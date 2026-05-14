Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Real Oviedo: Bellingham nhân đôi cách biệt (Hết giờ)

Laliga | 2h30, 15/5 | Bernabeu Real Madrid 2 - 0 Real Oviedo (H1: 1-0) Thông tin trước trận Real Madrid vs Real Oviedo Real Oviedo Điểm Courtois 7.2 Alexander-Arnold 6.9 Asencio 7.2 Alaba 6.6 Carreras 7.1 Diaz 8.5 Camavinga 8.2 Tchouameni 8.1 Mastantuono 7.9 Gonzalo Garcia 8 Vinicius 7.1 Điểm Escandell 6.9 Alhassane 5.2 Bailly 5.9 Costas 5.8 Vidal 5.7 Fonseca 6.4 Colombatto 5.6 Reina 6.5 Fernandez 6 Vinas 6.5 Chaira 5.8 Thay người Carvajal 6.7 Mbappe 7.4 Bellingham 7.2 Palacios 6.4 Yanez 6.4 Thay người Cazorla 6.2 Hassan 6.6 Agudin 6.3 Ahijado 6.4 Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Real Madrid Real Madrid Real Oviedo Sút khung thành 19(7) 9(1) Thời gian kiểm soát bóng 65% 35% Phạm lỗi 7 14 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 2 1 Phạt góc 4 5 Cứu thua 1 5 Garcia 44' Xem video Bellingham 81' Xem video Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu. 6’ Mastantuono bỏ lỡ Xem video Gonzalo Garcia đột phá dũng mãnh bên cánh trái trước khi căng ngang cho Mastantuono dứt điểm, tuy nhiên cú sút bị thủ môn Oviedo chặn đứng. 11’ Oviedo tấn công nguy hiểm Xem video Pha phối hợp bên cánh phải giữa 2 cầu thủ Oviedo. Bóng được treo vào, nhưng hậu vệ Real đã giải nguy kịp thời cho khung thành đội nhà. 21’ Real đá phạt góc nguy hiểm Xem video Pha dàn xếp đá phạt góc cực kì táo bạo. Brahim Diaz chuyền ra cho Arnold. Cầu thủ người Anh tung cú sút xa hiểm hóc, bóng đi chệch khung thành Oviedo. 33’ Brahim Diaz bỏ lỡ Xem video Từ quả tạt bên cánh phải, hậu vệ Oviedo phá bóng đến đúng vị trí của Brahim Diaz. Chỉ tiếc rằng, cú dứt điểm trong vòng cấm địa của Diaz lại quá thiếu chính xác. 35’ Hậu vệ Oviedo mất bóng nguy hiểm Xem video 2 cầu thủ Oviedo phối hợp thiếu quan sát và để Gonzalo Garcia cướp bóng ngay phần sân nhà. Tiền đạo này chuyền lại cho Camavinga sút xa, bóng đi vọt xà ngang. 40’ Tchouameni bỏ lỡ!! Xem video Tchouameni xâm nhập vòng cấm địa, đón quả tạt từ Vinicius bên cánh trái. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền vệ người Pháp quá nhẹ và bị thủ môn Oviedo bắt gọn. 44’ Vào! Vào! 1-0 cho Real Xem video Đón đường chuyền từ Brahim Diaz, Gonzalo Garcia dứt điểm nhanh như chớp đánh bại thủ môn Oviedo, mở tỷ số trận đấu. 45’ Hiệp 1 kết thúc Tỷ số tạm thời là 1-0 nghiêng về Real. Hiệp 2 bắt đầu. 55’ Những phút đầu hiệp 2, Real vẫn duy trì tốc độ lên bóng nhanh nhưng chưa có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành Oviedo. 63’ Cầu thủ Oviedo bỏ lỡ!! Xem video Nacho Vidal băng lên từ cánh phải, đón đường chuyền của đồng đội và đối mặt với Courtois. Tuy nhiên cú dứt điểm của hậu vệ này lại đưa bóng đi chệch khung thành. 75’ Mbappe đá phạt Xem video Cú đá phạt chếch bên cánh trái của Mbappe chạm hàng rào do 2 cầu thủ Oviedo lập nên và bật ra ngoài. Ngay sau đó, trọng tài phải dừng trận đấu do 1 trong 2 cầu thủ nằm sân vì hứng trọn cú sút của Mbappe. 81’ Vào! Vào! 2-0 cho Real Xem video Pha phối hợp trung lộ rất hay của Real. Nhận đường chuyền từ Mbappe, Bellingham đi bóng khéo léo trước khi dứt điểm tung lưới Oviedo. 90’ Hết giờ Chung cuộc: Real Madrid 2-0 Oviedo. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Alaba, Carreras, Diaz, Camavinga, Tchouameni, Mastantuono, Gonzalo Garcia, Vinicius Escandell, Alhassane, Bailly, Costas, Vidal, Fonseca, Colombatto, Reina, Fernandez, Vinas, Chaira

Camavinga quyết bám trụ lại Real

Theo Marca, Eduardo Camavinga không có ý định rời Real Madrid mùa hè này, bất chấp gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ổn định và giành suất đá chính thường xuyên dưới thời HLV Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa.

Cầu thủ 23 tuổi hoàn toàn nhận thức được rằng bản thân không thi đấu như kỳ vọng, nhưng kế hoạch của anh vẫn là ở lại Bernabeu, chiến đấu giành vị trí trong đội hình và chứng minh giá trị của mình dưới thời HLV trưởng mới. Tuy nhiên, Marca nhấn mạnh, Real Madrid vẫn để ngỏ khả năng bán Camavinga nếu nhận được lời đề nghị phù hợp về giá giá cả.

Sân nhà vẫn là điểm tựa của Real Madrid

Sân nhà Bernabeu tiếp tục là điểm tựa cực kỳ vững chắc cho Real Madrid. Trong tổng số 17 trận sân nhà mùa này tại La Liga, họ thắng tới 14 trận, hòa 1 và chỉ nhận 2 thất bại. Không nhiều đội bóng có thể tạo ra áp lực lớn như Real Madrid khi được chơi tại thánh địa của mình, và đây vẫn sẽ là lợi thế rất lớn trong trận đấu sắp tới.

Còn với Oviedo, sau 17 chuyến hành quân sân khách mùa này, họ chỉ thắng 2 trận, hòa 4 và để thua tới 11 lần. Việc phải làm khách tại Bernabeu càng khiến nhiệm vụ giành điểm trở nên gần như bất khả thi.

Thắng để vực dậy niềm tin

Phong độ gần đây của đội bóng áo trắng lại không thực sự ổn định. Trong 5 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường, họ thắng 2, hòa 1 và thua 2 trận. Những kết quả thiếu thuyết phục đó khiến áp lực dành cho Arbeloa ngày càng lớn, đặc biệt khi mùa giải đang trôi về những vòng cuối cùng mà Real Madrid gần như không còn mục tiêu cụ thể nào để theo đuổi.

Chính vì thế, cuộc tiếp đón Real Oviedo trên sân Bernabeu được xem là cơ hội để Los Blancos lấy lại hình ảnh trong mắt người hâm mộ. Ở chiều ngược lại, Real Oviedo hành quân tới Madrid trong bối cảnh tinh thần xuống thấp sau khi chính thức phải chia tay La Liga.