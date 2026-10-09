Ronaldo lẽ ra nên giải nghệ trên đỉnh thế giới năm 2018

Đây có phải là dấu chấm hết cho mối tình của Ronaldo với đội tuyển Bồ Đào Nha? Chắc chắn mọi thứ đang đi theo hướng đó sau những diễn biến mới nhất trong đợt tập trung đội tuyển được cho là chấn động nhất từ trước đến nay.

Ronaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi xảy ra mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus

Với một số người, trong đó có hàng triệu người hâm mộ Ronaldo, anh đã đúng khi rời đội tuyển sau những cáo buộc về việc bị HLV Jorge Jesus khiêu khích và những lời hứa không được thực hiện. Với những người khác, không có lý do gì có thể biện minh cho hành động của Ronaldo, đặc biệt khi xét đến tuổi tác của anh, và việc cầu thủ 41 tuổi ra đi đáng lẽ phải diễn ra từ lâu.

Về phần siêu sao nổi tiếng nhất hành tinh, Ronaldo giờ đây đã công khai sự thật của riêng mình trong một tuyên bố đáng chú ý dài 1.740 từ. Điều đó để lại rất nhiều câu hỏi, trong đó có một câu hỏi: mọi thứ sẽ khác biệt đến mức nào nếu Ronaldo không rời Real Madrid hoặc giải nghệ vào năm 2018?

Ronaldo từng ở trên đỉnh thế giới vào năm 2018

Tất nhiên, điều đó không nhằm phủ nhận những gì anh đã đạt được kể từ năm 2018. Bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ vô cùng hài lòng với những thành tựu ấy. Nhưng Ronaldo chưa bao giờ xem mình là một người bình thường, và đó là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự nghiệp vĩ đại của anh.

Dù vậy, hãy quay ngược thời gian 8 năm, về mùa hè năm 2018. Bồ Đào Nha một lần nữa phải dừng bước sớm tại World Cup 2018, thất bại trước Uruguay ở vòng 1/8, nhưng ngôi sao số 1 của họ vẫn đang ở trên đỉnh thế giới.

Ronaldo giành chức vô địch Champions League thứ năm trong sự nghiệp vào năm 2018

Trong khi đội tuyển Bồ Đào Nha gặp khó khăn, Ronaldo thì không. Anh lập hat-trick vào lưới Tây Ban Nha ở trận mở màn giải đấu lớn nhất hành tinh trên đất Nga, cứu Bồ Đào Nha bằng một cú đá phạt tuyệt đẹp ở những phút cuối.

Hai năm trước đó, anh cũng đã đưa đội tuyển Bồ Đào Nha tới chức vô địch lớn đầu tiên trong lịch sử, thậm chí tham gia chỉ đạo đồng đội bên ngoài đường biên trong trận chung kết EURO 2016 sau khi dính chấn thương không đúng thời điểm. Thành công đó giúp anh hoàn toàn vượt qua những Eusebio hay Luis Figo và trở thành vị vua không thể tranh cãi của bóng đá Bồ Đào Nha.

Ở cấp CLB, Ronaldo là người không thể bị ngăn cản. Real Madrid vừa giành chức vô địch Cúp C1 châu Âu thứ ba liên tiếp, trở thành đội bóng đầu tiên làm được điều đó kể từ Bayern Munich vào giữa những năm 1970.

15 bàn thắng của anh, trong đó có siêu phẩm “xe đạp chổng ngược” vào lưới Juventus, giúp Ronaldo giành danh hiệu Vua phá lưới lần thứ 7, một kỷ lục, đồng thời là lần thứ 6 liên tiếp.

Ronaldo là đội trưởng đưa Bồ Đào Nha đến chức vô địch EURO 2016, danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử đội bóng áo bã trầu

CR7 đã 5 lần nâng cao Cúp C1, với hai trong số những CLB nổi tiếng nhất thế giới. Ronaldo khi đó, và cho đến nay, vẫn là “Mr. Champions League”, điều đôi khi đã bị lãng quên hoặc phớt lờ trong thời gian gần đây.

Các danh hiệu cá nhân vẫn tiếp tục đến với Ronaldo. Khi ấy, anh là đương kim Quả bóng vàng hai lần liên tiếp, đồng thời đã giành 4 trong tổng số 5 Quả bóng vàng của mình trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2017. Có thể nói anh đã trải qua một sự nghiệp hoàn hảo, nếu không tính việc chưa từng nâng cao chức vô địch World Cup.

World Cup 2022 tại Qatar còn hơn 4 năm nữa mới diễn ra, Ronaldo hoàn toàn có thể dừng lại vào thời điểm đó và vị thế một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử có lẽ đã được đảm bảo. Tuy nhiên, với những gì chúng ta biết về anh cùng động lực phi thường chưa từng có, đó chưa bao giờ là một khả năng thực sự.

Ronaldo cũng có thể đã ở lại Real Madrid. Theo chính lời anh, bất đồng với Florentino Perez về cách vị chủ tịch Real Madrid nhìn nhận vai trò của số 7 là nguyên nhân chính dẫn đến việc anh ra đi. Những gì xảy ra sau đó có lẽ là chuyến lưu diễn chia tay dài.

Mọi thứ chưa bao giờ còn thực sự giống trước kia, được thể hiện qua việc Ronaldo chưa một lần thi đấu ở bán kết Champions League kể từ khi rời Real Madrid để đến Juventus vào tháng 7/2018. Điều đó không có nghĩa mọi thứ đều tệ.

Những thành tựu của Ronaldo ở cấp độ ĐTQG đã bị đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp, Messi, vượt qua

Ronaldo ghi 101 bàn cho Juventus, trong đó có một trong những cú hat-trick quan trọng nhất sự nghiệp, giúp đội bóng ngược dòng trước Atletico Madrid ở vòng 1/8 ngay trong mùa giải đầu tiên. Anh giành 2 chức vô địch Serie A, đồng thời trở thành cầu thủ duy nhất từng trở thành Vua phá lưới tại Serie A, La Liga và Premier League.

Tuy nhiên, anh được đưa về Italia để giúp Juventus cuối cùng vượt qua rào cản ở đấu trường Cúp C1 sau 2 thất bại trong các trận chung kết, một trong số đó chứng kiến Ronaldo ghi 2 bàn vào lưới “Bà đầm già”. Điều đó đã không thể xảy ra với Juventus, khi đội bóng lúc này đã trở nên già nua. Mức phí chuyển nhượng và tiền lương của Ronaldo cũng góp phần vào sự sa sút kéo dài của họ.

Đó không phải lỗi của Ronaldo, cũng giống như việc HLV Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải chưa đầy 3 tháng sau màn trở lại MU mang tính biểu tượng của CR7, từng khiến internet bùng nổ vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng tháng 8/2021.

Ronaldo đã đẩy nhanh một quá trình vốn không thể tránh khỏi, nhưng anh cũng mang đến cho các CĐV MU những khoảnh khắc đáng nhớ với 24 bàn thắng trong mùa giải trở lại trọn vẹn duy nhất.

Những tháng cuối cùng đầy độc hại của anh tại MU, khép lại bằng cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với MC Piers Morgan, cho chúng ta thấy một “siêu nhân” đang chật vật với việc phải chậm lại. Vụ việc đó có phần tương đồng với cách Ronaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha, với HLV Jesus đóng vai HLV Erik Ten Hag.

Ronaldo rời MU lần thứ hai sau khi xảy ra mâu thuẫn với HLV Erik Ten Hag

Ronaldo vẫn có những khoảng thời gian tốt đẹp cùng đội tuyển Bồ Đào Nha sau năm 2018, giành 2 chức vô địch Nations League, ghi thêm hàng loạt bàn thắng và trở thành Vua phá lưới EURO 2020. Tuy nhiên, một lần nữa, CR7 không có thêm lần nào góp mặt ở bán kết và cũng xuất hiện không ít thời điểm đáng quên.

Cuộc đua GOAT đảo chiều

Không thể nói về Ronaldo mà không nhắc đến Lionel Messi, đối thủ lớn nhất của anh bên cạnh thời gian. Với phần lớn mọi người, cuộc tranh luận về GOAT (Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại) đã có kết quả, nhưng vào năm 2018, mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ. Messi chưa giành được danh hiệu nào ở cấp độ ĐTQG, trong khi Barcelona đang trải qua chuỗi những thất bại đáng quên tại Champions League.

Chức vô địch World Cup cùng 2 Copa America đã chấm dứt cuộc tranh luận, bên cạnh 3 Quả bóng vàng giúp Messi nâng tổng số danh hiệu cá nhân cao quý nhất bóng đá thế giới lên kỷ lục 8 lần.

Trong khi Messi có lần cuối cùng xuất hiện trong màu áo Argentina ở một màn chia tay đầy cảm xúc tại Buenos Aires, Ronaldo lại đang bị gạt ra ngoài, khi áo số 7 nổi tiếng của anh đã được trao lại cho Rafael Leao do quy định của UEFA.

Chắc chắn Ronaldo sẽ được trao cơ hội cho một hoặc vài màn chia tay của riêng mình vào một thời điểm nào đó. Điều đó sẽ được yêu cầu. Câu chuyện này còn rất nhiều khía cạnh, xét đến sự tận hiến không thể phủ nhận của Ronaldo dành cho Bồ Đào Nha.

Sự nghiệp phi thường của Ronaldo dường như đã đi đến hồi kết

Nhưng hiện tại, sự nghiệp của Ronaldo sẽ khép lại ở Saudi Pro League xa bóng đá đỉnh cao, trong bối cảnh anh tiếp tục theo đuổi cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Đó sẽ là kỷ lục đáng kinh ngạc mới nhất trong danh sách gần như vô tận của anh, đáng chú ý là số lần khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất (234), số bàn thắng quốc tế nhiều nhất (146) và số bàn thắng nhiều nhất cho Real Madrid (450).

Di sản của Ronaldo sẽ không bị hoen ố bởi màn kết thúc này trong những năm tới, hãy nhìn vào Maradona và Zidane, dù với nhiều người, nó đã bị ảnh hưởng bởi một vụ kiện pháp lý gây tranh cãi và cuối cùng bị bác bỏ.

Có lẽ mọi thứ đã có thể khác. Nếu anh ở lại Real Madrid. Nếu anh bất ngờ giải nghệ vào năm 2018. Ronaldo đã kiên quyết đưa ra sự thật của riêng mình, nhưng chính những điều tạo nên CR7 của ngày trước, rốt cuộc cũng là lý do khiến câu chuyện của anh kết thúc theo cách này.