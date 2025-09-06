Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá U23 Lebanon - U23 Thái Lan: "Voi chiến" không được chủ quan (U23 châu Á)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Giải U23 châu Á 2026 Bóng đá Thái Lan

(19h30, 6/9, bảng F vòng loại U23 châu Á) Chủ nhà U23 Thái Lan được dự đoán sẽ không có trận đấu dễ dàng trước U23 Lebanon.

U23 Châu Á | 19h30, 6/9 | SVĐ Thammasat

U23 Lebanon
Trực tiếp bóng đá U23 Lebanon - U23 Thái Lan: "Voi chiến" không được chủ quan (U23 châu Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U23 Lebanon - U23 Thái Lan: "Voi chiến" không được chủ quan (U23 châu Á) - 1
U23 Thái Lan
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U23 Lebanon - U23 Thái Lan: "Voi chiến" không được chủ quan (U23 châu Á) - 1
Khalil, Nassar, Salame, Faraj, Al Haj, Sadek, Haidar, Shaitou, Srour, Al Hajj, Lajud
Trực tiếp bóng đá U23 Lebanon - U23 Thái Lan: "Voi chiến" không được chủ quan (U23 châu Á) - 1
Phosaman, Sienkrthok, Noiwong, Otton, Suksakit, Boonlha, Prachuabmon, Maneekorn, Burapha, Wandee, Praphanth

Quyết đấu vì ngôi đầu

Ở lượt mở màn, U23 Thái Lan đã giành chiến thắng hủy diệt 6-0 trước U23 Mông Cổ, còn U23 Lebanon đánh bại U23 Malaysia 1-0. Điều đó trận đấu giữa hai đội có ảnh hưởng lớn đến cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng F. U23 Thái Lan có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn về lực lượng. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Thawatchai Damrong Ongtrakul sẽ không được phép chủ quan trước đại diện Tây Á.

8

Trực tiếp bóng đá U23 Bangladesh - U23 Yemen: Đội hình mạnh cho màn so tài (U23 châu Á)
Trực tiếp bóng đá U23 Bangladesh - U23 Yemen: Đội hình mạnh cho màn so tài (U23 châu Á)

(16h, 6/9, bảng C vòng loại U23 châu Á) U23 Yemen và U23 Bangladesh tung ra đội hình mạnh cho màn so tài.

Bấm xem >>

06/09/2025 12:57 PM (GMT+7)
