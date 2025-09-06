Trực tiếp bóng đá U23 Lebanon - U23 Thái Lan: "Voi chiến" không được chủ quan (U23 châu Á)

U23 Châu Á | 19h30, 6/9 | SVĐ Thammasat U23 Lebanon 0 - 0 U23 Thái Lan (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Lebanon vs U23 Thái Lan U23 Thái Lan Điểm Khalil Nassar Salame Faraj Al Haj Sadek Haidar Shaitou Srour Al Hajj Lajud Điểm Phosaman Sienkrthok Noiwong Otton Suksakit Boonlha Prachuabmon Maneekorn Burapha Wandee Praphanth Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Lebanon U23 Lebanon U23 Thái Lan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Khalil, Nassar, Salame, Faraj, Al Haj, Sadek, Haidar, Shaitou, Srour, Al Hajj, Lajud Phosaman, Sienkrthok, Noiwong, Otton, Suksakit, Boonlha, Prachuabmon, Maneekorn, Burapha, Wandee, Praphanth

Quyết đấu vì ngôi đầu

Ở lượt mở màn, U23 Thái Lan đã giành chiến thắng hủy diệt 6-0 trước U23 Mông Cổ, còn U23 Lebanon đánh bại U23 Malaysia 1-0. Điều đó trận đấu giữa hai đội có ảnh hưởng lớn đến cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng F. U23 Thái Lan có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn về lực lượng. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Thawatchai Damrong Ongtrakul sẽ không được phép chủ quan trước đại diện Tây Á.