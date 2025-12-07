Trực tiếp bóng đá nữ Singapore - Indonesia: Quyết chiến vì vé đi tiếp (SEA Games)
(16h, 7/12, bảng A bóng đá nữ SEA Games 33) ĐT nữ Singapore và Indonesia phải quyết đấu ở trận cầu tới nhằm mơ về tấm vé vượt qua vòng bảng.
SEA Games | 16h, 7/12 |
Điểm
Shakira
Rusi
Nurinsyhrah
Irwan
Azman
Angelyn Pang
Xi Xian
Nur Amanina
Uzrisqha
Dorcas Chu
Danelle Tan
Điểm
Rouw
Muzdalifah
Nahon
Oktaviani
Oktavia
De Zeeuw
Yumanda
Ayasha Nori
Maeisyaroh
Sheva Imut
Scheunemann
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Cuộc chiến quyết định cho vé vào bán kết
Ở bảng A bóng đá nữ SEA Games 33, Thái Lan tỏ ra vượt trội so với phần còn lại. Họ đã thắng 8-0 Indonesia ở trận mở màn. Có lẽ đến ngày đấu Singapore, tỷ số đậm tiếp tục được đội chủ nhà tạo ra.
Chính vì vậy, Singapore và Indonesia phải xác định rằng cuộc đấu tới giữa 2 đội sẽ là trận chiến quyết định đến vé vào bán kết. Xét về thực lực, đôi bên không chênh lệch nhiều khi là 2 đội bóng đã nữ có trình độ hạn chế ở khu vực Đông Nam Á.Phía Indonesia đã bổ sung một số cầu thủ nhập tịch, nhưng có vẻ họ chưa giúp trình độ của đội được cải thiện đáng kể.
Nhưng đội bóng xứ vạn đảo vẫn có yếu tố để kỳ vọng, đó là thành tích đối đầu tốt. Trong 6 trận đã qua 2 đội gặp nhau, Indonesia thắng tới 5 trận, còn Singapore chỉ có 1 lần giành thắng lợi.
(Bảng A bóng đá nữ SEA Games 33) ĐT nữ Thái Lan đã làm khổ hàng thủ Indonesia trong cả trận đấu.
