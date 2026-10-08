Trực tiếp bóng đá Lion City - Công an Hà Nội: Dấu hỏi mang tên Đình Bắc (Cúp C1 Đông Nam Á)

18h30, 8/10 | Jalan Besar Lion City 0 - 0 Công an Hà Nội (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Lion City vs Công an Hà Nội Công an Hà Nội Điểm Aznar Karseladze Hugo Datkovix Costa Haag Zulkifli Yong Song Ramselaar Phaeton Mance Điểm Nguyễn Filip Văn Hậu Mauk Quang Vinh Đình Bắc Thành Long Koko Phạm Ba Adou Minh Việt Anh Quang Hải Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Lion City Lion City Công an Hà Nội Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Aznar, Karseladze, Hugo, Datkovix, Costa, Haag, Zulkifli, Yong Song, Ramselaar, Phaeton, Mance Nguyễn Filip, Văn Hậu, Mauk, Quang Vinh, Đình Bắc, Thành Long, Koko, Phạm Ba, Adou Minh, Việt Anh, Quang Hải

Dấu hỏi mang tên Đình Bắc

Mặc dù đã có mặt cùng toàn đội Công an Hà Nội để chuẩn bị đấu Lion City tại Singapore nhưng khả năng ra sân của Nguyễn Đình Bắc đang bị bỏ ngỏ. Trong buổi tập gần nhất, cầu thủ này vẫn phải bó chặt bắp chân, dấu hiệu cho thấy Đình Bắc gặp vấn đề về cơ. Trước đó, cầu thủ này chỉ thi đấu lần lượt 45' và 30' trong hai trận đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Cơ hội đoạt 3 điểm trên sân khách

CLB Công an Hà Nội sắp trở lại guồng quay thi đấu sau quãng thời gian nghỉ để ĐTQG tập trung. Đội bóng ngành Công an sẽ làm khách trên sân của Lion City ở sân chơi Cúp C1 Đông Nam Á.

Theo giới chuyên môn đánh giá, đây không phải đối thủ khó bị đánh bại đối với Công an Hà Nội. Còn nhớ vào năm 2024, cũng tại sân chơi này, Công an Hà Nội thắng Lion City tới 5-0.

Trong khi đó, Lion City đã thay đổi HLV gần đây. Mark Jackson được tin tưởng để giúp đội bóng Singapore thay đổi. Tất nhiên họ cần thời gian để đạt phong độ như ý dưới thời chiến lược gia này.

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