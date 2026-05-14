Trực tiếp bóng đá U17 nữ Nhật Bản - U17 nữ Australia: Không có bàn danh dự (U17 nữ châu Á) (Hết giờ)

14h, 14/5 | Suzhou Sports Centre U17 nữ Nhật Bản 4 - 0 U17 nữ Australia (H1: 3-0) Thông tin trước trận U17 nữ Nhật Bản vs U17 nữ Australia U17 nữ Australia Điểm Kadowaki Maeda Takeda Masaki Ota Sumiya Tamamura Yamaji Kurita Tanaka Matsushita Điểm Gorr Burchmore Sarris L. Luong Bradshaw Corbett Jugovic Nicholas Aspland Pearson Pell Leong Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U17 nữ Nhật Bản U17 nữ Nhật Bản U17 nữ Australia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Bradshaw (phản lưới) 3' Xem video Kurita 24' Xem video Kurita 38' Xem video Ota 74' Xem video Tình huống nổi bật 1’ TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU Nhật Bản giao bóng. 3’ VÀO!! U17 NỮ NHẬT BẢN MỞ TỶ SỐ Xem video Từ tình huống U17 nữ Nhật Bản tổ chức phạt góc, Bradshaw đá đánh đầu phản lưới nhà rất vô duyên. 12’ NGUY HIỂM Xem video Thủ môn của U17 Nhật Bản đấm bóng hụt, suýt tạo điều kiện để đối phương đệm bóng cận thành. 20’ U17 NỮ NHẬT BẢN CẦM BÓNG VƯỢT TRỘI Các cầu thủ U17 Nhật Bản cầm bóng vượt trội, khiến đối phương không có cửa lên bóng. 24’ VÀO!! U17 NỮ NHẬT BẢN NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT Xem video Yamaji chuyền bóng tầm thấp khó chịu, Kurita chớp thời cơ dứt điểm một chạm, ghi bàn thứ 2 cho Nhật Bản. 38’ VÀO!! U17 NỮ NHẬT BẢN GHI BÀN THỨ 3!! Xem video Nhận đường tạt bóng chuẩn xác của Takeda, Kurita đã có pha đánh đầu hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-0 cho U17 Nhật Bản. 44’ KHÔNG ĐƯỢC Xem video Tình huống dứt điểm của Sumiya đưa bóng đi hơi cao so với khung thành của U17 Australia. 45’ BÙ GIỜ HIỆP MỘT Hiệp 1 có 1 phút bù giờ. 45+1’ HẾT HIỆP MỘT U17 Nhật Bản tạm dẫn 3-0 U17 Australia. 46’ HIỆP HAI BẮT ĐẦU U17 nữ Australia giao bóng. 54’ NỖ LỰC SÚT XA Xem video Cú đá từ xa của Sumiya đưa bóng đi hơi thiếu lực nên thủ môn của U17 Australia đã bắt gọn bóng. 63’ KHÔNG VÀO!! Higuchi dứt điểm quyết đoán ở cự li gần nhưng không thắng được thủ môn đối phương. 72’ XỬ LÝ KHÔNG TỐT Xem video Ikeda quyết định sút bóng dù trước mặt có nhiều hậu vệ theo kèm. Do vậy, cô không thể tạo ra quỹ đạo bóng đủ tốt. 74’ VÀO!!! U17 NỮ AUSTRALIA GHI BÀN THỨ 4!! Xem video Ota sút xa đưa bóng đi rất hiểm, nâng tỷ số lên thành 4-0 cho U17 Nhật Bản. 90’ BÙ GIỜ HIỆP HAI Hiệp 2 có 3 phút bù giờ. 90+3’ TRẬN ĐẤU KẾT THÚC U17 nữ Nhật Bản thắng 4-0 U17 nữ Australia. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Kadowaki, Maeda, Takeda, Masaki, Ota, Sumiya, Tamamura, Yamaji, Kurita, Tanaka, Matsushita Gorr Burchmore, Sarris, L. Luong, Bradshaw, Corbett, Jugovic, Nicholas, Aspland, Pearson, Pell, Leong

Nhật Bản tự tin nhưng không chủ quan

Cuộc đối đầu tại bảng B từng chứng kiến U17 nữ Nhật Bản dễ dàng đánh bại Australia với tỷ số 5-0. Tuy nhiên, HLV Sadayoshi Shirai tin rằng trận bán kết sắp tới sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Nhà cầm quân từng dẫn dắt Nhật Bản ở giải năm 2024 đánh giá đội bóng của ông hiện sở hữu nhiều cầu thủ mạnh mẽ và tự tin hơn trong các pha tranh chấp thể lực. Dù vậy, ông vẫn dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ khi cho rằng cả hai đội đã có quá trình phân tích kỹ lưỡng sau lần gặp đầu tiên.

Australia quyết sửa sai sau thất bại nặng nề

Bên kia chiến tuyến, HLV Michael Cooper cho thấy sự hào hứng trước cơ hội góp mặt ở bán kết, đồng thời khẳng định Australia sẽ không để trận thua 0-5 trở thành nỗi ám ảnh.

Cooper tiết lộ Australia đã thực hiện nhiều sự thay đổi đội hình ở cuộc đối đầu vòng bảng, khiến trận đấu trở nên quá chênh lệch. Tuy nhiên, thất bại đó cũng giúp đội bóng xứ chuột túi nhìn ra nhiều vấn đề cần cải thiện.

Theo chiến lược gia này, Australia đã không giữ bóng đủ tốt trước sức ép từ Nhật Bản và gần như không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào. Vì thế, mục tiêu của đội ở trận bán kết là chơi tự tin hơn khi cầm bóng, mạnh dạn triển khai tấn công và tìm cách xuyên phá hệ thống pressing của đối thủ.