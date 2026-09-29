Trực tiếp họp báo Thái Lan: HLV Hudson nói gì sau trận gặp ĐT Việt Nam?

HLV trưởng Anthony Hudson của ĐT Thái Lan có cuộc tiếp xúc với báo giới sau trận đấu Thái Lan - Việt Nam. Đây là trận đấu trong khuôn khổ bảng B của FIFA ASEAN Cup 2026, Thái Lan đã vượt lên dẫn trước chỉ sau 10 phút từ cú sút xa của Sarach Yooyen, trong khi ĐT Việt Nam hụt bàn gỡ hòa của Tài Lộc trong hiệp 1 do lỗi việt vị và bỏ lỡ nhiều cơ hội khác.

Bàn thắng của Chaiyaphon Otton ở phút bù giờ hiệp 2 giúp Thái Lan ấn định chiến thắng 2-0, qua đó đoạt vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup. Thái Lan qua đó cũng chấm dứt thành tích 27 trận bất bại của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Trước đó ở cuộc họp báo chung trước thềm giải đấu, HLV của Thái Lan đã tự tin hướng tới mục tiêu vô địch:

"Thực ra chúng tôi rất muốn vô địch giải đấu này. Tôi nghĩ rằng có lẽ có khoảng ba hoặc bốn đội cùng đặt mục tiêu vô địch khi bước vào giải, và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi muốn gặt hái thành công tại đây, và với chúng tôi, thành công nghĩa là giành chức vô địch.

Chúng tôi hiểu rằng điều đó sẽ không hề dễ dàng, bởi có những đội rất mạnh như Việt Nam, Indonesia, Singapore đang thi đấu tốt, hay Philippines cũng rất mạnh với đội hình hiện tại. Vì thế, chúng tôi biết thử thách này không đơn giản. Tôi cho rằng có bốn hoặc năm đội thực sự có cơ hội vô địch, và chúng tôi cũng nằm trong số đó. Chúng tôi muốn giành chiến thắng".