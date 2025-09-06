Trực tiếp bóng đá U23 Bangladesh - U23 Yemen: Mục tiêu thắng đậm (U23 châu Á)

U23 Châu Á | 16h, 6/9 | Phú Thọ U23 Bangladesh 0 - 0 U23 Yemen (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Bangladesh vs U23 Yemen U23 Yemen Điểm Hasan Srabon Rimon Hossain Hahid Shanta Shakik Topu Shekh Morsalin Raul Mitchell Al Amin Sabbir Hossein Mojibor Jony Zayyan Ahmed Faysal Akash Điểm Osamah Faisal Emad Ali Khaled Mohammed Saleh Anwar Mohammed Khaled Radhi Abdulaziz Mamdood Esam Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Bangladesh U23 Bangladesh U23 Yemen Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Hasan Srabon, Rimon Hossain, Hahid Shanta, Shakik Topu, Shekh Morsalin, Raul Mitchell, Al Amin, Sabbir Hossein, Mojibor Jony, Zayyan Ahmed, Faysal Akash Osamah, Faisal, Emad, Ali Khaled, Mohammed Saleh, Anwar, Mohammed Khaled, Radhi, Abdulaziz, Mamdood, Esam

Chiến thắng đậm là cần thiết cho U23 Yemen

Cuộc cạnh tranh ngôi nhất bảng C được đánh giá là xoay quanh U23 Yemen và U23 Việt Nam, và chỉ đội nhất bảng mới giành vé vào vòng chung kết. Do đó hai đội sẽ cố gắng giành được không những đủ 6 điểm trước 2 đối thủ còn lại của bảng, mà còn tích lũy hiệu số tốt hơn của nhau trước thềm trận đấu có thể là quyết định ở lượt cuối giữa hai bên.

Cùng ghi được 2 bàn ở trận ra quân, nhưng U23 Yemen đã không làm được một điều như U23 Việt Nam, đó là giữ sạch lưới. Bàn thua trước U23 Singapore trong trận thắng 2-1 khiến U23 Yemen lúc này đứng sau U23 Việt Nam với chỉ ít hơn 1 đơn vị hiệu số.

U23 Bangladesh được xem là đội yếu nhất bảng, nên U23 Yemen sẽ hy vọng ghi được nhiều bàn nhất có thể và tạm lên chiếm ngôi đầu với hiệu số lớn, nhằm gây áp lực lên U23 Việt Nam trước trận gặp U23 Singapore vào lúc 19h cùng ngày.

