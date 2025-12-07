Trực tiếp bóng đá nữ Singapore - Indonesia: Quyết chiến vì vé đi tiếp (SEA Games)

SEA Games | 16h, 7/12 | Nữ Singapore 0 - 0 Nữ Indonesia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nữ Singapore vs Nữ Indonesia Nữ Indonesia Điểm Shakira Rusi Nurinsyhrah Irwan Azman Angelyn Pang Xi Xian Nur Amanina Uzrisqha Dorcas Chu Danelle Tan Điểm Rouw Muzdalifah Nahon Oktaviani Oktavia De Zeeuw Yumanda Ayasha Nori Maeisyaroh Sheva Imut Scheunemann Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nữ Singapore Nữ Singapore Nữ Indonesia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Shakira, Rusi, Nurinsyhrah, Irwan, Azman, Angelyn Pang, Xi Xian, Nur Amanina, Uzrisqha, Dorcas Chu, Danelle Tan Rouw, Muzdalifah, Nahon, Oktaviani, Oktavia, De Zeeuw, Yumanda, Ayasha Nori, Maeisyaroh, Sheva Imut, Scheunemann

Cuộc chiến quyết định cho vé vào bán kết

Ở bảng A bóng đá nữ SEA Games 33, Thái Lan tỏ ra vượt trội so với phần còn lại. Họ đã thắng 8-0 Indonesia ở trận mở màn. Có lẽ đến ngày đấu Singapore, tỷ số đậm tiếp tục được đội chủ nhà tạo ra.

Chính vì vậy, Singapore và Indonesia phải xác định rằng cuộc đấu tới giữa 2 đội sẽ là trận chiến quyết định đến vé vào bán kết. Xét về thực lực, đôi bên không chênh lệch nhiều khi là 2 đội bóng đã nữ có trình độ hạn chế ở khu vực Đông Nam Á.Phía Indonesia đã bổ sung một số cầu thủ nhập tịch, nhưng có vẻ họ chưa giúp trình độ của đội được cải thiện đáng kể.

Nhưng đội bóng xứ vạn đảo vẫn có yếu tố để kỳ vọng, đó là thành tích đối đầu tốt. Trong 6 trận đã qua 2 đội gặp nhau, Indonesia thắng tới 5 trận, còn Singapore chỉ có 1 lần giành thắng lợi.

