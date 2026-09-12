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Trực tiếp bóng đá Tottenham - Everton: Áp lực dành cho De Zerbi và dàn sao (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2026-27 Everton F.C

(23h30, 12/9, vòng 4) Đang có phong độ tệ hại, Tottenham lại vấp phải thách thức không nhỏ khi tiếp đón đối thủ khó chịu Everton.

   

Premier League | 23h30, 12/9 | SVĐ Tottenham Hotspur

Tottenham
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Everton: Áp lực dành cho De Zerbi và dàn sao (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Everton: Áp lực dành cho De Zerbi và dàn sao (Ngoại hạng Anh) - 1
Everton
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Everton: Áp lực dành cho De Zerbi và dàn sao (Ngoại hạng Anh) - 1
Kinsky, Porro, Van Hecke, Van de Ven, Robertson, Tonali, Bentancur, Savinho, Fernandes, Tel, Marmoush
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Everton: Áp lực dành cho De Zerbi và dàn sao (Ngoại hạng Anh) - 1
Pickford, O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Garner, Armstrong, Johnson, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry

Trải qua 3 vòng đấu đầu tiên, Tottenham đang chìm trong khủng hoảng khi mới giành vỏn vẹn 1 điểm (hòa 1, thua 2) và ngụp lặn ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng. Thống kê báo động nhất chính là con số 0 tròn trĩnh ở cột bàn thắng sau 270 phút thi đấu chính thức.

Trái ngược Tottenham, Everton lại có khởi đầu mùa giải tương đối suôn sẻ. Đoàn quân của HLV David Moyes hiện xếp thứ 8 với 5 điểm (1 thắng, 2 hòa). Họ duy trì thành tích bất bại dù phải chạm trán những đối thủ khó chịu như MU hay Crystal Palace.

Thông tin lực lượng:

Tottenham: Vắng Maddison, Xavi Simons, Odobert, Kulusevski, Mudryk (chấn thương).

Everton: Vắng Norgaard (chấn thương).
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Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/09/2026 16:01 PM (GMT+7)
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