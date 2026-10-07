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Trực tiếp bóng đá Ratchaburi - Công an TP.HCM: Đội bóng Thái Lan có gì đáng sợ? (Cúp C1 Đông Nam Á)

Sự kiện: CLB TP Hồ Chí Minh Trực tiếp bóng đá hôm nay

(19h, 7/10, Vòng bảng) CA TP.HCM có lợi thế là đối thủ đang gặp vấn đề phòng ngự, nhưng đội ĐKVĐ Cúp Quốc gia Việt Nam cũng chưa thể hiện sự ổn định.

19h, 7/10 | Dragon Solar Park

Ratchaburi
Trực tiếp bóng đá Ratchaburi - Công an TP.HCM: Đội bóng Thái Lan có gì đáng sợ? (Cúp C1 Đông Nam Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Ratchaburi - Công an TP.HCM: Đội bóng Thái Lan có gì đáng sợ? (Cúp C1 Đông Nam Á) - 1
Công an TP.HCM
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Ratchaburi - Công an TP.HCM: Đội bóng Thái Lan có gì đáng sợ? (Cúp C1 Đông Nam Á) - 1
Pathomakkakul, Jesse Curran, Khemdee, Aggoun, Wermeskerken, Limwannasthian, Mesa, Panya, Viera, Bruno Mendes, Rakotoharimalala
Trực tiếp bóng đá Ratchaburi - Công an TP.HCM: Đội bóng Thái Lan có gì đáng sợ? (Cúp C1 Đông Nam Á) - 1
Lê Giang, Gia Bảo, Minh Quang, Dirk Abels, Nhật Minh, Quốc Cường, Đức Phú, Yamga Kevin, Olaha Mạnh Đức, Tiến Linh, Jason Steven

Đội bóng Thái Lan có gì đáng sợ?

Lực lượng của Ratchaburi có một số gương mặt đáng chú ý như hậu vệ Daniel Ting, tuyển thủ Malaysia. Những cầu thủ người Thái Lan như Panya hay Khemdee cũng đã từng góp mặt trong thành phần của đội tuyển "xứ Chùa vàng" và được đánh giá có chuyên môn tốt. Ratchaburi không hề xa lạ với các CLB của V-League.

Cần tránh bài học của Nam Định

Ở AFC Champions League 2025/26, Nam Định đã từng chạm trán với đại diện của Thái Lan. Thua 0-2 trong trận lượt về có tính quyết định bởi 2 bàn thua ở những phút cuối cùng khiến giấc mơ tiến sâu của Nam Định tan thành mây khói. Không ai khác, chính Ratchaburi đã giành 1 trong 2 vé của bảng đấu để đi tiếp.

Ratchaburi có hàng thủ đáng lo

Ratchaburi sở hữu một số cầu thủ đáng chú ý như hậu vệ Daniel Ting, tuyển thủ Malaysia, cùng Panya và Khemdee, những người từng khoác áo ĐT Thái Lan.

Đại diện Thái Lan từng đối đầu Nam Định tại AFC Champions League 2025/26 và thắng 2-0 ở trận lượt về, qua đó giành 1 trong 2 vé đi tiếp của bảng đấu.

Tại Thai League 1 mùa này, Ratchaburi thắng 1, hòa 1, thua 1 sau 3 trận, ghi 5 bàn và thủng lưới 5 lần. Ở AFC Champions League Elite, họ cũng thua Shanghai Port 4-6. Tổng cộng, Ratchaburi đã nhận 11 bàn thua sau 5 trận, cho thấy hàng phòng ngự chưa thực sự chắc chắn.

CA TP.HCM chưa tìm được sự ăn ý

CA TP.HCM có lợi thế là đối thủ đang gặp vấn đề phòng ngự, nhưng đội ĐKVĐ Cúp Quốc gia Việt Nam cũng chưa thể hiện sự ổn định. Đội bóng này thay đổi mạnh lực lượng cả nội binh lẫn ngoại binh, khiến lối chơi chưa có được sự kết dính.

Hai trận đấu tại V.League 2026/27 phần nào cho thấy CA TP.HCM vẫn cần thời gian để các tân binh hòa nhập. Chênh lệch chuyên môn giữa các vị trí cũng là điểm đáng lưu ý. Bởi vậy, dù Ratchaburi dễ tổn thương ở hàng thủ, chuyến làm khách này vẫn là thử thách không nhỏ với CA TP.HCM.

Trực tiếp bóng đá Ratchaburi - Công an TP.HCM: Đội bóng Thái Lan có gì đáng sợ? (Cúp C1 Đông Nam Á) - 1

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/10/2026 12:28 PM (GMT+7)
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