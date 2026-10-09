ĐT Việt Nam nhận tin cực vui, chắc vé dự vòng loại thứ hai của World Cup 2030

ĐT Việt Nam vừa kết thúc hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ tư chung cuộc. Đây là kết quả không được như kỳ vọng nhưng thầy trò HLV Kim Sang Sik đã cố gắng hết sức. Giải đấu tiếp theo của “Những chiến binh Sao Vàng” là VCK Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 10/1-20/1/2027 tại Saudi Arabia.

ĐT Việt Nam giành vị trí thứ tư tại FIFA ASEAN Cup 2027

Một tin vui đến với ĐT Việt Nam khi thầy trò HLV Kim Sang Sik đã giành quyền vào vòng loại thứ hai World Cup 2030. Nguyên nhân là bởi “Những chiến binh Sao Vàng” đang xếp hạng thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA, đứng thứ 17 châu Á, nằm trong nhóm những đội được miễn vòng loại đầu tiên.

Mặc dù vẫn còn một đợt FIFA Days nữa vào tháng 11 tới nhưng thứ hạng của các đội gần như sẽ không thay đổi do các đội chỉ đá giao hữu nên số điểm không thay đổi nhiều. Bởi vậy, ĐT Việt Nam không thể đánh mất vé dự vòng loại thứ hai.

Các giai đoạn của vòng loại châu Á vẫn tương tự như World Cup 2026. Vòng loại thứ nhất diễn ra tháng 3/2027 với sự góp mặt của 20 đội có thứ hạng FIFA thấp nhất. 20 đội được chia làm 10 cặp đấu thi đấu theo thể thức 2 lượt đi và lượt về. 10 đội giành chiến thắng sẽ giành quyền vào vòng loại thứ hai. Các cặp đấu sẽ được xác định vào cuối tháng 12/2026.

Ở vòng loại thứ hai sẽ có 36 đội (26 đội xếp hạng cao nhất + 10 đội giành vé từ vòng loại thứ nhất) và chia làm 9 bảng, mỗi bảng có 4 đội. Thời gian dự kiến cho vòng loại thứ hai là từ tháng 9/2027 đến tháng 3/2028. Hai đội đứng đầu bảng sẽ tiến vào vòng loại thứ ba.

Vượt qua vòng loại thứ hai và tiến vào vòng loại thứ ba sẽ là mục tiêu của ĐT Việt Nam. Nên nhớ rằng, kết quả của vòng loại World Cup 2030 sẽ dùng để phân hạng cho AFC Nations League mùa đầu tiên. 18 đội tiến vào vòng loại thứ ba World Cup 2030 sẽ được xếp đá hạng đầu tiên của AFC Nations League.