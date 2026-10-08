Trực tiếp bóng đá Lion City - Công an Hà Nội: Dấu hỏi mang tên Đình Bắc (Cúp C1 Đông Nam Á)
(18h30, 8/10, bảng B Cúp C1 Đông Nam Á) CLB Công an Hà Nội nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của Nguyễn Đình Bắc.
18h30, 8/10 | Jalan Besar
Điểm
Aznar
Karseladze
Hugo
Datkovix
Costa
Haag
Zulkifli
Yong Song
Ramselaar
Phaeton
Mance
Điểm
Nguyễn Filip
Văn Hậu
Mauk
Quang Vinh
Đình Bắc
Thành Long
Koko
Phạm Ba
Adou Minh
Việt Anh
Quang Hải
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Dấu hỏi mang tên Đình Bắc
Mặc dù đã có mặt cùng toàn đội Công an Hà Nội để chuẩn bị đấu Lion City tại Singapore nhưng khả năng ra sân của Nguyễn Đình Bắc đang bị bỏ ngỏ. Trong buổi tập gần nhất, cầu thủ này vẫn phải bó chặt bắp chân, dấu hiệu cho thấy Đình Bắc gặp vấn đề về cơ. Trước đó, cầu thủ này chỉ thi đấu lần lượt 45' và 30' trong hai trận đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.
Cơ hội đoạt 3 điểm trên sân khách
CLB Công an Hà Nội sắp trở lại guồng quay thi đấu sau quãng thời gian nghỉ để ĐTQG tập trung. Đội bóng ngành Công an sẽ làm khách trên sân của Lion City ở sân chơi Cúp C1 Đông Nam Á.
Theo giới chuyên môn đánh giá, đây không phải đối thủ khó bị đánh bại đối với Công an Hà Nội. Còn nhớ vào năm 2024, cũng tại sân chơi này, Công an Hà Nội thắng Lion City tới 5-0.
Trong khi đó, Lion City đã thay đổi HLV gần đây. Mark Jackson được tin tưởng để giúp đội bóng Singapore thay đổi. Tất nhiên họ cần thời gian để đạt phong độ như ý dưới thời chiến lược gia này.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-08/10/2026 11:50 AM (GMT+7)