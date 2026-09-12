Trực tiếp bóng đá Tottenham - Everton: Áp lực dành cho De Zerbi và dàn sao (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 23h30, 12/9 | SVĐ Tottenham Hotspur Tottenham 0 - 0 Everton (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Tottenham vs Everton Everton Điểm Kinsky Porro Van Hecke Van de Ven Robertson Tonali Bentancur Savinho Fernandes Tel Marmoush Điểm Pickford O'Brien Tarkowski Branthwaite Mykolenko Garner Armstrong Johnson Dewsbury-Hall Grealish Barry Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Tottenham Tottenham Everton Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Kinsky, Porro, Van Hecke, Van de Ven, Robertson, Tonali, Bentancur, Savinho, Fernandes, Tel, Marmoush Pickford, O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Garner, Armstrong, Johnson, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry

Trải qua 3 vòng đấu đầu tiên, Tottenham đang chìm trong khủng hoảng khi mới giành vỏn vẹn 1 điểm (hòa 1, thua 2) và ngụp lặn ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng. Thống kê báo động nhất chính là con số 0 tròn trĩnh ở cột bàn thắng sau 270 phút thi đấu chính thức.

Trái ngược Tottenham, Everton lại có khởi đầu mùa giải tương đối suôn sẻ. Đoàn quân của HLV David Moyes hiện xếp thứ 8 với 5 điểm (1 thắng, 2 hòa). Họ duy trì thành tích bất bại dù phải chạm trán những đối thủ khó chịu như MU hay Crystal Palace.