Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Celta Vigo: Alonso sẽ thực sự thay đổi? (La Liga)

Laliga | 3h, 8/12 | Bernabeu Real Madrid 0 - 0 Celta Vigo (H1: 0-0)

Đội hình dự kiến:

Real Madrid vs Celta Vigo

Celta Vigo

Courtois
Asencio
Militao
Rudiger
Carreras
Guler
Valverde
Tchouameni
Bellingham
Vinicius
Mbappe

Radu
Alonso
Starfelt
J Rodriguez
Rueda
D Rodriguez
Moriba
Carreira
Zaragoza
Iglesias
Aspas

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến: Courtois, Asencio, Militao, Rudiger, Carreras, Guler, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Vinicius, Mbappe

Radu, Alonso, Starfelt, J Rodriguez, Rueda, D Rodriguez, Moriba, Carreira, Zaragoza, Iglesias, Aspas

Tin đôn về sự thay đổi của HLV Alonso

Trong tuần này đã có tin đồn HLV Xabi Alonso sẽ bố trí một sơ đồ mới cho Real Madrid nhằm phát huy các nhân sự hàng công ông đang có trong tay. Theo đó Alonso sẽ đổi sang đá 2 tiền đạo kết hợp với Jude Bellingham dâng cao và tấn công vòng cấm từ tuyến hai. Đây là một sơ đồ gần giống sơ đồ "kim cương" mà HLV Carlo Ancelotti sử dụng trước đây.

Tuy nhiên fan Real Madrid sẽ chỉ biết sơ đồ này có thực sự được áp dụng khi trận đấu bắt đầu. Đây được cho là cách để HLV Alonso làm hài lòng Vinicius giữa lúc tiền đạo này đang không vui, nhưng nhà cầm quân quê xứ Basque vốn hay sử dụng sơ đồ 3-4-2-1.

Celta và áp lực đấu trường phụ

Sau thành công mùa trước và giành vé dự Europa League, mùa này Celta Vigo đang khởi đầu chậm. Họ mới thắng 3 trận trong khi đã hòa tới 7 và chỉ đứng thứ 12 trước vòng này. Phong độ tốt ở Europa League vừa đủ để khiến Celta đứng thứ 10 sau 5 vòng, nhưng mặt trận này đang ảnh hưởng tới phong độ của Celta trong nước.

Tuy nhiên hàng công của Celta vẫn rất đáng gờm. Borja Iglesias đã ghi 8 bàn ở mọi mặt trận mùa này, trong khi lão tướng Iago Aspas vẫn hay "lên đồng" mỗi khi gặp các đội mạnh. Bryan Zaragoza với kỹ năng đột phá từ biên cũng sẽ là một mũi nhọn nguy hiểm.