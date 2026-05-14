Trực tiếp bóng đá U17 nữ Nhật Bản - U17 nữ Australia: Không có bàn danh dự (U17 nữ châu Á) (Hết giờ)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Real Madrid vs Real Oviedo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Aston Villa vs Liverpool
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Freiburg vs RB Leipzig
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayern Munich vs Köln
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Köln - KOE Köln
-
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Juventus vs Fiorentina
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Pisa vs Napoli
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Lazio
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
PVF-CAND vs Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Manchester United vs Nottingham Forest
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Inter Milan vs Hellas Verona
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs West Ham United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Atlético de Madrid vs Girona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Sevilla vs Real Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Nantes vs Toulouse
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Olympique Marseille vs Rennes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Lyonnais vs Lens
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Barcelona vs Real Betis
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Trực tiếp bóng đá U17 nữ Nhật Bản - U17 nữ Australia: Không có bàn danh dự (U17 nữ châu Á) (Hết giờ)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay

(Bán kết U17 nữ châu Á 2026) U17 nữ Nhật Bản không cho U17 Australia ghi bất cứ bàn thắng nào.

14h, 14/5 | Suzhou Sports Centre

U17 nữ Nhật Bản
Trực tiếp bóng đá U17 nữ Nhật Bản - U17 nữ Australia: Không có bàn danh dự (U17 nữ châu Á) (Hết giờ) - 1
4 - 0
Trực tiếp bóng đá U17 nữ Nhật Bản - U17 nữ Australia: Không có bàn danh dự (U17 nữ châu Á) (Hết giờ) - 1
U17 nữ Australia
(H1: 3-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Bradshaw (phản lưới) 3' Xem video
Kurita 24' Xem video
Kurita 38' Xem video
Ota 74' Xem video

Tình huống nổi bật

1’

 Trực tiếp bóng đá U17 nữ Nhật Bản - U17 nữ Australia: Không có bàn danh dự (U17 nữ châu Á) (Hết giờ) - 1

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU

Nhật Bản giao bóng.

3’

 Trực tiếp bóng đá U17 nữ Nhật Bản - U17 nữ Australia: Không có bàn danh dự (U17 nữ châu Á) (Hết giờ) - 1

VÀO!! U17 NỮ NHẬT BẢN MỞ TỶ SỐ

Từ tình huống U17 nữ Nhật Bản tổ chức phạt góc, Bradshaw đá đánh đầu phản lưới nhà rất vô duyên.

12’

 Trực tiếp bóng đá U17 nữ Nhật Bản - U17 nữ Australia: Không có bàn danh dự (U17 nữ châu Á) (Hết giờ) - 1

NGUY HIỂM

Thủ môn của U17 Nhật Bản đấm bóng hụt, suýt tạo điều kiện để đối phương đệm bóng cận thành.

20’

U17 NỮ NHẬT BẢN CẦM BÓNG VƯỢT TRỘI

Các cầu thủ U17 Nhật Bản cầm bóng vượt trội, khiến đối phương không có cửa lên bóng. 

24’

 Trực tiếp bóng đá U17 nữ Nhật Bản - U17 nữ Australia: Không có bàn danh dự (U17 nữ châu Á) (Hết giờ) - 1

VÀO!! U17 NỮ NHẬT BẢN NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT

Yamaji chuyền bóng tầm thấp khó chịu, Kurita chớp thời cơ dứt điểm một chạm, ghi bàn thứ 2 cho Nhật Bản.

38’

 Trực tiếp bóng đá U17 nữ Nhật Bản - U17 nữ Australia: Không có bàn danh dự (U17 nữ châu Á) (Hết giờ) - 1

VÀO!! U17 NỮ NHẬT BẢN GHI BÀN THỨ 3!!

Nhận đường tạt bóng chuẩn xác của Takeda, Kurita đã có pha đánh đầu hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-0 cho U17 Nhật Bản.

44’

 Trực tiếp bóng đá U17 nữ Nhật Bản - U17 nữ Australia: Không có bàn danh dự (U17 nữ châu Á) (Hết giờ) - 1

KHÔNG ĐƯỢC

Tình huống dứt điểm của Sumiya đưa bóng đi hơi cao so với khung thành của U17 Australia. 

45’

BÙ GIỜ HIỆP MỘT

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ. 

45+1’

 Trực tiếp bóng đá U17 nữ Nhật Bản - U17 nữ Australia: Không có bàn danh dự (U17 nữ châu Á) (Hết giờ) - 1

HẾT HIỆP MỘT

U17 Nhật Bản tạm dẫn 3-0 U17 Australia.

46’

 Trực tiếp bóng đá U17 nữ Nhật Bản - U17 nữ Australia: Không có bàn danh dự (U17 nữ châu Á) (Hết giờ) - 1

HIỆP HAI BẮT ĐẦU

U17 nữ Australia giao bóng. 

