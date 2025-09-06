Trực tiếp bóng đá U23 Lebanon - U23 Thái Lan: "Voi chiến" không được chủ quan (U23 châu Á)
(19h30, 6/9, bảng F vòng loại U23 châu Á) Chủ nhà U23 Thái Lan được dự đoán sẽ không có trận đấu dễ dàng trước U23 Lebanon.
U23 Châu Á | 19h30, 6/9 | SVĐ Thammasat
Điểm
Khalil
Nassar
Salame
Faraj
Al Haj
Sadek
Haidar
Shaitou
Srour
Al Hajj
Lajud
Điểm
Phosaman
Sienkrthok
Noiwong
Otton
Suksakit
Boonlha
Prachuabmon
Maneekorn
Burapha
Wandee
Praphanth
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Quyết đấu vì ngôi đầu
Ở lượt mở màn, U23 Thái Lan đã giành chiến thắng hủy diệt 6-0 trước U23 Mông Cổ, còn U23 Lebanon đánh bại U23 Malaysia 1-0. Điều đó trận đấu giữa hai đội có ảnh hưởng lớn đến cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng F. U23 Thái Lan có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn về lực lượng. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Thawatchai Damrong Ongtrakul sẽ không được phép chủ quan trước đại diện Tây Á.
(16h, 6/9, bảng C vòng loại U23 châu Á) U23 Yemen và U23 Bangladesh tung ra đội hình mạnh cho màn so tài.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-06/09/2025 12:57 PM (GMT+7)