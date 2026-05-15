Chu Ngọc Nguyễn Lực: Kevin de Bruyne phiên bản U17 Việt Nam

Chu Ngọc Nguyễn Lực: “Mặc áo số 10, ăn mừng kiểu số 7”

Chu Ngọc Nguyễn Lực sinh năm 2009 tại Nghệ An, trưởng thành từ lò đào tạo của Hà Nội FC. Những ai theo dõi kỹ về bóng đá trẻ Việt Nam chắc chắn có ấn tượng rất mạnh mẽ về Chu Ngọc Nguyễn Lực từ vài năm trước.

Chu Ngọc Nguyễn Lực khi mới 14 tuổi đã được đôn lên đá ở lứa U17 của Hà Nội FC. Chu Ngọc Nguyễn Lực sở trường đá tiền vệ tấn công và cầu thủ này sở hữu rất nhiều phẩm chất xuất sắc như kỹ thuật cá nhân khéo léo, khả năng xoay trở, đưa ra phương án xử lý bóng nhạy bén, hiệu quả, kỹ năng dứt điểm rất tốt, kể cả bóng sống lẫn đá phạt. Đặc biệt, Chu Ngọc Nguyễn Lực có sự bình tĩnh và tự tin rất cao, điều nổi trội để có sự thăng tiến mạnh mẽ ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Chu Ngọc Nguyễn Lực là tài năng đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF

Năm 2023, Chu Ngọc Nguyễn Lực khiến không ít người hâm mộ nức lòng khi khoác áo U16 Việt Nam và lập cú đúp vào lưới U16 Borussia Dortmund trong một trận đấu giao hữu tại Trung Quốc. Ngay từ lúc đó, đã có không ít chuyên gia cả trong nước lẫn quốc tế nhận định, Chu Ngọc Nguyễn Lực là một tài năng đặc biệt của bóng đá Việt Nam và sẽ phát triển theo kiểu tài không đợi tuổi.

Năm 2025, Chu Ngọc Nguyễn Lực tỏa sáng, giúp U17 Hà Nội FC bảo vệ chức vô địch giải U17 quốc gia. Đáng chú ý, người thầy của Chu Ngọc Nguyễn Lực chính là HLV Cristiano Roland, người đang cầm quân và tạo tiếng vang thực sự cùng U17 Việt Nam trong hơn 1 năm qua.

Vì quá hiểu tài năng, phẩm chất của Chu Ngọc Nguyễn Lực, HLV Cristiano Roland đã sắp xếp vị trí cực kỳ chính xác cho cậu học trò cưng. Sơ đồ 4-1-4-1 của U17 Việt Nam đã đặt Chu Ngọc Nguyễn Lực vào vị trí cực kỳ quan trọng, khi cầu thủ số 10 này có khả năng điều tiết rất linh hoạt, biết cách kết nối cả hàng công với hàng thủ của U17 Việt Nam theo cách nhịp nhàng nhất.

Chu Ngọc Nguyễn Lực có vai trò cực kỳ quan trọng trong lối chơi của U17 Việt Nam. Ảnh: VFF

Bản thân Chu Ngọc Nguyễn Lực từng chia sẻ, cách chơi của bản thân chịu ảnh hưởng rất lớn từ sự điềm tĩnh của Nguyễn Hoàng Đức và tư duy kiến tạo từ siêu sao Kevin de Bruyne. Trong độ tuổi hiện tại, Chu Ngọc Nguyễn Lực đã biến sự hâm mộ ấy thành những hành động cụ thể, tuyệt diệu trên sân cỏ.

Có một chi tiết ít ai biết, Chu Ngọc Nguyễn Lực thường cầu nguyện trước mỗi trận đấu cùng đội bóng của mình. Theo cầu thủ này, việc cầu nguyện mang đến tâm lý vững vàng và sự tập trung cao độ để sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách.

Rạng sáng nay (14/5), Chu Ngọc Nguyễn Lực chính là người mở ra cuộc ngược dòng ngoạn mục cho U17 Việt Nam trước U17 UAE. Trong thời điểm U17 Việt Nam đang bị dẫn 0-1, Chu Ngọc Nguyễn Lực đã có một pha sút phạt mẫu mực, gỡ hòa và mang đến niềm tin lớn lao để các đồng đội chơi hăng hái hơn và đảo ngược tình thế đầy ấn tượng.

Cú đá phạt quá hay và tạo bước ngoặt quan trọng của Chu Ngọc Nguyễn Lực ngay lập tức nhận được “cơn mưa lời khen” từ các chuyên gia, truyền thông và người hâm mộ tại Việt Nam cũng như toàn châu Á. Fanpage AFC Asian Cup của LĐBĐ châu Á đã bình chọn bàn thắng của Chu Ngọc Nguyễn Lực là “tình huống trong ngày”. Báo chí của Indonesia, Malaysia, Thái Lan gọi đó là “tuyệt phẩm”. Cổ động viên khu vực thì ấn tượng kiểu “Chu Ngọc Nguyễn Lực mặc áo số 10 và ăn mừng kiểu số 7 với điệu “siuuuu” giống Cristiano Ronaldo”.

Chu Ngọc Nguyễn Lực (áo số 10) chia vui cùng lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam (VFF) và người hâm mộ sau khi vào tứ kết VCK U17 châu Á 2026 và đoạt vé dự VCK FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Vào lúc này, Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng U17 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu kép: Lọt vào tứ kết VCK U17 châu Á 2026 và đoạt vé dự VCK FIFA U17 World Cup 2026. Tất nhiên, Chu Ngọc Nguyễn Lực và đồng đội trong đà hưng phấn vẫn sẽ quyết tâm tạo nên những thành công mới.

Ở vòng tứ kết VCK U17 châu Á 2026, Chu Ngọc Nguyễn Lực và U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Australia. Đây là đối thủ mà U17 Việt Nam đã ngược dòng và thắng 2-1 tại vòng bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026 cách đây không lâu. Trong cuộc đối đầu đó, Chu Ngọc Nguyễn Lực chính là người ghi bàn thắng quyết định giúp U17 Việt Nam thắng trận. Do đó, chẳng có lý do gì để ngăn cản Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng U17 Việt Nam tiếp tục chơi tốt và vượt qua U17 Australia một lần nữa và tiến sâu hơn tại VCK U17 châu Á 2026.