54’

 Trực tiếp bóng đá U17 nữ Nhật Bản - U17 nữ Australia: Không có bàn danh dự (U17 nữ châu Á) (Hết giờ) - 1

NỖ LỰC SÚT XA

Cú đá từ xa của Sumiya đưa bóng đi hơi thiếu lực nên thủ môn của U17 Australia đã bắt gọn bóng. 

63’

 Trực tiếp bóng đá U17 nữ Nhật Bản - U17 nữ Australia: Không có bàn danh dự (U17 nữ châu Á) (Hết giờ) - 1

KHÔNG VÀO!!

Higuchi dứt điểm quyết đoán ở cự li gần nhưng không thắng được thủ môn đối phương. 

72’

 Trực tiếp bóng đá U17 nữ Nhật Bản - U17 nữ Australia: Không có bàn danh dự (U17 nữ châu Á) (Hết giờ) - 1

XỬ LÝ KHÔNG TỐT

Ikeda quyết định sút bóng dù trước mặt có nhiều hậu vệ theo kèm. Do vậy, cô không thể tạo ra quỹ đạo bóng đủ tốt.

74’

 Trực tiếp bóng đá U17 nữ Nhật Bản - U17 nữ Australia: Không có bàn danh dự (U17 nữ châu Á) (Hết giờ) - 1

VÀO!!! U17 NỮ AUSTRALIA GHI BÀN THỨ 4!!

Ota sút xa đưa bóng đi rất hiểm, nâng tỷ số lên thành 4-0 cho U17 Nhật Bản. 

90’

BÙ GIỜ HIỆP HAI

Hiệp 2 có 3 phút bù giờ. 

90+3’

 Trực tiếp bóng đá U17 nữ Nhật Bản - U17 nữ Australia: Không có bàn danh dự (U17 nữ châu Á) (Hết giờ) - 1

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC

U17 nữ Nhật Bản thắng 4-0 U17 nữ Australia.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá U17 nữ Nhật Bản - U17 nữ Australia: Không có bàn danh dự (U17 nữ châu Á) (Hết giờ) - 1
Kadowaki, Maeda, Takeda, Masaki, Ota, Sumiya, Tamamura, Yamaji, Kurita, Tanaka, Matsushita
Trực tiếp bóng đá U17 nữ Nhật Bản - U17 nữ Australia: Không có bàn danh dự (U17 nữ châu Á) (Hết giờ) - 1
Gorr Burchmore, Sarris, L. Luong, Bradshaw, Corbett, Jugovic, Nicholas, Aspland, Pearson, Pell, Leong

Nhật Bản tự tin nhưng không chủ quan

Cuộc đối đầu tại bảng B từng chứng kiến U17 nữ Nhật Bản dễ dàng đánh bại Australia với tỷ số 5-0. Tuy nhiên, HLV Sadayoshi Shirai tin rằng trận bán kết sắp tới sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Nhà cầm quân từng dẫn dắt Nhật Bản ở giải năm 2024 đánh giá đội bóng của ông hiện sở hữu nhiều cầu thủ mạnh mẽ và tự tin hơn trong các pha tranh chấp thể lực. Dù vậy, ông vẫn dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ khi cho rằng cả hai đội đã có quá trình phân tích kỹ lưỡng sau lần gặp đầu tiên.

Australia quyết sửa sai sau thất bại nặng nề

Bên kia chiến tuyến, HLV Michael Cooper cho thấy sự hào hứng trước cơ hội góp mặt ở bán kết, đồng thời khẳng định Australia sẽ không để trận thua 0-5 trở thành nỗi ám ảnh.

Cooper tiết lộ Australia đã thực hiện nhiều sự thay đổi đội hình ở cuộc đối đầu vòng bảng, khiến trận đấu trở nên quá chênh lệch. Tuy nhiên, thất bại đó cũng giúp đội bóng xứ chuột túi nhìn ra nhiều vấn đề cần cải thiện.

Theo chiến lược gia này, Australia đã không giữ bóng đủ tốt trước sức ép từ Nhật Bản và gần như không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào. Vì thế, mục tiêu của đội ở trận bán kết là chơi tự tin hơn khi cầm bóng, mạnh dạn triển khai tấn công và tìm cách xuyên phá hệ thống pressing của đối thủ.

U17 nữ Việt Nam thua Australia và bị loại, HLV Nhật Bản tiếc nuối điều gì?
U17 nữ Việt Nam thua Australia và bị loại, HLV Nhật Bản tiếc nuối điều gì?

U17 nữ Việt Nam đã để thua Australia tại trận tứ kết VCK U17 nữ châu Á 2026. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Masahiko Okiyama bày tỏ sự tiếc nuối khi các...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/05/2026 08:27 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN