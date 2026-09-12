Trực tiếp bóng đá Tottenham - Everton: Áp lực dành cho De Zerbi và dàn sao (Ngoại hạng Anh)
(23h30, 12/9, vòng 4) Đang có phong độ tệ hại, Tottenham lại vấp phải thách thức không nhỏ khi tiếp đón đối thủ khó chịu Everton.
Premier League | 23h30, 12/9 | SVĐ Tottenham Hotspur
Điểm
Kinsky
Porro
Van Hecke
Van de Ven
Robertson
Tonali
Bentancur
Savinho
Fernandes
Tel
Marmoush
Điểm
Pickford
O'Brien
Tarkowski
Branthwaite
Mykolenko
Garner
Armstrong
Johnson
Dewsbury-Hall
Grealish
Barry
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Trải qua 3 vòng đấu đầu tiên, Tottenham đang chìm trong khủng hoảng khi mới giành vỏn vẹn 1 điểm (hòa 1, thua 2) và ngụp lặn ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng. Thống kê báo động nhất chính là con số 0 tròn trĩnh ở cột bàn thắng sau 270 phút thi đấu chính thức.
Trái ngược Tottenham, Everton lại có khởi đầu mùa giải tương đối suôn sẻ. Đoàn quân của HLV David Moyes hiện xếp thứ 8 với 5 điểm (1 thắng, 2 hòa). Họ duy trì thành tích bất bại dù phải chạm trán những đối thủ khó chịu như MU hay Crystal Palace.
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Thông tin lực lượng:
Tottenham: Vắng Maddison, Xavi Simons, Odobert, Kulusevski, Mudryk (chấn thương).
Everton: Vắng Norgaard (chấn thương).
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-12/09/2026 16:01 PM (GMT+7)