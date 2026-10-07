Trực tiếp bóng đá Ratchaburi - Công an TP.HCM: Đội bóng Thái Lan có gì đáng sợ? (Cúp C1 Đông Nam Á)

19h, 7/10 | Dragon Solar Park Ratchaburi 0 - 0 Công an TP.HCM (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Ratchaburi vs Công an TP.HCM Công an TP.HCM Điểm Pathomakkakul Jesse Curran Khemdee Aggoun Wermeskerken Limwannasthian Mesa Panya Viera Bruno Mendes Rakotoharimalala Điểm Lê Giang Gia Bảo Minh Quang Dirk Abels Nhật Minh Quốc Cường Đức Phú Yamga Kevin Olaha Mạnh Đức Tiến Linh Jason Steven Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Ratchaburi Ratchaburi Công an TP.HCM Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pathomakkakul, Jesse Curran, Khemdee, Aggoun, Wermeskerken, Limwannasthian, Mesa, Panya, Viera, Bruno Mendes, Rakotoharimalala Lê Giang, Gia Bảo, Minh Quang, Dirk Abels, Nhật Minh, Quốc Cường, Đức Phú, Yamga Kevin, Olaha Mạnh Đức, Tiến Linh, Jason Steven

Đội bóng Thái Lan có gì đáng sợ?

Lực lượng của Ratchaburi có một số gương mặt đáng chú ý như hậu vệ Daniel Ting, tuyển thủ Malaysia. Những cầu thủ người Thái Lan như Panya hay Khemdee cũng đã từng góp mặt trong thành phần của đội tuyển "xứ Chùa vàng" và được đánh giá có chuyên môn tốt. Ratchaburi không hề xa lạ với các CLB của V-League.

Cần tránh bài học của Nam Định

Ở AFC Champions League 2025/26, Nam Định đã từng chạm trán với đại diện của Thái Lan. Thua 0-2 trong trận lượt về có tính quyết định bởi 2 bàn thua ở những phút cuối cùng khiến giấc mơ tiến sâu của Nam Định tan thành mây khói. Không ai khác, chính Ratchaburi đã giành 1 trong 2 vé của bảng đấu để đi tiếp.

Ratchaburi có hàng thủ đáng lo

Ratchaburi sở hữu một số cầu thủ đáng chú ý như hậu vệ Daniel Ting, tuyển thủ Malaysia, cùng Panya và Khemdee, những người từng khoác áo ĐT Thái Lan.

Đại diện Thái Lan từng đối đầu Nam Định tại AFC Champions League 2025/26 và thắng 2-0 ở trận lượt về, qua đó giành 1 trong 2 vé đi tiếp của bảng đấu.

Tại Thai League 1 mùa này, Ratchaburi thắng 1, hòa 1, thua 1 sau 3 trận, ghi 5 bàn và thủng lưới 5 lần. Ở AFC Champions League Elite, họ cũng thua Shanghai Port 4-6. Tổng cộng, Ratchaburi đã nhận 11 bàn thua sau 5 trận, cho thấy hàng phòng ngự chưa thực sự chắc chắn.

CA TP.HCM chưa tìm được sự ăn ý

CA TP.HCM có lợi thế là đối thủ đang gặp vấn đề phòng ngự, nhưng đội ĐKVĐ Cúp Quốc gia Việt Nam cũng chưa thể hiện sự ổn định. Đội bóng này thay đổi mạnh lực lượng cả nội binh lẫn ngoại binh, khiến lối chơi chưa có được sự kết dính.

Hai trận đấu tại V.League 2026/27 phần nào cho thấy CA TP.HCM vẫn cần thời gian để các tân binh hòa nhập. Chênh lệch chuyên môn giữa các vị trí cũng là điểm đáng lưu ý. Bởi vậy, dù Ratchaburi dễ tổn thương ở hàng thủ, chuyến làm khách này vẫn là thử thách không nhỏ với CA TP.HCM.

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