"Sự thật mất lòng" về tiền đạo nhập tịch U23 Indonesia

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Nga vs Jordan 05/09/25 - Trực tiếp
Logo Nga - RUS Nga
0
Logo Jordan - JOR Jordan
0
Hà Lan vs Ba Lan
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Liechtenstein vs Bỉ
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Bulgaria vs Tây Ban Nha
Logo Bulgaria - BUL Bulgaria
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Slovakia vs Đức
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Logo Đức - GER Đức
-
Australia vs New Zealand
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Indonesia vs Đài Loan (Trung Quốc)
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Đài Loan &#40;Trung Quốc&#41; - TPE Đài Loan (Trung Quốc)
-
Faroe Islands vs Croatia
Logo Faroe Islands - FRO Faroe Islands
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Ukraine vs Pháp
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Italy vs Estonia
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Estonia - EST Estonia
-
Slovenia vs Thụy Điển
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Scotland
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Armenia vs Bồ Đào Nha
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Anh vs Andorra
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Andorra - AND Andorra
-
Mỹ vs Hàn Quốc
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mexico vs Nhật Bản
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Qatar vs Nga
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo Nga - RUS Nga
-
Lithuania vs Hà Lan
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Đức vs Northern Ireland
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Bỉ vs Kazakhstan
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Ba Lan vs Phần Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Phần Lan - FIN Phần Lan
-
Malaysia vs Palestine
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Palestine - PLE Palestine
-
Indonesia vs Lebanon
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Lebanon - LBN Lebanon
-
UAE vs Bahrain
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Cộng Hòa Séc vs Saudi Arabia
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Israel vs Italy
Logo Israel - ISR Israel
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Greece vs Đan Mạch
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Kosovo vs Thụy Điển
Logo Kosovo - RKS Kosovo
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
New Zealand vs Australia
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Azerbaijan vs Ukraine
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

"Sự thật mất lòng" về tiền đạo nhập tịch U23 Indonesia

Sự kiện: Bóng đá Indonesia
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

ANTD.VN - HLV Gerald Vanenburg của tuyển U23 Indonesia chỉ ra thống kê thuyết phục, đáp trả những kỳ vọng quá mức dành cho tiền đạo gốc Hà Lan nhập tịch Jens Raven.

Chủ nhà bảng J vòng loại U23 châu Á 2026 - Indonesia vừa ra quân thất vọng khi hòa không bàn thắng trước Lào.

"Đoàn quân của HLV Vanenburg không ghi được bàn thắng nào sau 25 cú sút, trong đó 12 cú sút không trúng đích, 8 cú sút bị hàng thủ Lào cản phá, 5 cú sút trúng đích đều bị thủ môn Kop Lokphathip cản phá", CNN Indonesia thống kê và bày tỏ thất vọng trước màn trình diễn của đội nhà.

"Sự thật mất lòng" về tiền đạo nhập tịch U23 Indonesia - 1

U23 Indonesia (áo trắng) tung 25 cú dứt điểm song không thể ghi bàn vào lưới U23 Lào

Trận này, Indonesia đặt kỳ vọng vào tiền đạo Hà Lan nhập tịch Jens Raven - người vừa giành Vua phá lưới giải U23 Đông Nam Á 2025 với tổng cộng 7 pha lập công, trong đó có tới 6 bàn ghi ở trận Indonesia ra quân thắng đội yếu nhất giải Brunei 8-0.

Tuy nhiên Jens Raven đã không thể làm điều tương tự khi Indonesia gặp Lào ở trận ra quân vòng loại U23 châu Á.

"Trước trận gặp Lào, mọi người bàn tán về việc Jens Raven sẽ ghi được 5 hay 6 bàn thắng. Nhưng thực tế, kể từ sau 6 bàn ghi vào lưới Brunei ở giải Đông Nam Á, cậu ấy chỉ ghi thêm 1 bàn trong 5 trận kế tiếp", HLV Vanenburg đáp trả những kỳ vọng quá mức của người hâm mộ dành cho chân sút gốc Hà Lan.

"Sự thật mất lòng" về tiền đạo nhập tịch U23 Indonesia - 2

Tiền đạo nhập tịch Jens Raven (9) gây thất vọng

Cũng theo HLV Vanenburg, hàng công Indonesia chơi không tốt, không chỉ ở trận hòa Lào mà cả những trận trước đó tại giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7. Thống kê 5 trận gần nhất, các học trò của ông Vanenburg mới ghi vỏn vẹn 2 bàn - con số khiến người hâm mộ Indonesia phải lo lắng cho mục tiêu giành vé vòng chung kết U23 châu Á.

"Vấn đề của chúng tôi là tạo ra rất nhiều cơ hội song không thể ghi bàn", cựu danh thủ Hà Lan chỉ ra.

Đội trưởng Kadek của U23 Indonesia sau trận hòa Lào đã thay mặt toàn đội xin lỗi người hâm mộ vì không thể thắng như mục tiêu đề ra, đồng thời nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ phải thay đổi cách ghi bàn, càng nhanh càng tốt".

Ở bảng J, Hàn Quốc sớm được "quy hoạch" cho ngôi nhất bảng. Vòng loại chọn 11 đội nhất bảng cùng 4 đội nhì có thành tích tốt nhất. Vì vậy, với trận hòa không bàn thắng trước Lào thì ngay cả khi xếp nhì chung cuộc, Indonesia cũng rất khó cạnh tranh vé vớt với các đội nhì bảng khác.

Thầy trò HLV Vanenburg sẽ gặp Ma Cao ngày 6-9, trước khi đụng Hàn Quốc tại lượt trận cuối ngày 9-9.

Indonesia nhập tịch 20 cầu thủ gốc Hà Lan chỉ sau 3 năm
Indonesia nhập tịch 20 cầu thủ gốc Hà Lan chỉ sau 3 năm

ANTD.VN - Miliano Jonathans, 21 tuổi, tuyên thệ ngày 3-9, trở thành cầu thủ gốc Hà Lan thứ 20 nhập tịch Indonesia chỉ trong chưa đầy 3 năm qua.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/09/2025 11:24 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Indonesia Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN