"Sự thật mất lòng" về tiền đạo nhập tịch U23 Indonesia

Chủ nhà bảng J vòng loại U23 châu Á 2026 - Indonesia vừa ra quân thất vọng khi hòa không bàn thắng trước Lào.

"Đoàn quân của HLV Vanenburg không ghi được bàn thắng nào sau 25 cú sút, trong đó 12 cú sút không trúng đích, 8 cú sút bị hàng thủ Lào cản phá, 5 cú sút trúng đích đều bị thủ môn Kop Lokphathip cản phá", CNN Indonesia thống kê và bày tỏ thất vọng trước màn trình diễn của đội nhà.

U23 Indonesia (áo trắng) tung 25 cú dứt điểm song không thể ghi bàn vào lưới U23 Lào

Trận này, Indonesia đặt kỳ vọng vào tiền đạo Hà Lan nhập tịch Jens Raven - người vừa giành Vua phá lưới giải U23 Đông Nam Á 2025 với tổng cộng 7 pha lập công, trong đó có tới 6 bàn ghi ở trận Indonesia ra quân thắng đội yếu nhất giải Brunei 8-0.

Tuy nhiên Jens Raven đã không thể làm điều tương tự khi Indonesia gặp Lào ở trận ra quân vòng loại U23 châu Á.

"Trước trận gặp Lào, mọi người bàn tán về việc Jens Raven sẽ ghi được 5 hay 6 bàn thắng. Nhưng thực tế, kể từ sau 6 bàn ghi vào lưới Brunei ở giải Đông Nam Á, cậu ấy chỉ ghi thêm 1 bàn trong 5 trận kế tiếp", HLV Vanenburg đáp trả những kỳ vọng quá mức của người hâm mộ dành cho chân sút gốc Hà Lan.

Tiền đạo nhập tịch Jens Raven (9) gây thất vọng

Cũng theo HLV Vanenburg, hàng công Indonesia chơi không tốt, không chỉ ở trận hòa Lào mà cả những trận trước đó tại giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7. Thống kê 5 trận gần nhất, các học trò của ông Vanenburg mới ghi vỏn vẹn 2 bàn - con số khiến người hâm mộ Indonesia phải lo lắng cho mục tiêu giành vé vòng chung kết U23 châu Á.

"Vấn đề của chúng tôi là tạo ra rất nhiều cơ hội song không thể ghi bàn", cựu danh thủ Hà Lan chỉ ra.

Đội trưởng Kadek của U23 Indonesia sau trận hòa Lào đã thay mặt toàn đội xin lỗi người hâm mộ vì không thể thắng như mục tiêu đề ra, đồng thời nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ phải thay đổi cách ghi bàn, càng nhanh càng tốt".

Ở bảng J, Hàn Quốc sớm được "quy hoạch" cho ngôi nhất bảng. Vòng loại chọn 11 đội nhất bảng cùng 4 đội nhì có thành tích tốt nhất. Vì vậy, với trận hòa không bàn thắng trước Lào thì ngay cả khi xếp nhì chung cuộc, Indonesia cũng rất khó cạnh tranh vé vớt với các đội nhì bảng khác.

Thầy trò HLV Vanenburg sẽ gặp Ma Cao ngày 6-9, trước khi đụng Hàn Quốc tại lượt trận cuối ngày 9-9.