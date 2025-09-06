Trực tiếp bóng đá U23 Bangladesh - U23 Yemen: Mục tiêu thắng đậm (U23 châu Á)
(16h, 6/9, bảng C vòng loại U23 châu Á) U23 Yemen cần một chiến thắng đậm để tạo áp lực lên U23 Việt Nam.
U23 Châu Á | 16h, 6/9 | Phú Thọ
Hasan Srabon
Rimon Hossain
Hahid Shanta
Shakik Topu
Shekh Morsalin
Raul Mitchell
Al Amin
Sabbir Hossein
Mojibor Jony
Zayyan Ahmed
Faysal Akash
Osamah
Faisal
Emad
Ali Khaled
Mohammed Saleh
Anwar
Mohammed Khaled
Radhi
Abdulaziz
Mamdood
Esam
Chiến thắng đậm là cần thiết cho U23 Yemen
Cuộc cạnh tranh ngôi nhất bảng C được đánh giá là xoay quanh U23 Yemen và U23 Việt Nam, và chỉ đội nhất bảng mới giành vé vào vòng chung kết. Do đó hai đội sẽ cố gắng giành được không những đủ 6 điểm trước 2 đối thủ còn lại của bảng, mà còn tích lũy hiệu số tốt hơn của nhau trước thềm trận đấu có thể là quyết định ở lượt cuối giữa hai bên.
Cùng ghi được 2 bàn ở trận ra quân, nhưng U23 Yemen đã không làm được một điều như U23 Việt Nam, đó là giữ sạch lưới. Bàn thua trước U23 Singapore trong trận thắng 2-1 khiến U23 Yemen lúc này đứng sau U23 Việt Nam với chỉ ít hơn 1 đơn vị hiệu số.
U23 Bangladesh được xem là đội yếu nhất bảng, nên U23 Yemen sẽ hy vọng ghi được nhiều bàn nhất có thể và tạm lên chiếm ngôi đầu với hiệu số lớn, nhằm gây áp lực lên U23 Việt Nam trước trận gặp U23 Singapore vào lúc 19h cùng ngày.
