷ số trận HOT: Man City mơ khởi đầu thuận lợi, Barcelona gặp "đối mềm"

🌟Wolves - Man City, 23h30, 16/8, vòng 1 Ngoại hạng Anh: Mơ thắng ngay trên sân khách

Man City ở mùa giải 2024/25 có màn thể hiện không tốt khi họ đánh mất ngôi vương Ngoại hạng Anh vào tay Liverpool, ngoài ra còn không giành được danh hiệu nào. Trong khi đó, Wolves chẳng có bộ mặt khá hơn khi họ chỉ cố gắng trụ hạng thành công ở mùa giải đã qua.

Wolves rất muốn thay đổi số phận ở mùa bóng mới. Nhưng màn thể hiện của "Bầy sói" ở giai đoạn chuẩn bị cho mùa bóng 2025/26 không hề tốt. Họ không thắng trong 5 trận giao hữu khi thua 4 trận và hòa 1 trận. Wolves phải cố gắng thích nghi khi một số trụ cột như Cunha hay Ait-Nouri rời đi.

Man City đang có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp mỗi khi chạm trán Wolves

Trong khi đó, Man City cũng có biến động lớn về mặt nhân sự ở kỳ chuyển nhượng hè 2025. De Bruyne hay Grealish đã rời đi, nhưng "The Citizens" cũng đón chào một số tân binh chất lượng như Reijnders hay Cherki. Họ sẽ trở thành những trợ thủ đắc lực dành cho Haaland, chân sút số một của Man City. Ngoài ra còn phải kể đến trường hợp của hậu vệ Ait-Nouri khi anh chuẩn bị có cuộc chạm trán đội bóng cũ.

Man City thắng cả 2 trận gặp Wolves mùa trước với cách biệt 1 bàn. Nửa xanh thành Manchester ắt hẳn muốn đánh bại đối thủ này với cách biệt lớn hơn như vậy ở trận đấu tới.

Đây không phải nhiệm vụ quá khó khăn, nhất là khi "The Citizens" duy trì phong độ ghi bàn không hề tồi từ FIFA Club World Cup 2025 tới hiện tại. Cụ thể, đoàn quân HLV Pep Guardiola ghi đến 16 bàn trong 5 trận đấu gần nhất.

Dự đoán tỷ số: Wolves 1-3 Man City Đội hình dự kiến: Wolves: Sa; Doherty, Agbadou, Toti; Hoever, J. Gomes, Andre, Wolfe; Lopez, Arias; Strand Larsen Man City: Trafford; Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Bernardo, Gundogan, Reijnders; Foden, Haaland, Marmoush

🔥Mallorca - Barcelona, 0h30, 17/8, vòng 1 La Liga: Chiến thắng đậm trong tầm tay

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick, Barcelona đã "lột xác" để trở thành đội bóng xuất sắc nhất Tây Ban Nha mùa trước và tiếp tục được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu La Liga mùa giải 2025/26. Trong khi đó, Mallorca đặt mục tiêu chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu mùa tới.

Với quyết tâm đó, Mallorca đã chiêu mộ hàng loạt cái tên như Pablo Torre, Lucas Bergstrom và Mateo Joseph. Nhưng như vậy là không đủ để họ thu hẹp đáng kể sự chênh lệch về mặt đẳng cấp với Mallorca.

Thống kê trong 15 lần gần nhất gặp Barcelona ở La Liga, Mallorca thua tới 14 trận. Mùa giải trước, Barcelona thắng tới 5-1 Mallorca ngay trên sân khách. Đoàn quân HLV Flick khát khao lặp lại thành tích này ở trận đấu tới.

Barcelona tiếp tục trông đợi Yamal tỏa sáng ở trận đấu tới

Việc không tham dự FIFA Club World Cup 2025 giúp Barcelona có thời gian nghỉ ngơi trước khi chơi 4 trận giao hữu. Ở các trận đấu này, họ đạt thành tích toàn thắng khi những Yamal, Raphinha hay tân binh Rashford đạt phong độ cao.

Barcelona có đội hình gần như mạnh nhất để đối đầu Mallorca. Họ chỉ vắng Ter Stegen và khả năng cao là thêm trường hợp của Lewandowski. Vấn đề này sẽ được giải quyết khi thủ thành Joan Garcia có trận ra mắt, trong khi Ferran Torres luôn có màn thể hiện tốt mỗi khi được trao cơ hội đá chính.

HLV Flick chắc chắn không muốn khởi đầu mùa giải mới bằng việc đánh rơi chiến thắng. Họ sẽ quyết tâm cao độ đánh bại Mallorca, thậm chí còn phải thắng với cách biệt lớn.