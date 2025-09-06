Trực tiếp bóng đá U23 Bangladesh - U23 Yemen: Mục tiêu thắng đậm (U23 châu Á)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Armenia vs Bồ Đào Nha
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Anh vs Andorra
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Andorra - AND Andorra
-
Mỹ vs Hàn Quốc
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mexico vs Nhật Bản
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Qatar vs Nga
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo Nga - RUS Nga
-
Lithuania vs Hà Lan
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Đức vs Northern Ireland
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Bỉ vs Kazakhstan
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Ba Lan vs Phần Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Phần Lan - FIN Phần Lan
-
Malaysia vs Palestine
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Palestine - PLE Palestine
-
Indonesia vs Lebanon
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Lebanon - LBN Lebanon
-
UAE vs Bahrain
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Cộng Hòa Séc vs Saudi Arabia
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Israel vs Italy
Logo Israel - ISR Israel
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Greece vs Đan Mạch
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Kosovo vs Thụy Điển
Logo Kosovo - RKS Kosovo
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
New Zealand vs Australia
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Azerbaijan vs Ukraine
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

Trực tiếp bóng đá U23 Bangladesh - U23 Yemen: Mục tiêu thắng đậm (U23 châu Á)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

(16h, 6/9, bảng C vòng loại U23 châu Á) U23 Yemen cần một chiến thắng đậm để tạo áp lực lên U23 Việt Nam.

U23 Châu Á | 16h, 6/9 | Phú Thọ

U23 Bangladesh
Trực tiếp bóng đá U23 Bangladesh - U23 Yemen: Mục tiêu thắng đậm (U23 châu Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U23 Bangladesh - U23 Yemen: Mục tiêu thắng đậm (U23 châu Á) - 1
U23 Yemen
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U23 Bangladesh - U23 Yemen: Mục tiêu thắng đậm (U23 châu Á) - 1
Hasan Srabon, Rimon Hossain, Hahid Shanta, Shakik Topu, Shekh Morsalin, Raul Mitchell, Al Amin, Sabbir Hossein, Mojibor Jony, Zayyan Ahmed, Faysal Akash
Trực tiếp bóng đá U23 Bangladesh - U23 Yemen: Mục tiêu thắng đậm (U23 châu Á) - 1
Osamah, Faisal, Emad, Ali Khaled, Mohammed Saleh, Anwar, Mohammed Khaled, Radhi, Abdulaziz, Mamdood, Esam

Chiến thắng đậm là cần thiết cho U23 Yemen

Cuộc cạnh tranh ngôi nhất bảng C được đánh giá là xoay quanh U23 Yemen và U23 Việt Nam, và chỉ đội nhất bảng mới giành vé vào vòng chung kết. Do đó hai đội sẽ cố gắng giành được không những đủ 6 điểm trước 2 đối thủ còn lại của bảng, mà còn tích lũy hiệu số tốt hơn của nhau trước thềm trận đấu có thể là quyết định ở lượt cuối giữa hai bên.

Cùng ghi được 2 bàn ở trận ra quân, nhưng U23 Yemen đã không làm được một điều như U23 Việt Nam, đó là giữ sạch lưới. Bàn thua trước U23 Singapore trong trận thắng 2-1 khiến U23 Yemen lúc này đứng sau U23 Việt Nam với chỉ ít hơn 1 đơn vị hiệu số.

U23 Bangladesh được xem là đội yếu nhất bảng, nên U23 Yemen sẽ hy vọng ghi được nhiều bàn nhất có thể và tạm lên chiếm ngôi đầu với hiệu số lớn, nhằm gây áp lực lên U23 Việt Nam trước trận gặp U23 Singapore vào lúc 19h cùng ngày.

Trực tiếp bóng đá U23 Bangladesh - U23 Yemen: Mục tiêu thắng đậm (U23 châu Á) - 1

Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

8

Man City - Man U 14.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester City
Manchester United
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 14/09
Thể lệ
Video bóng đá U23 Yemen - U23 Singapore: Trừng phạt sai lầm, nghẹt thở phút bù giờ (U23 châu Á)
Video bóng đá U23 Yemen - U23 Singapore: Trừng phạt sai lầm, nghẹt thở phút bù giờ (U23 châu Á)

(Bảng C vòng loại U23 châu Á 2026) U23 Yemen suýt phải trả giá trước U23 Singapore ở cuối trận khi họ thi đấu chệch choạc.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/09/2025 10:55 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN