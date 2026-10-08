Trực tiếp bóng đá Thể Công - Hà Tĩnh: Lịch sử đối đầu gọi tên Thể Công (V-League)

V-League | 19h15, 8/10 | Thể Công 0 - 0 Hà Tĩnh (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Thể Công vs Hà Tĩnh Hà Tĩnh Điểm Văn Việt Tuấn Tài Colonna Trung Hiếu Tapeu Viết Tú Nhật Nam Andre Luiz Junior Nata Ngọc Tân Ribamar Điểm Thanh Tùng Văn Huy Helerson Việt Triều Duy Thường Trọng Hoàng Văn Lương Luiz Antonio Trung Nguyên Floro Daniel Atshimene Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thể Công Thể Công Hà Tĩnh Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Việt, Tuấn Tài, Colonna, Trung Hiếu, Tapeu, Viết Tú, Nhật Nam, Andre Luiz Junior, Nata, Ngọc Tân, Ribamar Thanh Tùng, Văn Huy, Helerson, Việt Triều, Duy Thường, Trọng Hoàng, Văn Lương, Luiz Antonio, Trung Nguyên, Floro Daniel, Atshimene

Lịch sử đối đầu gọi tên Thể Công

Nhìn nhận khách quan, nếu có thể ra về cùng 1 điểm, đó cũng được xem như thành công dành cho Hà Tĩnh. Trong 14 lần chạm trán Thể Công gần đây, đội khách mới thắng vỏn vẹn 1, hòa 6 và thua 7.

Thầy trò Popov phòng ngự chắc chắn

Đoàn quân dưới trướng HLV Popov vẫn thể hiện bộ mặt điềm tĩnh, chủ động thi đấu chặt chẽ và tìm kiếm cơ hội từ những tình huống chuyển đổi trạng thái. Song việc chơi quá an toàn khiến đội bóng áo lính thiếu đi sự bùng nổ lúc cần thiết. Tựu chung, Thể Công hiện sở hữu hệ thống phòng ngự từ xa chắc chắn. Song khả năng tạo đột biến trước những đối thủ tổ chức tốt, thi đấu lùi sâu, vẫn là bài toán khá nan giải dành cho ban huấn luyện đội bóng.

Lucas Ribamar định đoạt cuộc so tài?

Lucas Ribamar là một trong những cái tên đáng chú ý bên phía Thể Công. Tiền đạo người Brazil đã ghi bàn ở trận gặp Đồng Nai và tiếp tục lập công trong trận hòa Melbourne Victory. Khả năng tranh chấp và không chiến của Ribamar có thể tạo ra khác biệt trước hàng thủ Hà Tĩnh.

Ở chiều ngược lại, Hà Tĩnh có thể trông chờ vào những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Nếu Thể Công dâng cao và để lộ khoảng trống, đội khách có thể khai thác bằng các pha phản công.

Thể Công chờ điểm tựa sân nhà

Hà Tĩnh hiện cũng có 3 điểm sau hai vòng đấu. Đội bóng núi Hồng thua CAHN 0-2 ở trận ra quân trước khi đánh bại Đồng Nai 1-0 trên sân nhà. Lối chơi thiên về phòng ngự và chờ cơ hội phản công có thể khiến đội khách gây nhiều khó khăn cho Thể Công.

Tuy nhiên, lợi thế sân Hàng Đẫy cùng chất lượng đội hình nhỉnh hơn vẫn giúp Thể Công được đánh giá cao hơn. Nếu sớm tìm được bàn thắng, đội chủ nhà có thể kiểm soát thế trận và hướng tới chiến thắng.

Chủ nhà quyết nối lại mạch thắng

Sau trận thắng đội mới lên hạng Đồng Nai, Thể Công đã thua CAHN trước khi cầm hòa Melbourne Victory ở Cúp C2 châu Á. Mục tiêu của đội bóng này giờ là duy trì một chuỗi trận ổn định để leo cao hơn trên BXH, và lịch thi đấu của họ từ giờ cho tới gần cuối tháng không quá nặng dù tần suất vẫn cao do phải đá mặt trận cúp châu Á.

Thắng được Đồng Nai cũng là Hà Tĩnh nhưng các trận còn lại họ gặp toàn đối thủ mạnh hơn và đã bị loại đáng tiếc ở Cúp quốc gia trước Nam Định trong loạt luân lưu. Thể Công sẽ là đối thủ mạnh cuối cùng Hà Tĩnh phải gặp trước khi họ đấu những đối thủ nhẹ ký hơn trong phần còn lại của tháng 10.

Khác với Thể Công, Hà Tĩnh được nghỉ dài và họ có thời gian uốn nắn lực lượng lẫn cách chơi mà không thiệt quân vì đợt FIFA Days. Thể Công sẽ tiếp tục vắng Nhâm Mạnh Dũng do án treo giò, nhưng họ có sự tự tin khi chưa từng thua trước Hà Tĩnh.

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