Trực tiếp bóng đá nữ Singapore - Indonesia: Quyết chiến vì vé đi tiếp (SEA Games)

Sự kiện: SEA Games 33 Trực tiếp bóng đá hôm nay

(16h, 7/12, bảng A bóng đá nữ SEA Games 33) ĐT nữ Singapore và Indonesia phải quyết đấu ở trận cầu tới nhằm mơ về tấm vé vượt qua vòng bảng.

SEA Games | 16h, 7/12 |

Nữ Singapore
Trực tiếp bóng đá nữ Singapore - Indonesia: Quyết chiến vì vé đi tiếp (SEA Games) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá nữ Singapore - Indonesia: Quyết chiến vì vé đi tiếp (SEA Games) - 1
Nữ Indonesia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá nữ Singapore - Indonesia: Quyết chiến vì vé đi tiếp (SEA Games) - 1
Shakira, Rusi, Nurinsyhrah, Irwan, Azman, Angelyn Pang, Xi Xian, Nur Amanina, Uzrisqha, Dorcas Chu, Danelle Tan
Trực tiếp bóng đá nữ Singapore - Indonesia: Quyết chiến vì vé đi tiếp (SEA Games) - 1
Rouw, Muzdalifah, Nahon, Oktaviani, Oktavia, De Zeeuw, Yumanda, Ayasha Nori, Maeisyaroh, Sheva Imut, Scheunemann

Cuộc chiến quyết định cho vé vào bán kết

Ở bảng A bóng đá nữ SEA Games 33, Thái Lan tỏ ra vượt trội so với phần còn lại. Họ đã thắng 8-0 Indonesia ở trận mở màn. Có lẽ đến ngày đấu Singapore, tỷ số đậm tiếp tục được đội chủ nhà tạo ra. 

Chính vì vậy, Singapore và Indonesia phải xác định rằng cuộc đấu tới giữa 2 đội sẽ là trận chiến quyết định đến vé vào bán kết. Xét về thực lực, đôi bên không chênh lệch nhiều khi là 2 đội bóng đã nữ có trình độ hạn chế ở khu vực Đông Nam Á.Phía Indonesia đã bổ sung một số cầu thủ nhập tịch, nhưng có vẻ họ chưa giúp trình độ của đội được cải thiện đáng kể.

Nhưng đội bóng xứ vạn đảo vẫn có yếu tố để kỳ vọng, đó là thành tích đối đầu tốt. Trong 6 trận đã qua 2 đội gặp nhau, Indonesia thắng tới 5 trận, còn Singapore chỉ có 1 lần giành thắng lợi.

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

07/12/2025 11:54 AM (GMT+7)
