Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
Người hùng thầm lặng của U17 Việt Nam trên đường tới World Cup

Sự kiện: Đội tuyển U17 Việt Nam

Dù chỉ là một trung vệ nhưng Nguyễn Mạnh Cường đã ghi những bàn thắng quan trọng, giúp U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á và giành vé dự U17 World Cup 2026 lịch sử.

Trên hành trình lịch sử đưa U17 Việt Nam lần đầu tiên giành vé dự World Cup, nhiều cái tên đã tỏa sáng rực rỡ như Nguyễn Lực, Văn Dương hay Minh Thủy. Nhưng phía sau ánh hào quang nơi hàng công, HLV Cristiano Roland còn sở hữu một “vũ khí bí mật” ở hàng thủ mang tên Nguyễn Mạnh Cường.

Nguyễn Mạnh Cường - người hùng thầm lặng của U17 Việt Nam trên đường tới World Cup (Ảnh: TCVT)

Không ồn ào, không xuất hiện quá nhiều trên truyền thông, trung vệ sinh năm 2009 lại luôn biết cách lên tiếng ở những thời khắc quan trọng nhất.

Trận đấu với U17 UAE tại lượt cuối vòng bảng U17 châu Á 2026 là ví dụ điển hình. U17 Việt Nam nhận bàn thua ngay từ giây thứ 17 và rơi vào thế cực kỳ khó khăn. Dù vậy, các cầu thủ trẻ áo đỏ vẫn thể hiện bản lĩnh đáng kinh ngạc để ngược dòng dẫn 2-1 trước khi UAE gỡ hòa ở phút 57.

Khi trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, Nguyễn Mạnh Cường lại xuất hiện đúng lúc.

Phút 71, từ tình huống phạt góc bên cánh trái, trung vệ của Thể Công Viettel bật cao đánh đầu tung lưới UAE, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 và trực tiếp đưa U17 Việt Nam tới U17 World Cup 2026.

Đó không chỉ là một bàn thắng. Đó là khoảnh khắc lịch sử của bóng đá trẻ Việt Nam.

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên Mạnh Cường trở thành người hùng trong những trận cầu lớn.

Ở bán kết U17 Đông Nam Á 2026 gặp U17 Australia, U17 Việt Nam từng rơi vào tình cảnh tương tự khi bị đối thủ dẫn trước. Sau khi Đại Nhân đá hỏng phạt đền, áp lực đè nặng lên đội bóng của HLV Cristiano Roland.

Và không ai khác, Mạnh Cường đã lên tiếng. Trung vệ cao 1m82 lao vào đánh đầu bồi tung lưới Australia ngay trước giờ nghỉ, mở ra màn ngược dòng cảm xúc giúp U17 Việt Nam thắng 2-1 để vào chung kết.

Sau đó, đội bóng trẻ Việt Nam tiếp tục đánh bại Malaysia 3-0 để vô địch Đông Nam Á, tạo bước đệm hoàn hảo cho chiến dịch châu Á và giấc mơ World Cup.

Xa hơn nữa, dấu ấn của Mạnh Cường đã xuất hiện từ vòng loại U17 châu Á cuối năm 2025. Chính anh là người mở tỉ số trong chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia - trận đấu quyết định tấm vé vào vòng chung kết châu Á.

Nhìn lại suốt hành trình kéo dài gần nửa năm, có thể thấy Mạnh Cường luôn xuất hiện ở những thời khắc quan trọng nhất của U17 Việt Nam.

Từ vòng loại châu Á, bán kết Đông Nam Á cho tới trận cầu sinh tử với UAE, trung vệ sinh năm 2009 đều ghi những bàn thắng mang ý nghĩa bước ngoặt.

Đó là phẩm chất đặc biệt của một cầu thủ lớn. Sở hữu chiều cao 1m82, khả năng không chiến tốt cùng tinh thần thi đấu lì lợm, Mạnh Cường được nhiều người ví như phiên bản trẻ của Bùi Tiến Dũng.

Nhưng điều khiến cầu thủ của Thể Công Viettel trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở khả năng phòng ngự. Anh còn là “ngòi nổ” cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống cố định - thứ vũ khí đã nhiều lần cứu U17 Việt Nam ở những thời điểm khó khăn nhất.

Trong tập thể giàu sức trẻ của HLV Cristiano Roland, Nguyễn Lực mang tới sự sáng tạo, Văn Dương tạo đột biến còn Minh Thủy đem lại nguồn năng lượng bền bỉ. Còn với Mạnh Cường, anh chính là điểm tựa thầm lặng phía sau.

Từ những trận đấu ở vòng loại, sân chơi Đông Nam Á cho tới khoảnh khắc lịch sử tại U17 châu Á, thế hệ trẻ của bóng đá Việt Nam đã từng bước biến giấc mơ World Cup thành hiện thực. Và trên hành trình ấy, Nguyễn Mạnh Cường luôn là cái tên xuất hiện đúng lúc để tạo ra khác biệt, trở thành một trong những niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Chỉ trong nửa đầu năm 2026, các đội tuyển trẻ của Việt Nam liên tiếp tạo nên chiến tích vang dội châu Á.

Chỉ trong nửa đầu năm 2026, các đội tuyển trẻ của Việt Nam liên tiếp tạo nên chiến tích vang dội châu Á.

-14/05/2026 14:07 PM (GMT+7)
