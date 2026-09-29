Trực tiếp họp báo ĐT Việt Nam đấu Thái Lan: HLV Kim Sang Sik đánh giá sau trận

HLV trưởng Kim Sang Sik của ĐT Việt Nam có cuộc trao đổi với báo giới sau trận đấu Thái Lan - Việt Nam. Đây là trận đấu trong khuôn khổ bảng B của FIFA ASEAN Cup 2026, Thái Lan đã vượt lên dẫn trước chỉ sau 10 phút từ cú sút xa của Sarach Yooyen, trong khi ĐT Việt Nam hụt bàn gỡ hòa của Tài Lộc trong hiệp 1 do lỗi việt vị và bỏ lỡ nhiều cơ hội khác.

Bàn thắng của Chaiyaphon Otton ở phút bù giờ hiệp 2 giúp Thái Lan ấn định chiến thắng 2-0, qua đó chuỗi bất bại của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik đã dừng ở con số 27 và cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup còn rất mong manh.

Trước đó ở buổi họp báo trước thềm giải đấu, HLV Kim Sang Sik đã bày tỏ mong muốn đội nhà vô địch giải đấu, đáng tiếc điều đó đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.